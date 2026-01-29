নিজের পার্টি তৈরি করছেন অরিজিৎ? অবসর নেওয়ার কারণ কি তবে এটাই?

Edit Profile
    নিজের পার্টি তৈরি করছেন অরিজিৎ? অবসর নেওয়ার কারণ কি তবে এটাই?

    গত ২৭ জানুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে অবসর ঘোষণা করার পর কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা নেটপাড়া। টলিউড থেকে বলিউড, প্রায় প্রত্যেক তারকাদের মুখে একটাই প্রশ্ন, কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন অরিজিৎ?

    Jan 29, 2026
    By Swati Das Banerjee
    গত ২৭ জানুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে অবসর ঘোষণা করার পর কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা নেটপাড়া। টলিউড থেকে বলিউড, প্রায় প্রত্যেক তারকাদের মুখে একটাই প্রশ্ন, কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন অরিজিৎ সিং?

    নিজের পার্টি তৈরি করছেন অরিজিৎ?
    নিজের পার্টি তৈরি করছেন অরিজিৎ?

    প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে অবসর নেওয়ার কারণ নিয়ে যখন জল্পনা কল্পনা চলছে সর্বত্র ঠিক তখনই NDTV-এর মাধ্যমে জানা যায় এমন একটি তথ্য, যা রীতিমত চমকে দেওয়ার মতো। NDTV - এর দাবি অনুযায়ী, খুব শীঘ্রই নাকি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে চলেছেন অরিজিৎ সিং।

    আরও পড়ুন: 'বড়রা যাই বলুক আমায় থাকতে হবে পরিষ্কার...', তৃণাকে নিয়েই কী বিশেষ পোস্ট অভিনবের

    এও জানা গিয়েছে, যে রাজনৈতিক দল তিনি তৈরি করবেন সেটি এক্ষুনি শুরু হবে না। ২০২৬ সালের বাংলা বিধানসভা নির্বাচনের অংশও হবে না এই দল। কিন্তু ইতিমধ্যেই নাকি এই দলের প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন অরিজিৎ সিং। যদিও এই প্রসঙ্গে গায়ক কিছুই জানাননি তাই আগামী দিনে অরিজিৎ শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

    অরিজিৎ সিং -এর পোস্ট প্রসঙ্গে

    পোস্টে অরিজিৎ লিখেছেন, ‘আমি খুব আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে আমি আর একজন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে নতুন কোনও প্লেব্যাক অ্যাসাইনমেন্ট নেব না। আমি এই যাত্রা থেকে বিরতি নিচ্ছি। এটি একটি দুর্দান্ত যাত্রা ছিল।’ এই পোস্টটি তার ভক্তদের কাছে এক ধাক্কার মতো ছিল।

    আরও পড়ুন: বিচ্ছেদ বিতর্কে বুড়ো আঙুল! ইন্ডাস্ট্রিতে ২০ বছর, রুক্মিণীকে নিয়েই কেক কাটলেন দেব

    প্রসঙ্গত, জিয়াগঞ্জের মতো একটি ছোট শহর থেকে উঠে আসা অরিজিৎ নিজের প্রতিভার মাধ্যমে সকলের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিলেন। শুধু গান নয়, খুব সাদামাটা ভাবে তিনি জীবন যাপন কাটাতেন যেটা খুব সহজে সকলের নজর কেড়েছিল। যে অরিজিৎ বর্তমান প্রজন্মের গায়কদের কাছে একজন আইকন, তার এইভাবে হঠাৎ করে অবসর নেওয়ার ঘোষণা যে সকলকে চমকে দেবে তা বলাই বাহুল্য।

