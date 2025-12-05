Sharly-Abhisekh: বিয়ের ৮ মাসেই বিচ্ছেদের পথে শার্লি-অভিষেক! সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি? জবাব নায়িকার

Sharly-Abhisekh: বিয়ের ৮ মাসেই বিচ্ছেদের পথে শার্লি-অভিষেক! সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি? জবাব নায়িকার
বিয়ের মাস কয়েক পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। সেই ঝামেলার কারণ তৃতীয় ব্যক্তি! শার্লি-অভিষেককে নিয়ে রটনা, জবাব দিলেন অভিনেত্রী।
৫ বছর ধরে মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যর সঙ্গে প্রেম করেছিলেন শার্লি মোদক। সেই প্রেম টেকেনি। এরপর মাস কয়েক অভিষেক বসুর সঙ্গে সম্পর্কে থাকার পর চটজলদি বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন নায়িকা। ফুলকি ধারাবাহিকের সেটে শুরু এই প্রেমের কাহিনী। রোহিতের প্রাক্তন স্ত্রীর চরিত্রে দেখা মিলেছিল শার্লির। পর্দার খলনায়িকা অভিষেকের বাস্তব জীবনের নায়িকা হয়ে ওঠেন।
ধারাবাহিক শেষের মুখে। ২দিন পরই শেষ সম্প্রচার। আর সিরিয়াল শেষের ঠিক আগেই অভিষেক-শার্লির সম্পর্ক শেষের গুঞ্জন টেলিপাড়ায় চাউর হয়েছে। সদ্য অভিনেতা প্রান্তিক বন্দ্য়োপাধ্য়ায় জানিয়েছেন, অঙ্কিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য আর টিকে নেই। নীল-তৃণারও নাকি ডিভোর্স হচ্ছে, এবার নতুন গুজব ছয়লাপ টেলিপাড়া।
গত ২৯ এপ্রিল চুপিসারে একেবারে ছিমছাম ভাবে বিয়ে সারেন শার্লি-অভিষেক। বিয়ের আগে কাউকে কিচ্ছুটি টের পেতে দেননি দুজনে। দেখতে দেখতে প্রায় ৮ মাস পার। এর মাঝেই চর্চা শার্লি-অভিষেকের সংসারে নাকি তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ। নায়িকার জীবনে এখন অভিষেকের জায়গায় অন্য কেউ। তাই ভাঙনের পথে বিয়ে। সত্যি কি তাই? আনন্দবাজার অনলাইনের কাছে এই গুজবের সত্যতা অস্বীকার করেছেন শার্লি। তিনি স্পষ্ট বলেন, এই সব গুঞ্জনকে গুরুত্ব দিতে না-রাজ তিনি। অভিনেত্রীর কথায়, ‘এই রকম কিছু শুনলে আমরা হাসাহাসি করি। এর মধ্যেই এই সব রটে গেল। আমরা তো জানতেই পারিনি! কী আর বলব।’
ফুলকির শ্য়ুটিং শেষ, শার্লি ব্যস্ত তুই আমার হিরো-র শ্যুটিংয়ে। সদ্য পারাবারিক বিয়ের আসরে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে দুজনকে। দাম্পত্য় ভাঙার গুঞ্জন স্রেফ রটনা, দাবি অভিনেত্রীর। আপতত অভিষেকের মামারবাড়িতে রয়েছেন শার্লি। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে দারুণ ভাব জমিয়েছেন বউমা।
আইনি বিয়ে সারলেও এখনও সামাজিক বিয়েটা করেননি দুজনে। যদিও রেজিস্ট্রি সেরে মালাবদল, সিঁদুরদান করেছিলেন। হালে এক জুয়েলারি সংস্থার বিজ্ঞাপনী প্রচারেও বর-কনের বেশে পাওয়া গিয়েছে দুজনকে। তবে বাস্তবে কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন দুজনে, সেটা দেখবার অপেক্ষায় ভক্তরা।