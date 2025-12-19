Arijit Restaurant Food Menu: জলের দরে জিভে জল আনা খাবার! থালি ৩০ টাকা থেকে, অরিজিতের রেস্তোরাঁ হেঁশেলে বিরিয়ানির দাম কত?

Arijit Restaurant Food Menu: জলের দরে জিভে জল আনা খাবার! থালি ৩০ টাকা থেকে, অরিজিতের রেস্তোরাঁ হেঁশেলে বিরিয়ানির দাম কত?
পড়ুয়াদের জন্য ৪০ টাকায় ভেজ থালি অরিজিতের রেস্তোরাঁ হেঁশেলে। সঙ্গে বিরিয়ানি, পোলাও থেকে তন্দুরি কিংবা কাবাব, সব রয়েছে। আর দামও মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে।
নিজের শহর জিয়াগঞ্জে একটি রেস্তোরাঁ খুলেছেন অরিজিৎ সিং। এই খবর কমবেশি সব অরিজিৎ ভক্তের কাছেই আছে। যা দেখভাল করেন তাঁর বাবা। আর সেখানে খাবারের দাম দেখলে আপনার চোখ উঠবে কপালে। ভাবছেন দাম বেশি? মোটেই নয়, বরং জলের দরে খাওয়াদাওয়ার করার সুযোগ রয়েছে এখানে। সঙ্গে রেস্তোরাঁর রিভিউতে চোখ রাখলে দেখা যাবে, প্রতিটা খাবারই অতুলনীয়।
অরিজিৎ সিং-এর বাবা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, মাঝেমাঝে নিজেই সেই সব খাবার চেখে দেখেন গায়ক। কারণ স্বাদ বা খাবারের গুণগত মানের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নন তিনি। অরিজিতের রেস্তোরাঁয় স্টুডেন্ট থালির বন্দোবস্ত রয়েছে। যদিও শুধু JCET-র পড়ুয়ারাই পাবেন সেই সুযোগ। অর্থাৎ জিয়াগঞ্জের পলিটেকনিক স্কুলে লেখাপড়া করছেন যারা এই মুহূর্তে। যেখানে আগে ৩০ টাকায় পাওয়া যেত ভেজ থালি, বর্তমানে যদিও তা বাড়িয়ে ৪০ করা হয়েছে।
এছাড়া স্পেশাল ভেজ থালির দাম পড়বে ৬০ টাকা। যেখানে ভাত-ডাল-ভাজা-দুরকমের তরকারি দেওয়া হবে। অমলেট থালি খেতে পারবেন সেখানে ৯০টাকায়। দেওয়া হবে দুটো ডিমের অমলেট। এই রেস্তোরাঁয় আলাদা করে ফিশ বা এগ কারিরও ব্যবস্থ রয়েছে। বলা বাহুল্য সেগুলোও নিম্নবিত্তের সাধ্যের মধ্যে। বিরিয়ানির মতো লোভনীয় খাবারও পরিবেশন করে থাকে হেঁশেল, একাধিক রিপোর্ট অনুসারে সেক্ষেত্রে দাম পড়ে ১৫০ টাকার আশেপাশে। জিরা রাইস ১৩০ টাকা, পোলাও ১৫০ টাকা, কাশ্মীরি পোলাও ২০০ টাকা। এগ ফ্রায়েড রাইস ১৪০। চিকেন কষা ১৬০ টাকা, মটন কষা ১৭০ টাকা, চিকেন টিক্কা ২৪০ থেকে শুরু। রেস্তোরাঁটি প্রতিদিন সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ১০.৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে। রুটি, কাবাব, চাউমিন সবটাই পাওয়া যায় হেঁশেলে।
হেঁশেল সম্পর্কে আরও তথ্য:
হেঁশেল হোটেলটি নতুন নয়, এটি অরিজিৎ সিং-এর পরিবারের অধীনে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। হোটেলটি গায়কের বাবা গুরদয়াল সিং চালান। বর্তমানে যেখানে শিল্পা শেট্টি, গৌরী খানদের মতো সেলেবরা হাই-প্রোফাইল রেস্তোরাঁ খুলেছেন, সেখানে অরিজিতের এই পারিবারিক ব্যবসায় এখনও যৎ সামান্য দামে দু' বেলা খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে।
অবশ্য শুধু কম টাকার, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার নয়, নিজের এলাকায় আরও নানা কল্যানমূলক কাজে ব্রতী হয়েছেন অরিজিৎ। তালিকায় রয়েছে, জিয়াগঞ্জে হাসপাতাল নির্মাণ থেকে খেলায় মাঠ, ইংরেজি শিক্ষার ক্লাস চালুর মতো নানাবিধ জিনিস। এখনও জিয়াগঞ্জে এলে স্কুটি চালিয়ে দোকান-বাজার করেন অরিজিৎ। দুই ছেলে এখনও লেখাপড়া করে এখানকারই স্থানীয় স্কুলে।