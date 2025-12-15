Aratrika-Abhishek: জন্মদিনে আরাত্রিকাকে দামি উপহার অভিষেকের! ক্যাপশন থেকে ‘প্রেমের আভাস’ পেল ‘অভিত্রিকা’ জুটির ভক্তরা

জন্মদের একাধিক মিষ্টি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিয়েছেন আরাত্রিকা মাইতি। ভক্তদের নজর কেড়েছে একটি মিষ্টি মুহূর্ত। যা হল উজির জন্য ঋষির মিষ্টি উপহার। অর্থাৎ অভিষেক বীর শর্মার দেওয়া জন্মদিনের উপহার আরাত্রিকাকে।
১৩ ডিসেম্বর ছিল জোয়ার ভাঁটার উজি অর্থাৎ আরাত্রিকার জন্মদিন। প্রতি বছর এই বিশেষ দিনটা বাড়িতে মা-বাবা ও কাছের মানুষদের সঙ্গেই পালন করেন অভিনেত্রী। তবে এই বছর ছিল একটু বিশেষ। কারণ আরাত্রিকার জন্মদিন পালন করলেন তাঁর জোয়ার ভাঁটা টিমও।
মন্দারমণিতে আউটডোর শ্যুট পরেছিল এদিন। তাই মাঝরাস্তায় বাস থামিয়ে কোলাঘাটে পালন করা হল উজি-র রিয়েল লাইফের জন্মদিন। হইহই করে, কেট কেটে হল উদযাপন। যে ছবি আরাত্রিকা আগেই ভাগ করে নিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। তবে ভক্তদের নজর কেড়েছে অন্য একটি মিষ্টি মুহূর্ত। যা হল উজির জন্য ঋষির মিষ্টি উপহার। অর্থাৎ অভিষেক বীর শর্মার দেওয়া উপহার আরাত্রিকাকে।
আরাত্রিকা নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তা ভাগ করে নেন। একটি অফ হোয়াইট রঙের ইনস্ট্যান্ট ক্যামেরার ছবি শেয়ার করেন স্টোরিতে। সঙ্গে ক্যাপশনে লেখা, ‘এটা আমার উইশলিস্টে ছিল অনেকদিন ধরে। তোমাকে যতই ধন্যবদ দেই কম হবে।’ এরপর জোয়ার ভাঁটার নায়কের উদ্দেশে লিখলেন, ‘you know you matter so much to me!’। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, ‘তুমি তো জানো, তুমি আমার কাছে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ’। আর এতেই মন আটকেছে ‘অভিত্রিকা’ জুটির ভক্তদের। মাত্র কদিনেই যে বন্ডিং বেশ মজবুত তা স্পষ্ট। কেউ কেউ তো আবার দুজনের মধ্যে বেশ একটা ‘প্রেমের আভাস’ও পাচ্ছে!
আসলে দুই তারকা ধারাবাহিককে একসঙ্গে কাজ করতে করতে এখন এই দুই তারকা একে অপরের ভীষণ ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছেন। আপাতত ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে ঋষি রীতিমতো বউয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। যদিও উজি দোলাচলে। কিন্তু স্বামীর প্রতি একটা ভালোলাগার রেশ তাঁর মনেও। এদিকে নিশার ভিতরে প্রতিশোধের আগুন। বেশ প্রতিটা এপিসোডই টানটান।
যদিও টিআরপিতে জোয়ার ভাঁটা পেরে উঠছে না চিরসখা-র সঙ্গে। চলতি সপ্তাহেও রেটিং বেশ কম এসেছে, চিরসখা যেখানে পেয়েছে ৬.৫, সেখানে জোয়ার ভাঁটার রেটিং এসেছে ৫.৬। এখন দেখার ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র-কমলিনীকে টক্কর দিতে পারে কি না শ্রুতি-আরাত্রিকা-অভিষেকরা।