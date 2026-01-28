Edit Profile
    Arijit Singh Net Worth: ৩৮ বছরে অবসর প্লে-ব্য়াক থেকে,কত কোটির সম্পত্তির মালিক অরিজিৎ সিং? মাথা ঘুরে যাবে

    Arijit Singh Net Worth: একটা কনসার্টে গাইতে ৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেন অরিজিৎ সিং। তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত জানা আছে?

    Published on: Jan 28, 2026 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    তিনি থামতে জানেন, তিনি জায়গা ছেড়ে দিতে জানেন। তাই তো কেরিয়ারের মধ্য়গগণে অকাল অবসর ঘোষণার সাহস দেখিয়েছেন অরিজিৎ সিং। মঙ্গলবার রাতে প্লে-ব্যাক গায়কের ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে অরিজিৎ সিং কেবল অনুরাগীদেই নয়, গোটা দেশকে চমকে দিয়েছেন। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে অরিজিৎ-এর এই সিদ্ধান্ত হজম করতে পারছেন না তাঁর সমালোচকরাও। আরও পড়ুন-আর গাইব না! প্লে-ব্য়াককে বিদায় অরিজিতের, কোটি ভক্তর হৃদয় ভেঙে ঘোষণা তারকার, কেন?

    ৩৮ বছরে অবসর প্লে-ব্য়াক থেকে,কত কোটির সম্পত্তির মালিক অরিজিৎ সিং? মাথা ঘুরে যাবে
    ৩৮ বছরে অবসর প্লে-ব্য়াক থেকে,কত কোটির সম্পত্তির মালিক অরিজিৎ সিং? মাথা ঘুরে যাবে

    নিজের শর্তে জীবন বাঁচেন। মাটির সোঁদা গন্ধ তাঁর খুব আপন। শিকড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকতে ভালোবাসেন অরিজিৎ। তাই তো মুম্বইয়ের চাকচিক্য তাঁকে টানে না। জিয়াগঞ্জের সোমু হয়েই বাঁচতে চান তিনি। তবে কেরিয়ারের মধ্যগগনে বিরতি নেওয়ার অরিজিৎ সিং আর্থিক ভিত অনেক আগেই মজবুত করে ফেলেছেন। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের হিসেব অনুযায়ী অরিজিতের মোট সম্পত্তির পরিমাণ আকাশছোঁয়া। যা আপনার মাথা ঘুরিয়ে দেবে।

    অরিজিৎ সিংয়ের বর্তমান মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪১৪ কোটি টাকা। বর্তমানে একটি প্লে-ব্যাক গানের জন্য তিনি প্রায় ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক নেন। দেশের অন্যতম হায়েস্ট পেইড গায়ক তিনি।

    অরিজিতের আয়ের সবথেকে বড় উৎস হলো তাঁর লাইভ পারফরম্যান্স। দেশে বা বিদেশে একটি চার ঘণ্টার কনসার্টের জন্য তিনি প্রায় ১.৫ কোটি থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকেন। জিয়াগঞ্জের বাড়িতে থাকলেও আন্ধেরিতে তাঁর চারটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট রয়েছে, যার সম্মিলিত বাজারমূল্য প্রায় ২০-২৫ কোটি টাকা। তাঁর গ্যারেজে রয়েছে ৩.৪ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দামী গাড়ি। এর মধ্যে রয়েছে মার্সিডিজ-বেঞ্জ এবং রেঞ্জ রোভারের লেটেস্ট মডেল।

    অরিজিৎ-এর নিজস্ব মিউজিক লেবেল রয়েছে,ওরিয়ন মিউজিক (Oriyon Music)। তাঁর নিজস্ব এই মিউজিক লেবেল থেকে আসা রয়্যালটি তাঁর আয়ের একটি বড় অংশ।

    কোটি কোটি টাকার মালিক হলেও অরিজিৎ তাঁর শিকড়কে ভোলেননি। নিজের জন্মস্থান মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে তিনি 'হেঁশেল' (Heshel) নামে একটি সস্তায় খাবার হোটেল চালান। সেখানে মাত্র ৪০ টাকায় পেটভরা খাবার পাওয়া যায়। বিত্তবান গায়কের এই সাধারণ জীবনবোধই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

    কী জানিয়েছেন অরিজিৎ? মঙ্গলবার নিজের অফিসিয়্যাল ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে অরিজিৎ তাঁর অনুরাগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লেখেন, ‘সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। গত কয়েক বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি আজ জানাচ্ছি যে, প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আমি আর কোনো নতুন কাজ গ্রহণ করব না। আমি এখানেই শেষ করছি (I am calling it off)। এটা ছিল এক অসাধারণ সফর।’

    তবে কি একেবারেই গান ছেড়ে দিচ্ছেন অরিজিৎ?

    অরিজিৎ স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি গান গাওয়া ছাড়ছেন না। প্লে-ব্যাকের বাণিজ্যিক চাপ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি এখন ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক’ বা স্বাধীন সঙ্গীত সৃষ্টিতে মন দিতে চান। তবে ভক্তদের জন্য আশার কথা এই যে, হাতে থাকা আগের কাজ বা ‘পেন্ডিং কমিটমেন্ট’গুলো তিনি শেষ করবেন। তাই চলতি বছরেও অরিজিতের বেশ কিছু নতুন গান মুক্তি পেতে চলেছে।

