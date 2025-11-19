Edit Profile
    'হৃদয়ের সব থেকে বড় টুকরো... ', মেয়েকে প্রথম প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন আরবাজ

    আরবাজ খান ও শুরা খান তাদের নবজাতক কন্যা সিপারার প্রথম ছবি প্রকাশ করেছেন, যার জন্ম হয়েছে ৫ অক্টোবর।

    Published on: Nov 19, 2025 4:36 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত ৫ অক্টোবর আরবাজ ও শুরা একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। জন্মের পর মেয়েকে বাড়ি নিয়ে এসেই মেয়ের নাম প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিলেন আরবাজ। সিপারার নাম প্রকাশ্যে আনলেও মেয়েকে এতদিন ক্যামেরার আড়ালেই রেখেছিলেন অভিনেতা।

    মেয়েকে প্রথম প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন আরবাজ
    মেয়েকে প্রথম প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন আরবাজ

    তবে এবার জন্মের ১ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মেয়ের প্রথম ছবি সামনে নিয়ে এলেন অভিনেতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় দুটি ছবি পোস্ট করা হয় যেখানে দেখতে পাওয়া যায় দুহাত দিয়ে মেয়ের পা ধরে রেখেছেন আরবাজ, অন্য ছবিতে বাবার হাত ধরে ছোট্ট সিপারা।

    তবে মেয়ের মুখ এখনই প্রকাশ্যে আনেননি আরবাজ, যদিও সেই শুভক্ষণ আসতেও হয়তো বেশি দিন দেরি নেই। ছবি দুটি পোস্ট করে নবজাতকের বাবা মা লিখেছেন, ‘সবথেকে ছোট হাত পা কিন্তু আমাদের হৃদয়ের সব থেকে বড় অংশ।’

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিটি পোস্ট করার পরেই ছোট্ট সিপারাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন সকলে। অভিনেত্রী গওহর খান লিখেছেন, ‘ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক।’ মাহিপ কাপুর লাল রঙের হৃদয় শেয়ার করে ভালোবাসা জানিয়েছেন খান পরিবারের ছোট্ট ক্ষুদে এই সদস্যকে।

    ভক্তদের মধ্যেও অনেকে শুভেচ্ছা বার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন আরবাজ ও তাঁর স্ত্রীকে। একজন লিখেছেন, ‘তুমি দুনিয়ার সব থেকে সেরা জিনিস পাও এটাই কামনা করি।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘তোমাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’

    প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের শেষের দিকে দ্বিতীয়বার বিয়ের মন্ডপে বসেন আরবাজ। মালাইকা আরোরা সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর আবার সম্পর্কে জড়ান অভিনেতা এবং সেই সম্পর্ক পরিণতি পায় দু'বছর আগে। এরপর গত ৫ অক্টোবর দ্বিতীয়বার বাবা হন তিনি।

    তবে আরবাজ নিজের জীবনে এগিয়ে গেলেও মালাইকা কিন্তু এখনও মনের মানুষকে খুঁজে পাননি। যদিও মালাইকা এবং ছেলের সঙ্গে বেশ ভালোই সম্পর্ক রয়েছে আরবাজের। মাঝেমধ্যেই দেখা করেন তাঁরা।

