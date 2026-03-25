গরমে রোদে শ্যুটিংয়ের সময় কীভাবে নিজের যত্ন নেন আরাত্রিকা? ‘শরীরটা যাতে…’, রহস্য ফাঁস করলেন নায়িকা

গরমে রোদে শ্যুটিংয়ের সময় কীভাবে নিজের যত্ন নেন আরাত্রিকা? ‘শরীরটা যাতে…’, রহস্য ফাঁস করলেন নায়িকা
ছোটপর্দার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী আরাত্রিকা মাইতি। মেগা দিয়ে পথ চলা শুরু করলেও তিনি বড়পর্দাতেও ইতিমধ্যেই ডেবিউ সেরেছেন। তবে কেবল নায়িকার কাজ নয়, তাঁর লুকস নিয়েও চর্চা কম হয় না। অনেকেই তাঁর লুকসকে মহানায়িকার সঙ্গেও তুলনা করেছেন। তবে শুধু মেকআপ করেই যে নায়িকা জনসমক্ষে আসেন তা নয়, মেকআপ ছাড়াও সাবলীল ভাবে নিজেকে স্বাচ্ছ্বন্দ্যের সঙ্গে মেলে ধরতে পারেন তিনি। কিন্তু প্রচন্ড গরমে শ্যুট, লাইট সবটার মধ্যে নিজের যত্ন কীভাবে নেন তিনি? এবার সে কথাই প্রকাশ করলেন নায়িকা।
দ্য ওয়ালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে আরাত্রিকা বলেন, ‘আরাত্রিকা নিজের যত্ন নেয়, বেশি করে জল খায়। ফল খাই। নিজেকে প্রচন্ড পরিমাণে হাইড্রেটেড রাখি। আগে বাইরে শ্যুটিংয়ের সময় খুব সানস্ক্রিন মাখতাম। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। আসলে সানস্ক্রিনে তো সবটা আটকায় না। যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যায়। কারণ আমাদের তো হামেশাই আউটডোর লেগেই থাকে। তাই মোটামুটি শরীরটা যাতে সুস্থ থাকে সেটার দিকেই নজর দিই। ডাবের জল খাই। পেট ঠান্ডা রাখার জন্য মৌরির জল খাই, জিরের জল খাই। তাছাড়া ৩-৪ লিটার জল তো খেতেই হবে। বেশি করে শসা খাই।’
তবে গরমের ফলের মধ্য আমও ভালোবাসেন নায়িকা। তাঁর কথায়, ‘আমি আম খেতে খুব ভালোবাসি। তরমুজ খাই। আসলে সব ফলই খেতে ভালোবাসি। সব ফলই খাই।’
কাজের সূত্রে জি বাংলাতে পর পর তিনটি হিট মেগা উপহার দিয়েছেন নায়িকা। 'খেলনা বাড়ি' দিয়ে তাঁর পথ চলা শুরু হয়েছিল। তারপর 'মিঠিঝোরা' ধারাবাহিকে ‘রাইপূর্ণা’ হিসেবে সকলের মন জয় করে নিয়েছিলেন নায়িকা। সেই মেগা শেষ হওয়ার কিছুদিন পরই জি বাংলার পর্দায় ‘জোয়ার ভাটা’ ধারাবাহিকে উজ্বলার চরিত্রে ধরা দেন নায়িকা। এই মেগায় তাঁর সঙ্গে পর্দার ঋষি অভিষেক বীর শর্মার জুটি ভীষণ ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
এছাড়াও ইতিমধ্যেই ছবিতেও কাজ করেছেন আরাত্রিকা। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'তে দেখা গিয়েছিল নায়িকাকে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরিত্রে দিব্যজ্যোতি দত্তর বিপরীতে দেখা মিলেছিল নায়িকার।