    Arijit Singh-BJP: অরিজিৎ সিং কি সত্যিই বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন? সত্যি খোলসা করলেন গায়ক নিজেই

    অরিজিৎ প্লে ব্যাক ছাড়ার ঘোষণা করতেই, একটা খবর খুব ভাইরাল হয়। তিনি নাকি ২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। সত্যিই কি তাই। জানালেন গায়ক নিজেই। 

    Published on: Feb 09, 2026 1:39 PM IST
    By Tulika Samadder
    গত ২৭ জানুয়ারি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় অরিজিৎ জানিয়েছিলেন, তিনি আর কোনো নতুন প্লেব্যাকের কাজ নেবেন না। কেরিয়ারের মধ্যগগণে থাকাকালীন গায়কের এই সিদ্ধান্ত হতবাক করেছিল সকলকে। এর কারণও জানিয়েছিলেন গায়ক অবশ্য। তিনি তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছিলে যে, স্বাধীনভাবে গান তৈরি করবেন। অনেকেরই মত, প্লেব্যাকের যে বানিজ্যিক চাপ, তার থেকে ছুটি পেয়ে এখন নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরতে পারবেন জিয়াগঞ্জের ভূমি-পুত্র।

    সত্যিই কি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন অরিজিৎ সিং?
    সত্যিই কি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন অরিজিৎ সিং?

    এদিকে, অরিজিৎ প্লেব্যাক ছাড়ার ঘোষণা করতেই, একটা খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সোশ্যাল মিডিয়াতে। বিশেষ করে কিছু সংবাদমাধ্যমের তরফে লেখা হতে থাকে, তিনি নাকি বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন। সামনেই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। স্বভাবতই এই খবরে নড়েচড়ে বসেছিল অনেকেই। তবে গায়কের ভক্তরা মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন, যেন ভুল হয় এই খবর। কোনো বিশেষ দলের রং লাগুক তাঁদের পছন্দের মানুষের গায়ে এমনটা চাননি বেশিরভাগই।

    এমনিতে টুইটারে (বর্তমানে এক্স) তাঁর নিজের নামের কোনো অ্যাকাউন্ট নেই। তবে ‘WhoamI’ নামে আছেন তিনি। সেখান থেকে মাঝেসাঝেই পোস্ট আসে। আবার খেয়ালখুশি মতো সেটিকে ডিঅ্যাক্টিভও করে রাখেন। তো সেই অ্যাকাউন্টে ট্যাগ করেই এক অরিজিৎ-ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন, ‘দাদা আপনি কি সত্যিই রাজনীতিতে আসছেন?’

    আর এই প্রশ্নে জবাবও দেন অরিজিৎ। লেখেন, ‘শুধু খবর বানিয়ে দেওয়া লোকের কাজ হয়ে গিয়েছে।’ সঙ্গে আরও লেখেন, ‘আরে না রে বাবা। যা ইচ্ছে বলে দেয় লোক’।

    বিজেপিতে আসছেন না,জানিয়ে দিলেন অরিজিৎ সিং।
    বিজেপিতে আসছেন না,জানিয়ে দিলেন অরিজিৎ সিং।

    জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখ আচকাই ফেসবুকে পোস্ট করেন অরিজিৎ সিং। লেখেন, ‘সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। গত কয়েক বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি আজ জানাচ্ছি যে, প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আমি আর কোনো নতুন কাজ গ্রহণ করব না। আমি এখানেই শেষ করছি (I am calling it off)। এটা ছিল এক অসাধারণ সফর।’

    অরিজিৎ তাঁর প্লেব্যাক থেকে অবসর নেওয়ার কারণও জানিয়েছিলেন টুইটার অ্যাকাউন্ট WhoamI-তেই। লিখেছিলেন, তিনি খুব দ্রুত একঘেয়েমিতে ভোগেন। একই ধরনের গান বা একই ধাঁচের কাজ করতে করতে তিনি ক্লান্ত। তাঁর কথায়, ‘আমি বোর হয়ে গিয়েছি। বেঁচে থাকার জন্য আমাকে অন্য ধরনের সঙ্গীত নিয়ে কাজ করতে হবে’।

