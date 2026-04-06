‘আর কোনও সিনেমা বানাবো না…’, কেন এত বড় সিদ্ধান্ত নিলেন অপর্ণা সেন?

‘আর কোনও সিনেমা বানাবো না…’, কেন এত বড় সিদ্ধান্ত নিলেন অপর্ণা সেন?
প্রখ্যাত পরিচালক অপর্ণা সেন জানিয়েছেন যে তিনি আর কোনও সিনেমা বানাতে আগ্রহী নন, কারণ সেগুলোর দর্শক নেই।
অপর্ণা সেন তাঁর প্রজন্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাতা, যিনি '৩৬ চৌরঙ্গী লেন', 'পরমা' এবং 'পারমিতার এক দিন'-এর মতো প্রশংসিত কাজ করেছেন। তাঁর বাংলা সিনেমাগুলি প্রায়শই জাতীয় পুরস্কার জিতেছে এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ৮০ বছর বয়সে, এই লেখক-পরিচালক 'স্ট্রেইট আপ উইথ শ্রী'-এর সাথে একটি কথোপকথন চলাকালীন অকপটে স্বীকার করেছেন যে তিনি সম্ভবত আর কোনও সিনেমা বানাবেন না।
বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে অপর্ণা সেন যা বলেছেন:
বর্ষীয়ান এই চলচ্চিত্র নির্মাতা বলেছেন, ‘একটি মৃতপ্রায় শিল্পকে নিয়ে সবাই যা করছে, আর এইভাবেই যদি চলতে থাকে তবে বাংলা সিনেমার টিকে থাকা খুব কঠিন। টিভি ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাকতে পারে তবে টেলিভিশন বিশ্বের সেরা জিনিস নয়। এটি অনেক মানুষকে নিয়োগ করে এবং আমি খুশি যে তারা তা পাচ্ছে কিন্তু এটি দর্শকদের রুচি নষ্ট করছে… আমরা কিসের জন্য সিনেমা বানাচ্ছি? আমার দর্শক কে? সবাই টিভি দেখছে, সিরিয়াল দেখছে। এই কারণেই আমি আর সিনেমা বানাতে আগ্রহী নই। কে দেখবে?'
তাঁর সিনেমা 'দ্য রেপিস্ট' নিয়ে:
অপর্ণা বলেন, 'আমি জানি না 'দ্য রেপিস্ট' কবে মুক্তি পাবে। ওটিটি (OTT) এখন 'ফিল-গুড' এবং রোমান্টিক কমেডি গ্রহণ করছে, এবং কেউ কোনও বিষয়ের 'গুরুতর অন্বেষণ' দেখতে চায় না। আমি সম্ভবত আর কোনও সিনেমা বানাবো না। কার জন্য বানাব? কে দেখবে? আমি জানি একটি বিশেষ দর্শক গোষ্ঠী আছে কিন্তু ওইটুকুই। আমার হয়তো বলার কিছু আছে, কিন্তু কে শুনবে?'
'দ্য রেপিস্ট' লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন অপর্ণা সেন, এবং এটি ২৬তম বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয়েছিল, যেখানে এটি কিম জিসোক পুরস্কার জিতেছিল। কঙ্কনা সেন শর্মা, অর্জুন রামপাল এবং তন্ময় ধনানিয়া অভিনীত এই ছবিটি তিন প্রধান চরিত্রের যাত্রার বিবরণ দেয় যাদের জীবন একটি ভয়াবহ ঘটনার দ্বারা জড়িত। ছবিটির মুক্তির কোনও তারিখ এখনও ঠিক হয়নি।
অপর্ণা তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন ১৬ বছর বয়সে। তিনি সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ১৯৬১ সালের ছবি 'তিন কন্যা'-র 'সমাপ্তি' অংশে মৃণ্ময়ীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি বাংলা সিনেমার পাশাপাশি কিছু বলিউড সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন। ১৯৮১ সালে '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' দিয়ে তিনি পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করেন। এই ছবিটি তাঁকে সেরা পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার এনে দিয়েছিল। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার', 'যুগান্ত', এবং 'গয়নার বাক্স'। একজন অভিনেত্রী হিসেবে, তাঁকে তাঁর মেয়ে কঙ্কনার ওয়েব সিরিজ 'ওয়েলকাম টু খোয়া মহল'-এ দেখা যাবে, যা অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে।