Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Arijit Singh: প্লে ব্যাক ঘোষণার মাস কাটতেই বড় পদক্ষেপ অরিজিতের! চমকে উঠল গায়কের ভক্তরা

    প্লে ব্যাক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও, অরিজিৎ আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি অন্য ধারার সংগীত নিয়ে কাজ করবেন। এরই মাঝে ভক্তদের চমক-ভরা উপহার দিলেন জিয়াগঞ্জের-ভূমিপুত্র। 

    Published on: Feb 28, 2026 5:48 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কদিন আগেই প্লে ব্যাক থেকে অবসর ঘোষণা করেন অরিজিৎ সিং। আর সেই ঘোষণার রেশ কাটতে না কাটতেই, মুক্তি পেল গায়কের প্রথম ইন্ডিপেনডেন্ট সং ‘রয়না’। রো গানটি ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায় এবং দ্রুত ভক্তদের মন জয় করে নেয়। প্লে ব্যাক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও, অরিজিৎ এখন ইন্ডিপেনডেন্ট মিউজিকের উপর মনোনিবেশ করেছেন। অর্থাৎ ‘রয়না’ দিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হল। শ্রোতারা ইতিমধ্যেই তাঁর কণ্ঠ এবং গানের রোমান্টিক মেজাজের প্রশংসা করছেন।

    অরিজিৎ সিং।
    অরিজিৎ সিং।

    মুক্তি পেল রয়না

    অরিজিৎ সিং এবং সুরকার শেখর রাভজিয়ানি ইনস্টাগ্রামে মুক্তির ঘোষণা করেন। তাদের ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘রয়না মুক্তি পেয়েছে, এবং এটি এখন সম্পূর্ণ তোমাদের। গানটি শুনুন, সেটিকে অনুধাবন করুন, আপনার রাতের দখল নিক রয়না। @garuudaamusiic ইউটিউব চ্যানেলে অফিসিয়াল ভিডিওটি দেখুন।’ অরিজিৎ ট্র্যাকটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন, অন্যদিকে শেখর রাভজিয়ানি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। প্রিয়া সারাইয়া গানটি রচনা করেছেন।

    মুক্তির পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশংসায় ভরান অরিজিৎ-ভক্তরা। একজন লেখেন, ‘গুরুদেব! এটাই তো চেয়েছিলাম আমরা’। অন্য আরেকটি কমেন্টে লেখা, ‘তুমি শুধু গান গাও, সে যে মাধ্যমই হোক না কেন! আমারা শুনবই।’ অন্যজন লেখেন, ‘মাই নিউ ফেভারিট। দুর্দান্ত হয়েছে।’ একটি কেমেন্ট, ‘সুপার ডুপার! কী গলা। সারাদিন শুনতে পারি আমি এই গান।’ লেখা হয়েছে, ‘ধীর, মিষ্টি এবং প্রাণবন্ত… জানি না কীভাবে ফুটিয়ে তুলব আমার মনের কথা।’

    অবসরের ঘোষণা

    ২৭ জানুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে প্লেব্যাক থেকে অবসরের ঘোষণা করেন অরিজিৎ। তিনি লেখেন, ‘এত বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে প্লেব্যাক কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আমি আর কোনও নতুন দায়িত্ব নেব না।’ সঙ্গে নিজের জার্নিকে ‘অসাধারণ’ বলেও অভিহিত করেন।

    আচমকা ঘোষণাটি ঘিরে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। একাংশের ধারণা হয় যে, তিনি বুঝি আর গান গাইবেনই না। তবে অরিজিৎ পরে সব ভ্রমের সমাধান করেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, বেশ কিছু অপ্রকাশিত এবং অসম্পূর্ণ গান পাইপলাইনে রয়েছে। সেগুলির প্লে ব্যাক করবেন। এই ট্র্যাকগুলি এই বছর এবং সম্ভবত আগামী বছর পর্যন্ত প্রকাশিত হবে।

    ইতিমধ্যে, অরিজিৎ জুনায়েদ খান এবং সাঁই পল্লবী অভিনীত 'এক দিন' ছবিতেও গান গেয়েছেন, যা আমির খান প্রযোজিত। নির্মাতারা সম্প্রতি ছবিটির টাইটেল ট্র্যাক প্রকাশ করেছেন, নতুন প্লেব্যাক কাজ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও সিনেমায় তাঁর উপস্থিতি বজায় রেখেছেন অরিজিৎ।

    News/Entertainment/Arijit Singh: প্লে ব্যাক ঘোষণার মাস কাটতেই বড় পদক্ষেপ অরিজিতের! চমকে উঠল গায়কের ভক্তরা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes