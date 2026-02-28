Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন প্রতীক-সোনামণি? ‘এগুলো কি আর লুকিয়ে রাখা যায়…’, বললেন নায়িকা

    টলিপাড়ায় প্রতীক সেন ও সোনামণি সাহা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। তাঁদের জুটি রিল বা রিয়েল সব জায়গায় হিট। কয়েক মাস আগে প্রতীকের মায়ের সঙ্গেও দেখা মিলেছিল সোনামণির। আর তারপর থেকেই তাঁদের বিয়ের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সত্যি কি তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন? এবার সেই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন সোনামণি।

    Published on: Feb 28, 2026 10:37 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টলিপাড়ায় প্রতীক সেন ও সোনামণি সাহা নিয়ে চর্চার শেষ নেই। তাঁদের জুটি রিল বা রিয়েল সব জায়গায় হিট। কয়েক মাস আগে প্রতীকের মায়ের সঙ্গেও দেখা মিলেছিল সোনামণির। আর তারপর থেকেই তাঁদের বিয়ের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সত্যি কি তাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন? এবার সেই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন সোনামণি।

    বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন প্রতীক-সোনামণি? ‘এগুলো কি আর লুকিয়ে রাখা যায়…’, বললেন নায়িকা
    বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন প্রতীক-সোনামণি? ‘এগুলো কি আর লুকিয়ে রাখা যায়…’, বললেন নায়িকা

    আরও পড়ুন: ব্যাট হাতে মাঠে ঝড় তুলতে আসছে 'ঘূর্ণি'! ‘নায়কের নাম কি আম্ফান?’ জলসার নতুন মেগার প্রোমো দেখে ট্রোল নেটিজেনদের

    টলিপাড়া জুড়ে বিয়ের সানাই চলতি বছরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন। ২৩ জানুয়ারি মধুমিতা সরকার প্রেমিক দেবমাল্যর সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। তারপর প্রেমের মাসে বিয়ে সেরেছেন রণজয় বিষ্ণও। তাই এই মরশুমে প্রতীক-সোনামণিও কি সাত পাকে ঘুরবেন?

    আরও পড়ুন: দায়িত্বের ভারে হবে কি ইচ্ছেপূরণ? স্বপ্নে মোড়া ‘কমলা নিবাস’-এর নতুন প্রোমো

    এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন নায়িকা। তিনি বলেছেন, ‘বিয়ে হলে অবশ্যই জানতে পারবেন সবাই। এগুলো কি আর লুকিয়ে রাখা যায়। এখন আপাতত সবার বিয়েতে খাওয়া-দাওয়া করতে চাই।’

    আরও পড়ুন: রুক্মিণীর পাশাপাশি ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা'তে ছোটপর্দার এই নায়িকা, অঙ্কিতা নন, কে তিনি?

    প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে খোকাবাবু ধারাবাহিক দিয়ে ছোট পর্দায় কাজ শুরু প্রতীকের। এরপর তাঁকে দেখা যায় মোহর-এ। আর এখানেই প্রতীকের কাজ সোনামণির সঙ্গে। দুজনের জুটি ভীষণ জনপ্রিয়তা পায়। এরপর সোনাণির এক্কা দোক্কা ধারাবাহিকে মাঝপথে যোগ দেন প্রতীক, কেমিও হিসেবে। কিন্তু এতটাই জনপ্রিয়তা আসে যে, প্যারালাল লিড হয়ে যান সেই মেগায়। আপাতত নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তের 'নিনি চিনি'স মাম্মা'স প্রোডাকশন হাউস' প্রযোজিত ধারাবাহিক ‘আমাদের দাদামণি’-তে কাজ করছেন প্রতীক।

    সোনামণি মাত্র ১৮ বছর বয়সেই কোরিওগ্রাফার সুব্রত রায়কে বিয়ে করেছিলেন নায়িকা। তবে সেই বিয়ে সুখের হয়নি। ডিভোর্স পর্ব মিটেছে। নতুন করে জীবন গুছিয়ে নিচ্ছেন সোনামণি।

    News/Entertainment/বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন প্রতীক-সোনামণি? ‘এগুলো কি আর লুকিয়ে রাখা যায়…’, বললেন নায়িকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes