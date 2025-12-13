Edit Profile
    অভিনেত্রী বা পরিচালক নয়, প্রথমবার একেবারে অন্যরূপে ধরা দিতে চলেছেন অপর্ণা সেন

    অভিনয় থেকে পরিচালনা, তিনি সব ক্ষেত্রেই অনন্য। বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে তিনি দিয়েছেন এমন কিছু ছবি উপহার, যা কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। তবে এবার পরিচালক বা অভিনয় নয়, একেবারে অন্যরূপে ধরা দিতে চলেছেন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন। অদম্য ছবির হাত ধরে একজন নিবেদকের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেত্রীকে।

    Published on: Dec 13, 2025 3:51 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অভিনয় থেকে পরিচালনা, তিনি সব ক্ষেত্রেই অনন্য। বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে তিনি দিয়েছেন এমন কিছু ছবি উপহার, যা কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। তবে এবার পরিচালক বা অভিনয় নয়, একেবারে অন্যরূপে ধরা দিতে চলেছেন অভিনেত্রী অপর্ণা সেন। অদম্য ছবির হাত ধরে একজন নিবেদকের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেত্রীকে।

    সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া এই সিনেমায় একটি ২৩ বছরের ছেলে পলাশকে ঘিরে তৈরি হয়েছে গল্প। ‘অদম্য’ নামের এই সিনেমায় পলাশ একজন শিকারি। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে সে নিজেই হয়ে ওঠে অন্য কারও শিকার। সুন্দরবনের প্রতিকূলতার মধ্যে কিভাবে সে নিজের জীবন অতিবাহিত করে, সেটাই ফুটে উঠবে সিনেমার মাধ্যমে।

    আরও পড়ুন: মেয়েদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন করতেই মার খেতে হল অঙ্কুশকে, বাঁচাতে পারবে ঐন্দ্রিলা?

    এই ‘অদম্য’ ছবির হাত ধরেই পরিচালক তথা অভিনেত্রী অপর্ণা সেন শুরু করতে চলেছে নিজের জীবনের নতুন ইনিংস। সর্বক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করার পর এবার একজন ছবি নিবেদকের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে তাঁকে। এই প্রথম কোনও ছবির নিবেদক হিসেবে দেখতে পাওয়া যাবে অপর্ণা সেনকে।

    অপর্ণা সেনের এই নতুন ভূমিকা নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে পরিচালক রঞ্জন ঘোষ বলেন, অদম্য ছবিটি দেখার পর অপর্ণা সেন বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিছু বলার মত ভাষা ছিল না ওঁর। এরপর যখনই ওঁকে জিজ্ঞাসা করি উনি ছবিটা প্রেসেন্ট করবেন কিনা তখন উনি এক কথায় রাজি হয়েছিলেন।

    আরও পড়ুন: মেসির সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় আসছেন শাহরুখ, নিজেই জানালেন সে কথা

    ছবি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পরিচালক বলেন, ‘এই সিনেমা দর্শকদের দেখাবেন যখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে যান, তখন ধনীরা আরও ধনী হয় এবং গরিবরা ধীরে ধীরে অতলে ডুবে যায়। আদিবাসীদের দীর্ঘ জমি যখন ক্ষমতাশীলরা নিজেদের ঘনিষ্ঠদের হাতে তুলে দেয় অন্যায্যভাবে, তখন যে সামান্য ন্যায়ের পথ বেছে নেবেন সেই মানুষরা সেই আর্থিক স্বচ্ছলতাটুকুও থাকে না সেই গরিব মানুষদের।’

    সবশেষে পরিচালক বলেন, ‘একটা সময় মানুষের পিঠ যখন দেওয়ালে ঠেকে যায় তখন মানুষ হয়ে ওঠে চরমপন্থী। কিন্তু সেই মানুষগুলি চরমপন্থী নাকি বিপ্লবী, কোন পরিস্থিতিতে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় তারা, সেই গল্পই বলবে আমাদের এই অদম্য।’

