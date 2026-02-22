Edit Profile
    Arbaaz Khan: বাবার অসুস্থতার মাঝেই নতুন ঠিকানা আরবাজের! ২.৭৮ কোটির ফ্ল্যাট কিনলেন সলমনের ভাই, ভিতরে খাস কী কী থাকছে?

    মুম্বইয়ের যোগেশ্বরী এলাকায় একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন সলমনের ভাই আরবাজ খান। রেজিস্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে ইতিমধ্যেই। 

    Published on: Feb 22, 2026 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সেলিম খানের অসুস্থতা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে সলমন অনুরাগীদের, অন্যদিকে আরবাজ খানের নতুন সম্পত্তি কেনার খবর এবার সামনে এল। ৯০ বছর বয়সী সেলিম খান বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছেন। আর এই কঠিন সময়েই মুম্বাইয়ের বান্দ্রা এলাকায় ২.৭৮ কোটি টাকা খরচ করে একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনলেন সেলিমের মেজো ছেলে তথা সলমন খানের ভাই আরবাজ খান।

    বাবার অসুস্থতার মাঝেই নতুন ঠিকানা আরবাজের! ২.৭৮ কোটির ফ্ল্যাট কিনলেন সলমনের ভাই, ভিতরে খাস কী কী থাকছে?
    বাবার অসুস্থতার মাঝেই নতুন ঠিকানা আরবাজের! ২.৭৮ কোটির ফ্ল্যাট কিনলেন সলমনের ভাই, ভিতরে খাস কী কী থাকছে?

    কিছুদিন আগেই দ্বিতীয়বার বাবা হয়েছেন আরবাজ। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সুরা খান কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এবার রিয়েল এস্টেটে বড় বিনিয়োগ আরবাজের। গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের কাছেই অবস্থান আরবাজের নতুন ঠিকানার। যোগেশ্বরী আবাসনের ২৭তম তলায় অবস্থিত এই ফ্ল্যাটটি ১২৪৩ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত।

    জানা গিয়েছে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে এই চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে, যার জন্য আরবাজ ১৬ লক্ষ টাকার বেশি স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ৩০ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়েছেন।

    আরবাজ তাঁর এই নতুন ঘরটি অত্যন্ত আধুনিক এবং 'মিনিমালিস্ট' থিমে সাজাচ্ছেন। ফ্ল্যাটটিতে থাকছে: বিশাল লিভিং এরিয়া: যেখানে বন্ধুদের সাথে আড্ডা বা ঘরোয়া পার্টির জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। আলো থেকে শুরু করে নিরাপত্তা— সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হবে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে।

    যেহেতু আরবাজ এবং সুরা বিয়ের পর তাঁদের নতুন জীবন গুছিয়ে নিচ্ছেন, তাই এই ঘরের অন্দরসজ্জায় সুরার পছন্দের প্রতিফলন দেখা যাবে। ঘরটিকে একটি 'আর্টিস্টিক লুক' দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে আধুনিকতার সঙ্গে আভিজাত্যের মিশেল থাকবে।

    আরবাজ যে কমপ্লেক্সে এই ফ্ল্যাটটি কিনেছেন, সেখানে রয়েছে: আন্তর্জাতিক মানের জিম ও ফিটনেস সেন্টার। প্রাইভেট ব্যালকনি, যেখান থেকে মুম্বাইয়ের স্কাইলাইন উপভোগ করা যাবে।

    কবে পাবেন ফ্ল্যাটের দখল?

    বিল্ডিংটির কাজ বর্তমানে চলছে। আশা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আরবাজ এই ফ্ল্যাটটির দখল পাবেন। বিনিয়োগ হিসেবে এই ফ্ল্যাটটির দাম ভবিষ্যতে আকাশছোঁয়া হতে পারে বলে বাজার বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

    ইদানীং পর্দায় খুব বেশি দেখা না গেলেও প্রযোজক হিসেবে আরবাজ বেশ সফল। শুধু হিন্দি নয়, উর্দু, মালয়ালম এবং তেলুগু সিনেমাতেও তিনি কাজ করছেন। এছাড়া ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং চ্যাট শো হোস্টিংয়ের মাধ্যমেও তিনি নিয়মিত চর্চায় থাকেন।

    খান পরিবারের রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য

    গত কয়েক বছর ধরে সেলিম খান এবং তাঁর ছেলেরা মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রান্তে জমি ও সম্পত্তিতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে চলেছেন। আরবাজের এই নতুন ফ্ল্যাট সেই বিনিয়োগের তালিকায় আরও একটি মূল্যবান পালক যোগ করল।

