ধর্ম বিতর্কের মধ্যেই কপিল শর্মার শোয়ে এলেন রহমান, লতাজির নামে নিলেন কোন শপথ?
বিগত কিছু দিন ধরে এআর রহমানের একটি মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে বেশ বিতর্ক। গত ৮ বছর ধরে তিনি নাকি বলিউডে কাজ পাচ্ছেন না শুধুমাত্র মুসলিম বলে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এটি একটি অনেক বড় বক্তব্য যা ঘিরে টলিউড থেকে বলিউড হয়েছে উত্তাল। এই বিতর্কের মধ্যেই এবার কপিল শর্মা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা গেল এআর রহমানকে।
সম্প্রতি অনুষ্ঠানের প্রোমোয় দেখতে পাওয়া যায়, রহমান সহ অনুষ্ঠানে এসেছেন অদিতি রাও হায়দারি, বিজয় সেতুপতি, সিদ্ধার্থ যাদব। রহমান অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতেই কপিল শর্মা এগিয়ে এসে লতা মঙ্গেশকরের একটি গানের সিডি হাতে ধরিয়ে রহমানকে বলেন, ‘আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন যে আমি এক লাইনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে আপনি এক লাইনেই উত্তর দেবেন শুধু হ্যাঁ না বলবেন না।’
কপিল শর্মার এই বক্তব্য শুনে উত্তর না দিয়ে চিরাচরিত ভঙ্গিতে শুধু হেসেছেন রহমান। এরপর প্রমোয় দেখতে পাওয়া যায়, বিজয় সিধু পাজিকে চেনেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, আমি ওঁকে চিনি কিন্তু ক্রিকেট দেখি না আমি। এরপর অদিতিকে মজার ছলে কপিল জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কেন বিয়ে করলে?
প্রসঙ্গত, খুব সম্প্রতি মেলানিয়ার জীবন নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র মুক্তির আগে ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন এআর রহমান। ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়া সেই প্রিমিয়ারে রহমান ছাড়া উপস্থিত ছিলেন জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, র্যাপার ওয়াকা ফ্লকা ফ্লেম এবং জর্ডান বেলফোর্ট,নিউ ইয়র্ক সিটির প্রাক্তন মেয়র এরিক অ্যাডামস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেকেন্ড লেডি উষা ভ্যান্স, স্বাস্থ্যসচিব রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়র এবং রাজস্বসচিব স্কট বেসেন্টের মতো ব্যক্তিত্বরা।
