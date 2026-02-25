Edit Profile
    Arijit Singh: ‘এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে…’, ট্রোলের জবাব, অবসর ঘোষণার পর নতুন কী জানালেন অরিজিৎ?

    Arijit Singh: প্লে-ব্যাক কেরিয়ারে ইতি টানা নিয়ে ট্রোলের মুখে অরিজিৎ। অনুরাগীদের সাফ নির্দেশ, ‘কাউকে সাফাই দেবে না..’। আর কী বলেলন গায়ক?

    Published on: Feb 25, 2026 9:15 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    যাঁর কণ্ঠে মজে আপামর ভারতবাসী, সেই অরিজিৎ সিং কি সত্যিই আর ছবিতে গান গাইবেন না? শিল্পীর হঠাৎ অবসর ঘোষণার পর থেকে এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে অনুরাগীদের মনে। তবে বিমর্ষ ভক্তদের মুখে হাসি ফোটাতে এবার আসরে নামলেন খোদ ‘জিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্র’। এক দীর্ঘ বার্তায় অরিজিৎ জানালেন, অবসর নিলেও তাঁর কণ্ঠ এখনই হারিয়ে যাচ্ছে না।

    ‘এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে…’, ট্রোলের জবাব, অবসর ঘোষণার পর নতুন কী জানালেন অরিজিৎ?
    কী বললেন অরিজিৎ?

    সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আবেগপ্রবণ চিঠিতে অরিজিৎ লিখেছেন, অবসরের সিদ্ধান্তের কথা জানালেও এখনই স্টুডিও থেকে বিদায় নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। অরিজিতের কথায়, ‘আমার প্রত্যেক শ্রোতার উদ্দেশ্যে আমার এই পোস্ট। যদি আপনি আমার শ্রোতা না হন তাহলে আমার এই পোস্ট দেখার আপনার প্রয়োজন নেই। আমার শ্রোতা-অনুরাগীদের আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই আমি তোমাদের অসম্ভব ভালোবাসি। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে তোমাদের এত ভালোবাসা পেয়ে আমি আপ্লুত।’

    তিনি যোগ করেন, ‘তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি এটুকুই বলতে চাই, আমি প্লেব্যাককে বিদায় জানিয়েছি। একইসঙ্গে আমি এটাও জানিয়েছি যে, আমি আমার বাকি থাকা কাজগুলি সম্পূর্ণ করব। যে গুলির প্রতি আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি নতুন প্রোজেক্ট নেওয়া বন্ধ করেছি আগেই। কিন্তু সেই গানের তালিকাও যে খুব ছোট নয় তা তোমরা জানো। তাই যারা আমাকে নানা কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করছে তাঁদের বলতে দাও। তাঁদের কোনও ব্যাখ্যা তোমরা দিতে যেও না। অহেতুক ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার হাতে এখনও যে পরিমাণ প্লেব্যাকের প্রোজেক্ট রয়েছে তা শেষ করতে এই বছরের শেষ বা আগামী বছরও হয়ে যেতে পারে। শান্ত থাকো। আর এই চর্চার মধ্যে নিজেকে যুক্ত করে ভুল পথে যেও না।’

    আবেগে ভাসলেন অনুগামীরা:

    অরিজিতের এই পোস্টের নিচে ভিড় জমিয়েছেন হাজার হাজার ভক্ত। কেউ লিখেছেন, ‘আপনার গান ছাড়া দিন শুরু হয় না’, আবার কারও আর্জি, ‘একটু বিরতি নিন, কিন্তু পুরোপুরি ছেড়ে যাবেন না।’ভক্তদের এই ভালোবাসায় আপ্লুত শিল্পী জানিয়েছেন, শ্রোতাদের সমর্থনের কারণেই তিনি আজকের অরিজিৎ। তাই তাঁদের বঞ্চিত করে হুট করে মিলিয়ে যাবেন না তিনি।

    ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

    সূত্রের খবর, অরিজিৎ এখন আরও বেশি সময় কাটাতে চান নিজের শহর জিয়াগঞ্জে। সেখানে সমাজসেবামূলক কাজ এবং সঙ্গীত শিক্ষার প্রসারে তাঁর বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। তিনি গান থামাবেন না। প্লে-ব্য়াকের জমে থাকা কাজ শেষ করে স্বতন্ত্র মিউজিক সাধনায় মন দেবেন।

    News/Entertainment/Arijit Singh: 'এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে…', ট্রোলের জবাব, অবসর ঘোষণার পর নতুন কী জানালেন অরিজিৎ?
