Arijit Singh-Joy Sarkar: জয় সরকারের মা-কে বিশেষ উপহার অরিজিতের, 'দুই ভাই লাগছে', মন্তব্য় নেটিজেনের

অরিজিৎ সিং মানেই মাটির কাছাকাছি থাকা এক মানুষ, যাঁর ব্যবহার বারংবার মন জয় করে নেয় অনুরাগীদের। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক জয় সরকারের মা। অরিজিতের সঙ্গে আলাপ এবং তাঁর থেকে পাওয়া এক বিশেষ উপহারে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত তিনি। সেই সুন্দর মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে অরিজিতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন জয় সরকার।
মায়ের খুশি আর চকোলেটের ম্যাজিক
জয় সরকার তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন, অরিজিতের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর মা দারুণ খুশি। তবে শুধু দেখা হওয়াই নয়, অরিজিৎ বড়দের সম্মান জানাতেও ভোলেননি। গায়কের থেকে চকোলেট গিফ্ট পেয়ে জয়ের মায়ের আনন্দের সীমা ছিল না। একজন বিশ্ববিখ্যাত গায়ক হয়েও অরিজিতের এই ছোট ছোট আন্তরিক অঙ্গভঙ্গিই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।
অরিজিৎ-জয়ের বন্ধুত্ব
অরিজিতের সঙ্গে জয় সরকারের সম্পর্ক অনেক বছরের। কাজের বাইরেও তাঁদের মধ্যে এক গভীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বর্তমান। সম্প্রতি লোপামুদ্রা মিত্রের 'সহজ পরব' অনুষ্ঠানে অরিজিতের উপস্থিতির পর জয়ের এই নতুন পোস্ট যেন সেই বন্ধুত্বেরই আরও এক চমৎকার প্রতিফলন।
গত রবিবার, সহজ পরবে পৌঁছেছিলেন অরিজিৎ। সেখানে চলছিল লোপামুদ্রার জন্মদিনের সেলিব্রেশন। যা শতগুণ বেড়ে যায় অরিজিৎ সিংয়ের উপস্থিতিতে। গায়ক নিজের হাতে পায়েস খাইয়ে লোপামুদ্রার জন্মদিন সেলিব্রেট করেন। অরিজিতের মতো খানিক প্রচারের আলো আর লাইমলাইটের বাইরে থাকতেই ভালোবাসেন লোপামুদ্রা মিত্র ও জয় সরকার। অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের রসায়নটা তাঁর দিদি-ভাইয়ের। সম্প্রতি লোপামুদ্রার জন্মদিন এবং ‘সহজ পরব’ অনুষ্ঠানে অরিজিতের ঝটিকা সফর যেন সেই ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ওপরই আরও একবার সিলমোহর দিল।
‘দিদি-ভাই’ এবং তার চেয়েও বেশি কিছু
লোপামুদ্রার কথায়, অরিজিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা নিখাদ ‘দিদি-ভাইয়ের’। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, অরিজিতের চেয়েও তাঁর স্ত্রী কোয়েলের সঙ্গেই লোপামুদ্রার সম্পর্ক বেশি নিবিড়। গায়িকা নিজেই জানিয়েছেন, কোয়েল অত্যন্ত সাদামাটা এবং মাটির মানুষ। সাধারণ বাঙালি ঘরের মেয়েরা যেমন হয়, কোয়েল ঠিক তেমনই। এই সারল্যই দুজনকে কাছাকাছি এনেছে।
