    আরাত্রিকা আর অভিষেক কি প্রেম করছেন? সবটা খোলসা করে দিলেন অভিনেত্রীর মা-বাবা

    জি বাংলা সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ডে মা আর বাবাকে নিয়ে এসেছিলেন আরাত্রিকা। সেখানেই জোয়ার ভাঁটা নায়িকার মা-বাবার কাছে প্রশ্ন করা হয়, তাঁরা কি ঋষির মতো জামাই চান?

    Mar 16, 2026, 12:59:17 IST
    By Tulika Samadder
    আজকাল টলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যায় যে, প্রেম করছেন জোয়ার ভাঁটা ধারাবাহিকের দুই লিড আরাত্রিকা মাইতি আর অভিষেক বীর শর্মা। যদিও, দু পক্ষই সে খবর নাকচ করে দিয়েছে। কিন্তু তাতে জল্পনা-কল্পনা কমেনি। সম্প্রতি জি বাংলা সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ডে মা আর বাবাকে নিয়ে এসেছিলেন অভিনেত্রী। আর তখন ছবি শিকারীরা অভিষেকের নাম নিয়ে আরাত্রিকার মা-বাবার সঙ্গে মস্করা শুরু করেন। যা রীতিমতো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াতে।

    আরাত্রিকা ও অভিষেক।
    অভিষেককে নিয়ে মস্করা পাপারাজ্জিদের:

    পাপারাজ্জি পেজ থেকে ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, অ্যাওয়ার্ড হাতে বেরিয়ে আসছেন আরাত্রিকা। আর সেই সময় সকলে মিলে ডাকতে থাকেন আরাত্রিকার মাকে। আর তিনি সামনে আসতেই প্রশ্ন করা হয়, ‘এরক জামাই দরকার?’! এবার এই সময় আসলে আরাত্রিকার মা-বাবার সঙ্গে ছিলেন অভিষেক বীর শর্মাও। অর্থাৎ, পাপারাজ্জিদের ইঙ্গিত যে কোন দিকে তা বুঝতে কারও কোনো সমস্যা হয়নি।

    কী প্রতিক্রিয়া আরাত্রিকার মা-বাবার?

    এমন প্রশ্নে সত্যিই বেশ অস্বস্তিতে পড়েন মা-মেয়ে! যদিও দুজনের মুখেই লাজুক হাসি। কোনো কথা না বলে, দুজনেই গাড়িতে উঠে যান। আর ঠিক সেইসময় সিনে এন্ট্রি হয় আবার আরাত্রিকার বাবার। তিনি তো আবার বলে ওঠেন ‘কনফিডেন্সিয়াল’ ব্যাপার। পুরো সময়টাতেই অভিষেককে হাসি চেপে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু তাঁর গাল লাল হয়ে ওঠা কারও নজর এড়ায়নি।

    আরাত্রিকা-অভিষেক সম্পর্কে:

    'জোয়ার ভাঁটা' ধারাবাহিকের জনপ্রিয় জুটি আরাত্রিকা মাইতি (উজি) এবং অভিষেক বীর শর্মা (ঋষি) তাঁদের অনস্ক্রিন রসায়নের পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও চর্চায় রয়েছেন। জন্মদিনে আরাত্রিকাকে ক্যামেরা উপহার এবং মান্দারমণির ভিডিয়োর পর তাঁদের সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়ালেও, দুজনেই একে অপরকে শুধুমাত্র ভালো বন্ধু বলে দাবি করেছেন।

    এর আগে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে আরাত্রিকা বলেছিলেন যে, ‘আমি অভিষেককে ২০২০ সাল থেকে চিনি। আমরা একই পাড়াতেও (রানিকুঠি) থাকতাম। দুজনেই ভাড়ায় থাকতাম। চিকেন পকোড়া কিনতে গেলে প্রায়ই দেখা হত। চিকেন পকোড়া খেতে গিয়েই প্রথম দেখা। তাই ওর সঙ্গে কখনও কাজ করতে গিয়ে কিন্তুবোধ থাকেনি। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা প্রায় একই সময়ে কেরিয়ার শুরু করেছি এবং সমবয়সী হওয়ায় আমাদের মধ্যে জেলআপটা খুব দ্রুত হয়।’

    পরবর্তীতে কি দুজনের মধ্যে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে? তা অবশ্য সময়ই বলবে!

    News/Entertainment/আরাত্রিকা আর অভিষেক কি প্রেম করছেন? সবটা খোলসা করে দিলেন অভিনেত্রীর মা-বাবা
