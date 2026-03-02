Arijit Singh: লাহোর থেকে মুর্শিদাবাদের লালগোলা, গুরুদ্বারে কীর্তন গাইত অরিজিৎ! ছেলের শিকড় নিয়ে মুখ খুললেন বাবা

Arijit Singh: লাহোর থেকে মুর্শিদাবাদের লালগোলা, গুরুদ্বারে কীর্তন গাইত অরিজিৎ! ছেলের শিকড় নিয়ে মুখ খুললেন বাবা
অরিজিৎ সিংয়ের প্লেব্যাক থেকে অবসরের ঘোষণার পর থেকেই অনুরাগীদের মনে বিষাদ। তবে এরই মধ্যে অরিজিতের বাবা সুরিন্দর সিং সংবাদমাধ্যমকে শোনালেন তাঁদের পরিবারের এক অজানা ইতিহাস। লাহোর থেকে কীভাবে এক শিখ পরিবার মুর্শিদাবাদে এসে থিতু হলো এবং অরিজিতের ছোটবেলাটা কেমন ছিল— সেই সব নিয়ে সরব গায়কের বাবা।
সুরিন্দর সিং জানান, তাঁদের আদি বাড়ি ছিল লাহোরের কাছে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় তাঁর বাবা এবং তাঁর তিন ভাই লাহোর ছেড়ে এপার বাংলায় চলে আসেন। তাঁরা পেশায় ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী। লড়াকু সেই পরিবার প্রথমে মুর্শিদাবাদের লালগোলায় ডেরা বাঁধে। পরে সেখান থেকেই তাঁরা জিয়াগঞ্জে চলে আসেন এবং গঙ্গার তীরেই নিজেদের ঘর খুঁজে নেন। জিয়াগঞ্জের ‘পাঞ্জাবিপাড়া’ এলাকাটি আজও তাঁদের শিকড়ের সাক্ষী বহন করছে।
গুরুদ্বারে ‘শমু’র কীর্তন:
জিয়াগঞ্জের মানুষের কাছে অরিজিৎ আজও তাঁদের ঘরের ছেলে ‘শমু’। সুরিন্দর সিং স্মৃতিচারণা করে জানান, ছোটবেলায় অরিজিৎ তাঁর মায়ের সঙ্গে স্থানীয় গুরুদ্বারে যেতেন। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ছোট্ট অরিজিৎ সেখানে কীর্তনও গাইতেন। আধ্যাত্মিকতা আর সুরের সেই মিলনই হয়তো আজকের এই মহাতারকা তৈরির প্রথম ধাপ ছিল।
কেন মুম্বই নয়, জিয়াগঞ্জই প্রিয়?
ছেলের সাফল্য নিয়ে বাবা সুরিন্দর বেশ আমোদিত। তিনি বলেন,'মাঝে মাঝে অবাক লাগে যখন লোকে জিজ্ঞেস করে আমার ছেলে কী করছে বা ওর পরবর্তী প্রজেক্ট কী। কিন্তু এই মাটির টান আলাদা।' তাঁর মতে, মুম্বইয়ের ভিড়ে অরিজিৎ কখনওই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। জিয়াগঞ্জের শান্তি আর গঙ্গার ধারের সেই নির্জনতাই অরিজিতের আসল অনুপ্রেরণা। আর সেই কারণেই শত খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি নিজের সন্তানদের জিয়াগঞ্জের স্কুলেই পড়াশোনা করাচ্ছেন এবং স্থানীয় উন্নয়নের কাজ করছেন।
অবসরের পর নতুন শুরু:
গত ২৭ জানুয়ারি প্লেব্যাক থেকে অবসরের ঘোষণা করলেও অরিজিৎ গান থামাননি। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন স্বাধীন গান ‘রায়না’ (Raina), যা ইতিমধ্যেই ইউটিউবে সাড়া ফেলেছে। সুরিন্দর সিংয়ের কথা থেকে স্পষ্ট, অরিজিৎ সিং কেবল একজন গায়ক নন, তিনি তাঁর বংশের সেই লড়াকু ঐতিহ্যের বাহক, যা লাহোর থেকে শুরু হয়ে জিয়াগঞ্জের মাটিতে মিশে গিয়েছে।
