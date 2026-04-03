Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছি…', কেন এমন কথা বললেন অপর্ণা সেন?

    'অঙ্কুর' ছিল শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় প্রথম ছবি এবং শাবানা আজমির অভিনয় জীবনের শুরু। এই ছবির জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কারও পান।

    Apr 3, 2026, 08:42:39 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ১৯৭০-এর দশকে ‘সমান্তরাল’ সিনেমার হাত ধরে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন শ্যাম বেনেগাল। তাঁর প্রথম ছবি 'অঙ্কুর' দারুণ প্রশংসিত হয়েছিল এবং এই ছবির মাধ্যমেই শাবানা আজমির অভিনয় জীবনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু আপনি কি জানেন, এই ছবির জন্য শাবানা প্রথম পছন্দ ছিলেন না? শ্যাম বেনেগাল প্রথমে ছবিটি অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন অপর্ণা সেনকে, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। সম্প্রতি 'Straight up with Shree' অনুষ্ঠানে অপর্ণা সেন জানিয়েছেন কেন তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

    অপর্ণা যা বলেন

    প্রবীণ লেখিকা-পরিচালক বলেন, ‘আমাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং আমি তা করেছিলাম। টাকার অঙ্কটা লোভনীয় ছিল। আমার মনে হয়, কোনো না কোনো কারণে আমার টাকার প্রয়োজন ছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত আমি যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলাম তা খুবই ভুল ছিল। বাংলায় সিদ্ধান্তগুলো খুব ভালোভাবে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হিন্দি সিনেমার ক্ষেত্রে তা ভালোভাবে নেওয়া হয়নি। যে ছবিগুলো আমি করিনি, অথচ আমার মনে হয় করা উচিত ছিল… তার মধ্যে একটি হলো শ্যাম বেনেগালের ‘অঙ্কুর’।’

    তিনি বলতে থাকলেন, ‘পরিচালক আমাকে একটি সারসংক্ষেপ পাঠিয়েছিলেন এবং সেখানে লেখা ছিল যে সে [প্রধান চরিত্রটি] হিন্দিতে কথা বলবে, যার মধ্যে তেলেগু ভাষার কিছু ছোঁয়া সহ একটি আঞ্চলিক টান থাকবে। আমি ভাবলাম, এটা তো অনেক দূরের ব্যাপার এবং আমি বাড়ির কাজের লোক হতে যাচ্ছি। এই ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম না। এটা ছিল শ্যামের প্রথম ছবি এবং নবাগত হওয়ায় তিনি অনেককে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম যে সারসংক্ষেপ এবং গল্প আমার খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু আমি এটা করব বলে মনে হয় না। তিনি বললেন, ‘ঠিক আছে, বেশ। তুমি শুধু আমাকে সারসংক্ষেপটা [ফেরত] পাঠিয়ে দাও।’ তার নিশ্চয়ই খারাপ লেগেছিল, কিন্তু যদি তিনি বলতেন, ‘কেন?’ তাহলে আমি তাকে বলতে পারতাম যে আমি আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছি এবং তিনি আমাকে আশ্বস্ত করতেন। কিন্তু ভাগ্যিস তেমনটা হয়নি কারণ শাবানা [আজমি] এত ভালো ছিলেন! আমরা শাবানার মতো একজন উঁচু মানের অভিনেত্রীকে পেয়েছিলাম!’

    অঙ্কুর সম্পর্কে

    'অঙ্কুর' ছবিতে শাবানা লক্ষ্মীর চরিত্রে অভিনয় করেন, যার জীবন ওলটপালট হয়ে যায় যখন সে তার মূক-বধির স্বামী কিষ্টাইয়ার সাথে নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য এক জমিদারের বাড়িতে গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। তরুণ জমিদারটি লক্ষ্মীর সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে, যা রক্ষণশীল গ্রামের মধ্যে একটি কেলেঙ্কারির জন্ম দেয়। শাবানার অভিনয় ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে এবং তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

    এরই মধ্যে, পরবর্তী বছরগুলোতে শাবানা ও অপর্ণাও বন্ধু হয়ে ওঠেন। তাঁরা সেন পরিচালিত ‘সতী’ (১৯৮৯) এবং ২০১৭ সালের ড্রামা ‘সোনাটা’-র মতো চলচ্চিত্রে একসঙ্গে কাজ করেন, যেটিতে তাঁরা দুজনেই অভিনয় করেছিলেন।

    Home/Entertainment/'আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছি…', কেন এমন কথা বললেন অপর্ণা সেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes