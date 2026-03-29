Arijit Viral Video: গাড়ির কাঁচ নামিয়ে তুললেন সেলফি! হল জিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্র অরিজিতের ঢালাও প্রশংসা

Arijit Viral Video: গাড়ির কাঁচ নামিয়ে তুললেন সেলফি! হল জিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্র অরিজিতের ঢালাও প্রশংসা
Miraj Creates নামের একটি পেজ থেকে ভিডিয়োটি শেয়ার করা হয়েছে। অরিজিতের ধৈর্য আর মুখে চওড়া হাসি দেখে, বাহবা নেটপাড়ার।
নিজেকে প্রচারের আলো থেকে ঠিক কতটা দূরে রাখেন অরিজিৎ সিং, তা হয়তো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। জিয়াগঞ্জের ছেলে তিনি। যদিও তাঁর খ্যাতি দেশজোড়া। দেশ-বিদেশের বহু বড় বড় তারকার সঙ্গে করেছেন কাজ। আজকাল অবশ্য মুম্বই ছেড়ে জিয়াগঞ্জেই থাকছেন, অন্তত প্লে ব্যাক থেকে অবসর ঘোষণার পর। আর নিজের এলাকায় হামেশাই দেখা মেলে গায়কের। যদিও নেই কোনো আতিশয্য। কখনো সাধারণ পোশাকে জিয়াগঞ্জের স্টেশন দিয়েই হেঁটে কোথাও চলেছেন, আবার কখনো নিজের সেই পুরনো স্কুটারটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায়।
এবার একটা ভাইরাল ভিডিয়োতে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়তেই হল ঢালাও প্রশংসা। যা শেয়ার করা হয়েছে Miraj Creates নামের একটি পেজ থেকে। যেখানে দেখা গেল গেরুয়া রঙের টি-শার্ট অরিজিতের গায়ে। গাড়ির পিছনের সিটে তিনি। আর ভক্তের সেলফির আবদার পূরণ করতে নামিয়েছেন গাড়ির কাঁচ। মুখে কোনো রাগ বা বিরক্তি নেই। বরং হাসি মুখ। খুব সম্ভবত সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়াতেই গায়ককে চিনে ফেলেন অরিজিৎকে সকলে। আর তিনিও শান্তভাবে একের পর এক সেলফি তুলতে থাকেন। প্রসঙ্গত, ভিআইপি বাজার মেট্রো স্টেশনের সামনে এই কাণ্ড।
দেখুন সেই ভিডিয়োটি-
আপাতত নিজের কাজ নিয়ে প্রবল চর্চায় আছেন অরিজিৎ সিং। চলতি বছরের শুরুতেই প্লে ব্যাকের দুনিয়া থেকে আচমকা অবসর নেওয়ার ঘোষণা করেন তিনি। যা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। খ্যাতির শীর্ষে থাকা অবস্থায় আচমকা এমন সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যেন কেউই! তবে অরিজিৎ নিজেই এর কারণ খোলসা করেন। জানিয়েছেন যে, একধরনের গান গেয়ে একটু বোর হয়ে গিয়েছিলেন। নতুন ধরনের কাজে নিজেকে ঢালতে চান। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক বানাবেন।
ইতিমধ্যেই অবশ্য সেই পথে পা রেখেছেন। ‘রয়না’ বলে একটি গান তৈরি করেছেন। সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে ভারতীয় সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং ও বিটিএস তারকা জাংকুকের সাক্ষাতের একাধিক ছবি। এর আগে ব্রিটিশ গায়ক এড শিরান থেকে শুরু করে বলিউড অভিনেতা আমির খান-সহ অনেকেই সম্প্রতি কাজের সূত্রে গায়কের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর জিয়াগঞ্জের বাড়িতে গিয়েছেন। তবে আদৌ জাংকুক আর অরিজিতের সাক্ষাৎ হয়েছিল, নাকি সেই ছবি কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। কিন্তু এরকম যদি সত্যি হয়, দুজনের যুগলবন্দিতে যদি সত্যিই কোনও গা আসে, তাহলে নেহাত মন্দ হয় না।
