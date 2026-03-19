Arijit Viral Video: আলুথালু চুল, বড় হয়েছে দাড়ি, এ কী চেহারা! জিয়াগঞ্জ স্টেশনে দেখা মিলল অরিজিতের

Arijit Viral Video: আলুথালু চুল, বড় হয়েছে দাড়ি, এ কী চেহারা! জিয়াগঞ্জ স্টেশনে দেখা মিলল অরিজিতের
‘এই ছেলেটা কোন ধাতুতে তৈরি’! অরিজিৎ সিং-কে দেখে ঠিক এমনটাই মনে আসে তাঁর ভক্তদের। এত বড় তারকারা সাদামাটা জীবন যেন নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না! সত্যিই তো, যার সম্পত্তি কয়েক কোটির, সে এরকমটাও করতে পারে!
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অরিজিৎ সিং-এর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল। যা তাঁর ফ্যানপেজ গুলো থেকে শেয়ার করা হয়েছে। গায়ককে দেখা গেল জিয়াগঞ্জ স্টেশনে। পরে আছেন একটা সাদামাটা টি-শার্ট, কাপড়ের প্যান্ট। আলুথালু চুল, বড় হয়েছে মুখের চাপ দাঁড়ি। জিয়াগঞ্জ স্টেশনে হাঁটছেন।
ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই ভালোবাসায় ভরিয়েছেন ভক্তরা। একজন লেখেন, ‘কী যে বলব। এই ছেলেটা কোন ধাতুতে তৈরি কে জানে’! আরেকজন লেখেন, ‘এটা অরিজিৎই পারে! ওর কাছে গান ছাড়া সবই তুচ্ছ।’ একটি কমেন্টে লেখা, ‘দেখনদারির উর্দ্ধে উঠতে পেরেছি বলেই অরিজিৎ হয়ে উঠতে পেরেছে। একটা ইমোশন, এমন এক ভালোবাসা, যা মাপা যায় না। শুধু ফিল করা যায়।’
একদম সাধারণ ঘরের ছেলে অরিজিৎ। বড় হয়েছেন আর পাঁচজনের মতো। বাবা-মায়ের আদরের সোমু গানটা বরাবরই ভালো গাইতেন। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে ভাগ নিয়েছিলেন ফেম গুরুকূলে। তবে সেখানে বিজেতা হতে পারেননি। তবে অরিজিৎ গানকে ছাড়েননি, না গান ছেড়েছে তাঁকে। দীর্ঘ সময় সুরকার প্রীতমের সহকারী হিসেবে কাজ করেন। প্রীতমের স্টুডিয়োতেই কাটাতেন রাত। কত বড় বড় গানের যে স্ক্র্যাচ গেয়েছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। এরপর অরিজিতের কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয় আশিকি ২ সিনেমার ‘তুম হি হো’ গানটি। তারপর থেকে একের পর এক হিট। প্রেম হোক বা বিরহ, বা পার্টি সং, সবই দুর্দান্তভাবে খাপ খাইয়ে যায় তাঁর গলায়। শাহরুখ হোক বা আমির, সলমন বা বরুণ-সিদ্ধার্থ-শাহিদ, প্রায় সব তারকার হয়েই প্লে ব্যাক করেছেন।
যদিও চলতি বছরে একটু হলেও ভক্তদের মনটা খারাপ করে দেন জিয়াগঞ্জের ভূমি-পুত্র। আচমকাই ঘোষণা করে বসেন, আর প্লে ব্যাক না করার। এক্সে অরিজিৎ লেখেন, ‘সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। গত কয়েক বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি আজ জানাচ্ছি যে, প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আমি আর কোনো নতুন কাজ গ্রহণ করব না। আমি এখানেই শেষ করছি (I am calling it off)। এটা ছিল এক অসাধারণ সফর।’
তবে এরপর অরিজিৎ খোলসা করে ব্যাপারটা অনেক সরল করে দেন। প্লে ব্যাক না করলেও, ভিন্ন ধারারা গান বানাবেন। সঙ্গে যে কাজগুলো আগেই নিয়েছেন হাতে, সেগুলোও শেষ করবেন। অর্থাৎ, অরিজিতের লাখ লাখ ভক্তরা, তাঁর গান শুনতেই পারবেন। এছাড়া লাইভ কনসার্ট তো থাকবেই।