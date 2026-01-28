Edit Profile
    Arijit Singh: 'আচ্ছা চলতা হুঁ….', কেরিয়ারের মধ্যগগণে কেন এই অবসর? নিজেই জবাব দিলেন অরিজিৎ সিং

    ক্ষণে গোরাচাঁদ ক্ষণে কালা-গায়ক বিদায় জানালেন ফিল্মি সঙ্গীতকে। হিট মেশিন অরিজিৎ আর কোনও হিরোর লিপে গাইবেন না। কেন? সেই কারণও জানালেন অবলীলায়।

    Published on: Jan 28, 2026 7:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    'তুম হি হো… বস তুম হি হো…', এই গান শুনে থমকে গিয়েছিল গোটা দেশ। কত প্রেমিকের রাত জাগার ওষুধ এই গান। কত অপূর্ণ প্রেম মানে খুঁজে পেয়েছে তাঁর গানে। কিন্তু সবকিছুতে তিনি দাঁড়ি টানলেন। স্বেচ্ছায় প্লে-ব্যাক সঙ্গীতের দুনিয়া থেকে সরে দাঁড়ালেন। তাঁর একটা ঘোষণায় থমকে গিয়েছে ইন্ডাস্ট্রি। চোখে জল কোটি কোটি ভক্তের। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে অরিজিৎ সিংয়ের অবসর নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। কেন তুঙ্গে থাকা কেরিয়ারে এমন দাঁড়ি টানলেন তিনি? অবশেষে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে অকপট স্বীকারোক্তি দিলেন গায়ক। তাঁর প্লে-ব্যাক ছাড়ার কারণ কোনো বিতর্ক নয়, বরং তাঁর নিজের ‘একঘেয়েমি’।

    'আচ্ছা চলতা হুঁ….', কেরিয়ারের মধ্যগগণে কেন এই অবসর? নিজেই জবাব দিলেন অরিজিৎ সিং

    কেন এই সিদ্ধান্ত? অরিজিৎ নিজের ব্যক্তিগত এক্স হ্য়ান্ডেল (WhoamI)-তে জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত তিনি হুট করে নেননি। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি প্লে-ব্যাক থেকে বিরতি নেওয়ার কথা ভাবছিলেন। তাঁর এই চরম সিদ্ধান্তের নেপথ্যে থাকা প্রধান কারণ তিনি হাঁফিয়ে উঠেছেন। অরিজিৎ বলেন, তিনি খুব দ্রুত একঘেয়েমিতে ভোগেন। একই ধরনের গান বা একই ধাঁচের কাজ করতে করতে তিনি ক্লান্ত। তিনি জানিয়েছেন, একঘেয়েমি কাটানোর জন্যই তিনি মঞ্চে পারফর্ম করার সময় নিজের পুরোনো গানের অ্যারেঞ্জমেন্ট বা সুর বদলে দেন। তাঁর কথায়, ‘আমি বোর হয়ে গিয়েছি। বেঁচে থাকার জন্য আমাকে অন্য ধরনের সঙ্গীত নিয়ে কাজ করতে হবে’।

    অরিজিৎ-এর ব্য়ক্তিগত এক্স হ্য়ান্ডেলের পোস্ট
    অরিজিৎ-এর ব্য়ক্তিগত এক্স হ্য়ান্ডেলের পোস্ট

    অরিজিতের মতে, তিনি এমন কোনো নতুন গায়কের গান শোনার জন্য মুখিয়ে আছেন, যার কণ্ঠ তাঁকে সত্যিকারের প্রেরণা বা মোটিভেশন জোগাবে। নতুনদের জায়গা করে দিতে এবং নিজে নতুন কিছু শিখতেই এই পথ থেকে সরে দাঁড়ানো।

    কেরিয়ারের মধ্যগগনে থেকে এমন সাহসী ঘোষণা খুব কম শিল্পীই করতে পারেন। অরিজিৎ জানিয়েছেন, অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করেছেন। বাণিজ্যিক গণ্ডি পেরিয়ে তিনি এখন স্বতন্ত্র মিউজিক (Independent Music) এবং নতুন সৃজনশীল কাজে মনোনিবেশ করতে চান। তবে অরিজিৎ জানিয়েছেন, তাঁর কিছু কমিটমেন্ট রয়েছে। তাই এই বছর হয়ত তাঁর বেশকিছু গান শ্রোতা-দর্শকরা শুনতে পাবে পর্দায়।

    মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ঠিক কী জানান অরিজিৎ? গায়ক জানান, ‘সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। গত কয়েক বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি আজ জানাচ্ছি যে, প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আমি আর কোনো নতুন কাজ গ্রহণ করব না। আমি এখানেই শেষ করছি (I am calling it off)। এটা ছিল এক অসাধারণ সফর।’

    অরিজিতের এই স্বীকারোক্তি বুঝিয়ে দিল, তিনি কেবল একজন গায়ক নন, তিনি একজন খাঁটি শিল্পী। জনপ্রিয়তার মোহে অন্ধ না হয়ে তিনি বেছে নিলেন সঙ্গীতের সেই পথ, যা তাঁকে নতুন করে বাঁচার আনন্দ দেবে।

