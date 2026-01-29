Jennifer-Karan: বিপাশার বর করণে প্রাক্তন বউ তিনি! ফের আরেক করণকে বিয়ে করছেন জেনিফার? মিলল জবাব

Jennifer-Karan: বিপাশার বর করণে প্রাক্তন বউ তিনি! ফের আরেক করণকে বিয়ে করছেন জেনিফার? মিলল জবাব
Jennifer-Karan: টেলিভিশন অভিনেতা করণ ওয়াহি জেনিফার উইংগেটের সাথে রোমান্টিক সম্পর্কের কোনও গুজব পরিষ্কার করেছেন এবং তাদের বন্ধন সম্পর্কে কথা বলেছেন।
দিল মিল গ্যায়ে’ থেকে শুরু করে আজকের ‘রাইজিং’— জেনিফার উইঙ্গেট আর করণ ওয়াহির বন্ধুত্ব দীর্ঘ দেড় দশকের। ভক্তরা বহু বছর ধরেই চাইছেন এই অনস্ক্রিন জুটি বাস্তবেও ঘর বাঁধুক। আর সেই ইচ্ছের রেশ ধরেই সম্প্রতি রটে গিয়েছিল যে, খুব শীঘ্রই নাকি গোপনে সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন তাঁরা। কিন্তু এই জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন করণ।
বিয়ের গুঞ্জন নিয়ে একটি জনপ্রিয় পোর্টালে প্রকাশিত খবর শেয়ার করে করণ মজার ছলে লেখেন, ‘আরে ভাই, আমাদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আর আমরাই জানি না?’ তিনি আরও যোগ করেন যে, এই ধরণের খবর আসলে তাঁর এবং জেনিফারের জন্য ‘ফ্রি কি পিআর’ (পড়ুন বিনা পয়সায় প্রচার) ছাড়া আর কিছুই নয়। করণের এই মজাদার রিপ্লাই মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।
জেনিফারের প্রতিক্রিয়া: জেনিফার নিজেও এই খবরটি দেখে হেসে খুন। তিনি বরাবরই করণকে তাঁর জীবনের ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। জল্পনা উস্কে দেওয়ার জন্য করণ হাসতে হাসতে জেনিফারকে ট্যাগ করে বলেন, ‘পরের বার যখন আমরা বিয়ে করব, তখন যেন অন্তত আমাদের ইনভাইট করা হয়!’
অনস্ক্রিন রসায়ন বনাম অফস্ক্রিন বন্ধুত্ব: করণ ও জেনিফার দুজনেই বর্তমানে সিঙ্গেল। তাঁদের মধ্যেকার বন্ধুত্ব এবং একে অপরের পোস্টে কমেন্ট করার ধরণ দেখেই অনুরাগীরা প্রায়ই ধরে নেন যে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু করণের এই সাফ জবাব বুঝিয়ে দিল, বন্ধুত্বকে তাঁরা অন্য কোনো নাম দিতে এখনই রাজি নন।
জেনিফারের প্রাক্তন স্বামীও করণ
জেনিফারের একটা অতীত রয়েছে। তাঁর প্রাক্তন স্বামী করণ সিং গ্রোভার। মানে বিপাশা বসুর স্বামী একটা সময় ঘর বেঁধেছিলেন জেনিফারের সঙ্গে। ‘দিল মিল গ্যায়ে’ সিরিয়ালের সেটে তাঁদের প্রেমের শুরু। ২০১২ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। দর্শকদের কাছে তাঁরা ছিলেন ‘পারফেক্ট কাপল’। বিয়ের মাত্র দু’বছরের মাথায় তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। আলাদা হয় পথ। জেনিফার করণের দ্বিতীয় স্ত্রী। তার আগে শ্রদ্ধা নিগমকে বিয়ে করেছিলেন করণ সিং গ্রোভার।
করণ ওয়াহি এবং জেনিফার উইংগেটের বন্ধুত্ব সম্পর্কে
জেনিফার এবং করণ প্রথম হিট শো ডিল মিল গায়ে পর্দা ভাগ করে নিয়েছিলেন। সেখানেই শুরু বন্ধুত্বের। স্টার প্লাস শো সঞ্জীবনী: আ মেডিক্যাল বুনের সিক্যুয়েল এই সিরিজে শিল্পা আনন্দ, সুকীর্তি কান্ডপাল, মহনিশ বহল এবং অন্যান্যরা মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। পরে, করণ এবং জেনিফার পুনরায় একত্রিত হন রাইসিংঘানি বনাম রাইসিংঘানি, যেখানে রিম শেখও অভিনয় করেছিলেন। এই জুটি শোতে আইনজীবীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং তাদের রসায়ন দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল।