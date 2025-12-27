ইব্রাহিমের সঙ্গে বছর শেষে ঘুরতে গেলেন পলক! অবশেষে সইফ পুত্রের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন নায়িকা?

ইব্রাহিমের সঙ্গে বছর শেষে ঘুরতে গেলেন পলক! অবশেষে সইফ পুত্রের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন নায়িকা?
সইফ আলি খানের ছেলে অভিনেতা ইব্রাহিম আলি খান এবং শ্বেতা তিওয়ারির মেয়ে পলক তিওয়ারির মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন গত আড়াই বছর ধরেই শোনা যাচ্ছে। তাঁদের দু'জনকে একই জায়গায় একাধিকবার দেখা গিয়েছে। তাঁরা তাঁদের আলাদা আলাদা ছুটি কাটানোর ছবি শেয়ার করেন, আর মজার ব্যাপার সেই ছবির ব্যাকগ্রান্ডে থাকা জায়গাগুলো মিলে যায়। তবে তাঁরা আলাদা ভাবেই ঘুরতে যায়ও ছবি দেন। তবে, এই প্রথমবার ইব্রাহিম এবং পলক নববর্ষ উদযাপনের জন্য একসঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়েছেন। এদিন তাঁরা মুম্বই বিমানবন্দরে একসঙ্গে চেক ইন করেন এবং তাঁদের ফ্লাইট ধরার জন্য ভেতরে গিয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় দু'জনের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ পেয়েছে। এই ভিডিয়োতে, তাঁদের একসঙ্গে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে দেখা গিয়েছে। পাপারাৎজিদের দেখে ইব্রাহিম এগিয়ে যান। পলক পিছন থেকে মাস্ক পরে এসেছিলেন। ইব্রাহিম চেকিং কাউন্টারে পলকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা দু'জনেই গেটে পুলিশ অফিসাদের পরিচয়পত্র এবং টিকিট দেখিয়ে ভিতরে চলে যান। এই প্রথম তাঁরা একসঙ্গে সকলের সামনে দিয়ে কোথাও গেলেন।
গত কয়েক বছর ধরেই তাঁদের দু'জনের মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু অভিনেতারা কখনও প্রকাশ্যে তা নিয়ে মুখ খোলেননি। সম্প্রতি পলককে ইব্রাহিমের বোন সারা আলি খানের সঙ্গে একটি ডেটেও দেখা গিয়েছে। এর আগেও বেশ কয়েকবার তাঁদের গাড়িতে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। তবে পলক ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে বন্ধুত্ব বলেই সব সময় চালিয়েছেন। তবে যাঁরা তাঁদের চেনেন তাঁরা অনেকেই বলেছেন তাঁরা সম্পর্কে রয়েছেন।
কাজের সূত্রে, ইব্রাহিম গত বছর ‘নাদানিয়ান’ ছবি দিয়ে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন খুশি কাপুর। তবে, দর্শকরা ছবিটি এবং অভিনেতাদের অভিনয় নিয়ে খুশি ছিলেন না এবং দুজনেই ট্রোলিংয়ের মুখোমুখি হতে হয়। পলক সলমন খানের ছবি ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’-এর মাধ্যমে বিনোদন জগতে পা রেখেছিলেন। পলক এবং ইব্রাহিম তাঁদের কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও চর্চায় থাকেন।
