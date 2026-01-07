Edit Profile
    Arijit Singh Photo with Mother: মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে! কোভিডে প্রয়াত, মাতৃহারা অরিজিত সিং-এর এই মিষ্টি ছবি দেখেছেন?

    ২০২১ সালে করোনায় মা অদিতি সিং-কে হারান অরিজিৎ সিং। ভাইরাল হওয়া ছবিখানায় দেখা গেল অরিজিৎ মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। মুখে সেই সহজ-সরল, নিষ্পাপ, মিষ্টি হাসিটা।

    Published on: Jan 07, 2026 6:02 PM IST
    By Tulika Samadder
    করোনায় মাকে হারিয়েছেন অরিজিৎ সিং। যদিও গোটা দেশের মানুষের ভালোবাসা ভরিয়ে রাখে অরিজিৎকে সবসময়। ছেলেটা নিজের মিষ্টি স্বভাব দিয়ে প্রথম থেকেই যেন মন ছুঁয়ে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ার। এখন তো কোটি কোটি ভক্ত। নিজেও সেভাবে পোস্ট করেন না। তবে তাঁর নামে রয়েছে কয়েক হাজার ফ্যান পেজ। সেখানে গায়কের ভক্তরা প্রায়ই তাঁর নানা ছবি-ভিডিয়ো শেয়ার করে থাকে। সেরকমই একটি পেজ থেকে এসেছিল এই ছবিটি।

    মায়ের সঙ্গে অরিজিৎ সিং।
    ভাইরাল হওয়া ছবিখানায় দেখা গেল অরিজিৎ মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। মুখে সেই সহজ-সরল, নিষ্পাপ, মিষ্টি হাসিটা। বরাবরই খুব সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত তিনি। জিয়াগঞ্জের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা ছেলেটা নিজের মধ্যে সেভাবে পড়তে দেননি বিত্ত বা খ্যাতির প্রভাব। তাই তো এখনও বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন নিজের শহরে। ছেলেকে স্কুলে নিয়ে গিয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন আর পাঁচটা মা-বাবার মতো। আবার কখনও নিজের স্কুলে গিয়ে শিক্ষিকার পায়ের কাছে বসে ছবি তোলেন।

    ২০২১ সালে মা অদিতি সিং-কে হারিয়েছেন তিনি। করোনায় অদিতিকে ভর্তি করা হয়েছিল শহরেররই এক বেসরকারি হাসপাতালে। ইকমো সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। অরিজিতের মায়ের জন্য রক্তও চাওয়া হয়েছিল ফেসবুকে সেই সময়। অরিজিৎ নিজেও লিখেছিলেন, ‘যাঁরা আমায় সাহায্য করতে চাইছেন, তাঁদের অনেক ধন্যবাদ। তবে আমার যশ বা খ্যাতির জন্য কিছু করতে যাবেন না। এখন খুব জরুরি মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। কারও একার পাশে নয়।’ তবে শেষরক্ষা হয়নি। বাঁচানো যায়নি অরিজিতের মাকে। মাতৃহারা সন্তানের কাছে তাই তো একসঙ্গে ফ্রেমবন্দি প্রতিটা মুহূর্তই বিশেষ।

