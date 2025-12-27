Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ইব্রাহিমের সঙ্গে বছর শেষে ঘুরতে গেলেন পলক! অবশেষে সইফ পুত্রের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন নায়িকা?

    প্রথমবার ইব্রাহিম এবং পলক নববর্ষ উদযাপনের জন্য একসঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়েছেন। এদিন তাঁরা মুম্বই বিমানবন্দরে একসঙ্গে চেক ইন করেন এবং তাঁদের ফ্লাইট ধরার জন্য ভেতরে গিয়েছে। অবশেষে সইফ পুত্রের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন নায়িকা?

    Published on: Dec 27, 2025 5:55 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সইফ আলি খানের ছেলে অভিনেতা ইব্রাহিম আলি খান এবং শ্বেতা তিওয়ারির মেয়ে পলক তিওয়ারির মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন গত আড়াই বছর ধরেই শোনা যাচ্ছে। তাঁদের দু'জনকে একই জায়গায় একাধিকবার দেখা গিয়েছে। তাঁরা তাঁদের আলাদা আলাদা ছুটি কাটানোর ছবি শেয়ার করেন, আর মজার ব্যাপার সেই ছবির ব্যাকগ্রান্ডে থাকা জায়গাগুলো মিলে যায়। তবে তাঁরা আলাদা ভাবেই ঘুরতে যায়ও ছবি দেন। তবে, এই প্রথমবার ইব্রাহিম এবং পলক নববর্ষ উদযাপনের জন্য একসঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়েছেন। এদিন তাঁরা মুম্বই বিমানবন্দরে একসঙ্গে চেক ইন করেন এবং তাঁদের ফ্লাইট ধরার জন্য ভেতরে গিয়েছে।

    ইব্রাহিমের সঙ্গে বছর শেষে ঘুরতে গেলেন পলক! প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন তাঁরা?
    ইব্রাহিমের সঙ্গে বছর শেষে ঘুরতে গেলেন পলক! প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন তাঁরা?

    আরও পড়ুন: এক সময় হোটেলে বাসন ধুতেন, এখন তিনি সফল অভিনেতা! বর্তমানে আয় তাঁর কোটিতে, বলুন তো ইনি কে?

    আরও পড়ুন: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কীভাবে হবে, সেটা ইঞ্জিনিয়াররা জানেন! সাফ কথা দেবের

    সোশ্যাল মিডিয়ায় দু'জনের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ পেয়েছে। এই ভিডিয়োতে, তাঁদের একসঙ্গে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে দেখা গিয়েছে। পাপারাৎজিদের দেখে ইব্রাহিম এগিয়ে যান। পলক পিছন থেকে মাস্ক পরে এসেছিলেন। ইব্রাহিম চেকিং কাউন্টারে পলকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা দু'জনেই গেটে পুলিশ অফিসাদের পরিচয়পত্র এবং টিকিট দেখিয়ে ভিতরে চলে যান। এই প্রথম তাঁরা একসঙ্গে সকলের সামনে দিয়ে কোথাও গেলেন।

    আরও পড়ুন: দেবের জন্মদিনে একে অপরের নাম খোদাই করা হাতের ছবি পোস্ট রুক্মিণীর, সুদিন কি আসন্ন?

    আরও পড়ুন: কথা বলা বারণ! নিরুপায় হয়ে কাগজে লিখে বাবাকে মনের কথা জানালেন ইমন

    গত কয়েক বছর ধরেই তাঁদের দু'জনের মধ্যে প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু অভিনেতারা কখনও প্রকাশ্যে তা নিয়ে মুখ খোলেননি। সম্প্রতি পলককে ইব্রাহিমের বোন সারা আলি খানের সঙ্গে একটি ডেটেও দেখা গিয়েছে। এর আগেও বেশ কয়েকবার তাঁদের গাড়িতে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। তবে পলক ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে বন্ধুত্ব বলেই সব সময় চালিয়েছেন। তবে যাঁরা তাঁদের চেনেন তাঁরা অনেকেই বলেছেন তাঁরা সম্পর্কে রয়েছেন।

    কাজের সূত্রে, ইব্রাহিম গত বছর ‘নাদানিয়ান’ ছবি দিয়ে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন খুশি কাপুর। তবে, দর্শকরা ছবিটি এবং অভিনেতাদের অভিনয় নিয়ে খুশি ছিলেন না এবং দুজনেই ট্রোলিংয়ের মুখোমুখি হতে হয়। পলক সলমন খানের ছবি ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’-এর মাধ্যমে বিনোদন জগতে পা রেখেছিলেন। পলক এবং ইব্রাহিম তাঁদের কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও চর্চায় থাকেন।

    News/Entertainment/ইব্রাহিমের সঙ্গে বছর শেষে ঘুরতে গেলেন পলক! অবশেষে সইফ পুত্রের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন নায়িকা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes