'নোংরা জায়গায় কাজ করিস...' অভিনয়ের জগতে আসায় পরিবারের কটাক্ষ শুনেছেন 'উজি' আরাত্রিকা

'নোংরা জায়গায় কাজ করিস...' অভিনয়ের জগতে আসায় পরিবারের কটাক্ষ শুনেছেন 'উজি' আরাত্রিকা
কয়েক মাস আগে পর্যন্ত আর্য দাশগুপ্তের সঙ্গে আরাত্রিকা মাইতির প্রেমচর্চা ছিল তুঙ্গে। তাতে সরাসরি কখনও সিলমোহর না দিলেনও, এই নিয়ে কখনও কোনও আপত্তিও জানাননি তাঁরা। তবে সম্প্রতি তাঁদের নাকি বিচ্ছেদ হয়েছে এই দাবি তোলাতে সরব হয়েছিলেন নায়িকা। আর এবার অভিষেক বীর শর্মার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা।
কয়েক মাস আগে পর্যন্ত আর্য দাশগুপ্তের সঙ্গে আরাত্রিকা মাইতির প্রেমচর্চা ছিল তুঙ্গে। তাতে সরাসরি কখনও সিলমোহর না দিলেনও, এই নিয়ে কখনও কোনও আপত্তিও জানাননি তাঁরা। তবে সম্প্রতি তাঁদের নাকি বিচ্ছেদ হয়েছে এই দাবি তোলাতে সরব হয়েছিলেন নায়িকা। আর এবার অভিষেক বীর শর্মার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা।
সেই সময় আর্যর সঙ্গে প্রায়ই নানা ছবি পোস্ট করতে দেখা যেত আরাত্রিকাকে। তবে আসতে আসতে এই ধরনের ছবি আর দেখা যেত না সমাজমাধ্যমে। শোনা যাচ্ছিল তাঁরা নাকি একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে আনফলোও করেছেন। পাশাপাশি আর তাঁদের একসঙ্গে তোলা ছবিগুলিও তাঁরা সরিয়ে নিয়েছেন।
এই নিয়ে প্রশ্ন উঠলে নায়িকা আনন্দবাজার ডট কমকে জানিয়েছিলেন, ‘কারও সঙ্গেই কোনও দিন কিছুই ছিল না। এখনও তা-ই। অভিনয়, কেরিয়ারের বাইরে কিচ্ছু ভাবছি না। পায়ের নীচের মাটি শক্ত করাটাই একমাত্র লক্ষ্য। তার আগে প্রেম, সম্পর্ক, বিয়ে, বিচ্ছেদ এ সব নিয়ে নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই।’
তবে এরপরও একটি ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে চর্চা শুরু হয় সেই ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছিল আরাত্রিকাকে জন্মদিনে পোলারাইড ক্যামেরা উপহার দিয়েছেন তাঁর নতুন মেগার সহ অভিনেতা অভিষেক বীর শর্মা । তারপর মন্দারমণিতে ধাররাবাহিকের টিম হাজির হলে সেখানেও নাকি তাঁদের একান্তে সময় কাটাতে দেখা গিয়েছে। এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা।
নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আগ্রহীদের এবার কড়া জবাব দিলেন তিনি। আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘সবাই আমার প্রেমজীবন সম্পর্কে জানতেই আগ্রহী। কেউ জানেন না, মা-বাবা ছাড়া যৌথ পরিবারের কেউ আমার পেশাজীবনকে সমর্থন করেন না! না উৎসাহ জানিয়েছেন ঝাড়গ্রামের বাসিন্দারা। অথচ, একই অ়ঞ্চলের অন্যান্য অভিনেত্রীদের প্রতি তাঁরা প্রচণ্ড ইতিবাচক! প্রকাশ্যে তাঁদের সমর্থনও করা হয়।’
তিনি আরও বলেন,'অনেকে এমনও বলেছিলেন, ‘খুব নোংরা জায়গায় কাজ করতে যাচ্ছিস।’ তিন নম্বর ধারাবাহিকের মাথায় বড়পর্দায় সুযোগ পেলাম। বড়দিন সেই ছবি মুক্তি পেতে চলেছে। মা-বাবা ছাড়া কেউ পাশে নেই!’
News/Entertainment/'নোংরা জায়গায় কাজ করিস...' অভিনয়ের জগতে আসায় পরিবারের কটাক্ষ শুনেছেন 'উজি' আরাত্রিকা