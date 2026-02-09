‘এই জন্য়ই প্লে-ব্যাক করবে না…’, বিক্রম ঘোষের পা ছুঁয়ে প্রণাম, কলকাতা ভাসল অরিজিৎ-সুরে, মুগ্ধ অনুষ্কা

‘এই জন্য়ই প্লে-ব্যাক করবে না…’, বিক্রম ঘোষের পা ছুঁয়ে প্রণাম, কলকাতা ভাসল অরিজিৎ-সুরে, মুগ্ধ অনুষ্কা
প্লেব্যাককে ‘আলবিদা’ জানালেও গান থামেনি, শহর কলকাতায় অরিজিতের ম্যাজিক রবিবার রাতে। আবেগে ভাসলেন অনুরাগীরা।
মাত্র কয়েক দিন আগেই আচমকা প্লেব্যাকের জগত থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে গোটা দেশকে চমকে দিয়েছিলেন অরিজিৎ সিং। বলিউড থেকে টলিউড— তাঁর সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি কোটি কোটি ভক্ত। কিন্তু প্লেব্যাক ছাড়লেও সুরের সফর যে শেষ হয়নি, তার প্রমাণ মিলল খোদ শহর কলকাতায়। রবিবার রাতে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে কিংবদন্তি সেতার বাদক অনুষ্কা শঙ্কর এবং বিক্রম ঘোষের সঙ্গে এক মঞ্চে ধরা দিলেন জিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্র। প্লেব্যাক ছাড়ার পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম কোনো প্রকাশ্য অনুষ্ঠান।
মঞ্চে ওঠামাত্রই গোটা স্টেডিয়াম ফেটে পড়ে করতালিতে। ‘আই অ্যাম ভেরি নার্ভাস, থ্যাঙ্ক ইউ ফর হ্যাভিং মি’— বিনম্র কণ্ঠে এইটুকু বলেই শুরু করলেন জাদু। পণ্ডিত রবি শঙ্করের সুরে ‘মায়া ভরা রাতি’ গানে যখন অরিজিতের কণ্ঠ ভেসে এল, তখন অনেক অনুরাগীকেই চোখের জল মুছতে দেখা গেছে। শুধু বাংলা গানই নয়, অনুষ্কা শঙ্করের সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত ‘ট্রেসেস অফ ইউ’ গানেও গলা মেলান অরিজিৎ।
গত ২৭ জানুয়ারি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় অরিজিৎ জানিয়েছিলেন, তিনি আর কোনো নতুন প্লেব্যাক এসাইনমেন্ট নেবেন না। তিনি লিখেছিলেন, ‘আই অ্যাম কলিং ইট অফ। ইট ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল জার্নি।’ তবে অরিজিৎ এ-ও স্পষ্ট করেছিলেন যে, তিনি স্বাধীনভাবে গান তৈরি করবেন এবং তাঁর পুরনো চুক্তিগুলো মিটিয়ে দেবেন।
এদিন সিনিয়র শিল্পী বিক্রম ঘোষের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন অরিজিৎ। পারফরম্য়ান্স শেষে মঞ্চে মাথানত করলেন। স্টেজে মাথা ঠেকিয়ে গ্রহণ করলেন হাজারো মানুষের ভালোবাসা। এক নেটিজেন লেখেন, ‘এই জন্য়ই তো প্লেব্যাক করবে না। নিজের মতো করে সঙ্গীত তৈরি করবে। মায়াজাল বুনবে, স্বপ্ন দেখবে’।
কলকাতার এই অনুষ্ঠানে সাহেবের মতো কোনো আড়ম্বর ছিল না, ছিল শুধু সুরের মায়াজাল। সেই ম্য়াজিকের সাক্ষী থাকলেন রাজ-শুভশ্রীও। অরিজিৎ-এর বাংলা প্লেব্য়াকের জগতে উত্থান রাজের হাত ধরেই। বোঝে না সে বোঝে না পরিচালক হতভম্ব হয়েছিলেন অরিজিতের সিদ্ধান্তে। এদিন অরিজিৎ-এর গান শুনে তিনি লিখলেন, ‘অসাধারণ অভিজ্ঞতা’।
এদিন অরিজিৎ আবারও ধরা দিলেন একদম ছা-পোষা লুকে। পরনে হলুদ পাঞ্জাবি, সাদা জহর কোট আর পাজামায় অরিজিৎ। মুখ-ভর্তি দাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে, অনেকদিন ট্রিম করেননি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতের ধার আরও তীক্ষ্ণ। অরিজিতের গান মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন রবি শঙ্কর কন্যাও।
অনুরাগীদের একাংশের মতে, প্লেব্যাকের বাণিজ্যিক চাপ কাটিয়ে অরিজিৎ এখন যেন অনেক বেশি মুক্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভক্ত লিখেছেন, ‘হয়তো সিনেমার পর্দায় নতুন কোনো গানে তাঁর নাম আর দেখা যাবে না, কিন্তু অরিজিৎ এভাবেই চিরকাল আমাদের হৃদয়ে থেকে যাবেন।’ প্লেব্যাক ত্যাগের পর এই পারফরম্যান্স যেন বুঝিয়ে দিল, শিল্পী হিসেবে অরিজিৎ এখন নিজের শর্তে বাঁচতে তৈরি।