প্লে ব্যাককে আলবিদা, তুম হি হো থেকে কেসরিয়া, রইল অরিজিতের ১০টি সেরা গানের হদিশ

    Published on: Jan 27, 2026 9:49 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে আচমকা সকলকে চমকে দিলেন অরিজিৎ সিং। বার্তায় তিনি জানিয়ে দিলেন, প্লে ব্যাক গায়ক হিসেবে তিনি আর গান গাইবেন না। সঙ্গীতপ্রেমী মানুষদের কাছে এটি নিঃসন্দেহে একটি বিশাল বড় ধাক্কা। আজ এই প্রতিবেদনে এক নজরে দেখে নিন অরিজিৎ সিং এর সেরা ১০ টি গানের তালিকা।

    রইল অরিজিতের ১০টি সেরা গানের হদিশ
    তুম হি হো: (আশিকি টু): আদিত্য রায় কাপুর এবং শ্রদ্ধা কাপুর অভিনীত এই ছবিটি মূলত দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ছবির গানের জন্য। এই সিনেমায় তুম হি হো গানটি গিয়ে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অরিজিৎ।

    কেশরিয়া: (ব্রম্ভাস্ত্র): ২০২২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ওয়ান ছবিতে কেশরিয়া গানে লিপ দিয়েছিলেন রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট। এই গানটি আরও বেশি স্পেশাল কারণ এই গানটির চিত্রায়ণ দেখলেই বোঝা যায় যে রণবীর এবং আলিয়ার মধ্যে কতটা ভালবাসা তৈরি হয়েছিল সেই সময়।

    কবিরা: (ইয়ে জওয়ানি হে দিওয়ানি): এই গানটি দর্শকদের কাছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কারণ এই গানে রণবীর কাপুর এবং দীপিকার অসাধারণ রসায়ন দেখতে পেয়েছিলেন দর্শকরা।

    আগার তুম সাথ হো: (তামাশা): রণবীর এবং দীপিকা অভিনীত এই ছবিটি মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন না করতে পারলেও ছবির এই গান কিন্তু মানুষের মন ছুঁয়ে গিয়েছিল।

    চন্না মেরা: (এ দিল হে মুশকিল): যে মানুষটাকে আপনি মন থেকে ভালোবেসেছেন কিন্তু তার বিয়ের দিনেও আপনি তাকে বলতে পারছেন না ভালোবাসার কথা, ঠিক এমন একটি দৃশ্যে তৈরি হওয়া এই গান বড্ড হৃদয়বিদারক। অরিজিৎ সিং-এর এই গানের প্রেমে পড়েননি এমন মানুষ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

    ফির লে আয়া: (বরফি): রণবীর কাপুর অভিনীত এই ছবিটির গল্প এবং তারকাদের অভিনয় যতটা অসামান্য ছিল তার থেকেও বেশি অসামান্য ছিল ছবির গান। ফির লে আয়া এই গানের মাধ্যমে এক অসমাপ্ত প্রেমের কষ্টের বেদনা বুঝতে পারবেন আপনি।

    মে ফির ভি তুমকো চাহুঙ্গা: (হাফ গার্লফ্রেন্ড): অর্জুন কাপুর এবং শ্রদ্ধা কাপুর অভিনীত হাফ গার্লফ্রেন্ড ছবির এই গানটি সেই সময় ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অরিজিৎ সিং- এর গলায় গাওয়া এই গান সিনেমাটিকে অন্য মাত্র এনে দিয়েছিল।

    লাল ইশক: (রামলীলা): রনবীর সিং এবং দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত এই সিনেমার গল্প যতটা পাওয়ার প্যাকড ছিল, তার থেকেও এনার্জেটিক ছিল এই ছবির গান।

    সনম রে: (সনম রে): ইয়ামি গৌতম এবং পুলকিত সম্রাট অভিনীত এই ছবির টাইটেল সং মুক্তি পাওয়ার পরেই কোটি কোটি দর্শকদের ভালবাসা অর্জন করেছিল।

    মস্ত মগন: (টু স্টেটস): অর্জুন কাপুর এবং আলিয়া ভাট অভিনীত টু স্টেটস ছবির এই গান ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সেই সময়। দুই ভিন্ন ধর্মের দুই মানুষের প্রেমের গল্পে এই গান ছিল যথাযথ কান্ডারী।

