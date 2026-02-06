‘ভিতরে ভিতরে কিছু একটা ভেঙে গিয়েছে…’ অরিজিৎ সিংকে নিয়ে কেন বললেন লাকি আলি

বলিউড সংগীত জগতের অন্যতম ধ্রুবতারা অরিজিৎ সিং। যাঁর কণ্ঠের জাদুতে বুঁদ গোটা দেশ। কিন্তু সম্প্রতি অরিজিৎ সিং প্লেব্যাক সিঙ্গিং থেকে অবসর নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে তাঁর অনুরাগীদের বড় ধাক্কা দিয়েছেন। অরিজিতের এই অকস্মাৎ সিদ্ধান্তের পর এবার মুখ খুললেন 'ও সনম' খ্যাত প্রবীণ গায়ক লাকি আলি। তিনি অরিজিতের এই সিদ্ধান্তকে কেবল সমর্থনই করেননি, বরং এর পেছনে থাকা এক গভীর সত্যকেও সামনে এনেছেন।
কী বলেছিলেন অরিজিৎ সিং?
কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে অরিজিৎ সিং জানিয়েছিলেন যে, তিনি সম্ভবত প্লেব্যাক সিঙ্গিং থেকে দ্রুত বিদায় নেবেন। তাঁর মতে, একজন সংগীতশিল্পীরও ব্যক্তিগত জীবন এবং মানসিক শান্তির প্রয়োজন আছে। প্রতিনিয়ত ইন্ডাস্ট্রির ইঁদুর দৌড়ে থাকা তাঁর পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। এই খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল পড়ে যায়।
লাকি আলির সমর্থন: 'নিজের জন্য বাঁচার অধিকার সবার আছে'
অরিজিতের এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে লাকি আলি বলেন যে, যদি অরিজিৎ মনে করেন যে তিনি আর এটি করতে চান না, তবে তা তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং এটিকে সম্মান জানানো উচিত। লাকি আলির মতে, সৃজনশীল মানুষদের অনেক সময় বিরতির প্রয়োজন হয় যাতে তাঁরা নিজেদের নতুনভাবে খুঁজে পেতে পারেন। গ্ল্যামারের চাকচিক্য থেকে দূরে সরে নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সাহসী। পাশাপাশি তিনি এটাও মনে করছেন, অরিজিতের মনে ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ভেঙে গিয়েছে। তার ফলেই এমন সিদ্ধান্ত।
ইন্ডাস্ট্রির ক্লান্তি নাকি নতুন কিছুর শুরু?
লাকি আলি নিজেও এক সময় বলিউড থেকে নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, প্লেব্যাক সিঙ্গিং অনেক সময় একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে যেখানে নিজের মতো করে গান তৈরির স্বাধীনতা থাকে না। অরিজিৎ হয়তো এখন স্বাধীন সংগীত (Independent Music) বা নিজের কম্পোজিশনের দিকে বেশি মনোনিবেশ করতে চাইছেন, যা তাঁর সৃজনশীলতাকে আরও বিকশিত করবে।
অরিজিতের অগণিত ভক্তরা এই খবরে বিমর্ষ হলেও, লাকি আলির মতো বড় মাপের শিল্পীর এই সমর্থন ইন্ডাস্ট্রিতে এক নতুন তর্কের জন্ম দিয়েছে—সাফল্যের চূড়ায় থাকাকালীন সরে দাঁড়ানো কি সত্যিই বুদ্ধিমানের কাজ?
