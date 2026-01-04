Edit Profile
    বাগদানে পর প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরে চুমু সলমনের ভাগ্নের! বিশেষ মন্তব্য করলেন মামা আরবাজের প্রাক্তন মালাইকা

    Published on: Jan 04, 2026 9:12 AM IST
    By Sayani Rana
    সলমন খানের ভাগ্নে অয়ন অগ্নিহোত্রী, ইনস্টাগ্রামে তাঁর বাগদান অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করেছেন। তিনি এবং তাঁর বান্ধবী টিনা রিজওয়ানি বাগদান সেরেছেন। অয়ন এবং টিনার ছবিগুলিতে সোনাক্ষী সিনহা থেকে মালাইকা অরোরা সহ অনেক তারকা মন্তব্য করেছেন। অয়নের এই ছবিগুলি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড করছে।

    বাগদানে পর প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরে চুমু সলমনের ভাগ্নের!
    অয়ন নিজের এবং টিনার নয়টি রোমান্টিক ছবি শেয়ার করেছেন। এই ছবিগুলি পোস্ট করে অয়ন ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘২০২৫ সালে আমার বান্ধবীকে রেখে যাচ্ছি।’ এই ছবিগুলিতে টিনা ও তাঁর বাগদানের আংটিও দেখা গিয়েছে। একটি ছবিতে অয়নকে তাঁর বান্ধবী টিনাকে চুমু খেতেও দেখা গিয়েছে।

    সোনাক্ষী সিনহা অয়ন ও টিনাকে তাঁদের বাগদানের ছবি সামনে আনার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। সোনাক্ষী সিনহার স্বামী জাহির ইকবালও দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, ‘অভিনন্দন ভাই। তোমাদের দু’জনকেই অভিনন্দন।' আরবাজ খানের প্রাক্তন স্ত্রী মালাইকা অরোরাও এই ছবিগুলিতে মন্তব্য করেছেন। মালাইকা ছবিগুলিতে লাভ রিক্যাক্ট দিয়েছেন। তিনি লেখেন, ‘ওই (অয়ন ও টিনার জাহাজের নাম) টিনা।’ এই মন্তব্যের মাধ্যমে মালাইকা অনেকের মন জয় করেছেন।

    কিন্তু অয়ন সলমনের কোন বোনের ছেলে?

    অয়ন সলমন খানের বোন আলভিরা খান এবং অভিনেতা অতুল অগ্নিহোত্রীর ছেলে। অয়ন একজন ব্যবসায়ী এবং সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর নাম অগ্নি। অয়নের বাগদানের ছবি সলমন খানের ৬০তম জন্মদিন উদযাপনের মাত্র কয়েকদিন পরেই এসেছে। কাজের ক্ষেত্রে, সলমন বর্তমানে তাঁর ছবি 'ব্যাটল অফ গালওয়ান' জন্য চর্চায় রয়েছেন, যেখানে সলমন খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন চিত্রাঙ্গদা সিং অভিনীত।

