Aratrika Maity: শ্যুটিংয়ের চাপ! রবীন্দ্র ভারতী ছাড়তে বাধ্য হন আরাত্রিকা, উজি এখন কী নিয়ে পড়াশোনা করছে?

Aratrika Maity: শ্যুটিংয়ের চাপ! রবীন্দ্র ভারতী ছাড়তে বাধ্য হন আরাত্রিকা, উজি এখন কী নিয়ে পড়াশোনা করছে?
ঝাড়গ্রামের মেয়ে আরাত্রিকা মাইতি প্রমাণ করে দিলেন যে, ইচ্ছে থাকলে অভিনয়ের হাড়ভাঙা খাটুনির মাঝেও পড়াশোনার লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছেদ ঘটলেও, তাঁর স্বপ্নের দৌড় কিন্তু থামেনি।
টলিপাড়ার পরিচিত মুখ আরাত্রিকা মাইতি এখন কেবল শ্যুটিং ফ্লোরেই সীমাবদ্ধ নন, তিনি ব্যস্ত তাঁর কলেজের পাঠ্যবই নিয়েও। ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করা এই কন্যে বরাবরই পড়াশোনায় মনোযোগী। কিন্তু মাঝপথে তাঁর শিক্ষাজীবনে এসেছিল এক বড় বাধা।
রবীন্দ্র ভারতী থেকে এসএনইউ (SNU):
শুরুতে আরাত্রিকা তাঁর প্রিয় বিষয় ড্রামা নিয়ে অনার্সে ভর্তি হয়েছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু মেগা সিরিয়ালের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করার ফলে ১২-১৪ ঘণ্টার শ্যুটিং সামলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ‘অ্যাটেনডেন্স’ দিতে ব্যর্থ হন তিনি। ফলে বাধ্য হয়েই মাঝপথে সেই কোর্স ছাড়তে হয় তাঁকে। তবে হার মানেননি আরাত্রিকা। স্নাতক ডিগ্রি সম্পূর্ণ করতে তিনি এখন ভর্তি হয়েছেন সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে (SNU), বিষয়— ইংরেজি অনার্স। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে নায়িকা বলেন, ‘ড্রামা এমন একটা বিষয় সেখানে প্র্যাক্টিক্যালটা ম্যাটার করে। মন খারাপ হলেও এটা সত্যি আমার পক্ষে ৭৫% অ্যাটেনডেন্স রাখা সম্ভপর নয়। একটা বছর নষ্ট হল’।
শ্যুটিং ফ্লোরেই চলছে ক্লাস:
রাত্রিকা পড়াশোনা নিয়ে ভীষণ সিরিয়াস। শ্যুটিংয়ের ফাঁকে মেকআপ রুমে বসেই চলে কলেজের ক্লাস বা নোটস তৈরির কাজ। অনার্সে ভালো ফলাফল করার জেদ নিয়েই তিনি এগিয়ে চলছেন।
কেরিয়ার ও রসায়ন:
‘খেলনা বাড়ি’ বা ‘মিঠিঝোর’-এর মতো সুপারহিট মেগা দিয়ে ইতিমধ্যেই দর্শকদের ড্রয়িংরুমে জায়গা করে নিয়েছেন আরাত্রিকা। বর্তমানে তাঁর পেশাদার জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত রসায়ন নিয়েও চর্চা তুঙ্গে। সহ-অভিনেতা অভিষেক বীর শর্মার সঙ্গে তাঁর অফ-স্ক্রিন বন্ধুত্ব ও অন-স্ক্রিন কেমিস্ট্রি নিয়ে টলিপাড়ায় এখন জোর গুঞ্জন। আরাত্রিকা অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, কেরিয়ারই তাঁর মূল ফোকাস। এখন অন্য কোনওদিকে মন দিতে চান না তিনি। এই মুহূর্তে টিআরপি তালিকায় দুর্দান্ত ফল করছে জোয়ার ভাঁটা। স্লট বদল যেন শাপে বর হয়েছে উজি-নিশার কাছে। দুই বোনের এই গল্পে আরাত্রিকা ও শ্রুতির প্রাণঢালা অভিনয় দেখে মুগ্ধ সকলে
