Arijit Singh: অবসর ঘোষণার পর, অরিজিতের প্লে ব্যাক করা গান এল সামনে! কোন সিনেমায় রয়েছে তাঁর গলা

Arijit Singh: অবসর ঘোষণার পর, অরিজিতের প্লে ব্যাক করা গান এল সামনে! কোন সিনেমায় রয়েছে তাঁর গলা
প্লে ব্যাক থেকে অবসর ঘোষণার পর, অরিজিৎ সিং-এর ভক্তদের জন্য রয়েছে কিছুটা স্বস্তির খবর। কোন সিনেমায় শোনা যাবে তাঁর গান?
বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে নতুন কোনো সিনেমায় আর কাজ করবেন না। এই ঘোষণা সংগীতজগতে রীতিমতো চাঞ্চল্যে সৃষ্টি করলেও, ভক্তদের জন্য রয়েছে কিছুটা স্বস্তির খবর।
অরিজিতের নতুন গান
গায়ক ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, তিনি যে কাজগুলো আগেই নিয়ে রেখেছিলেন, এবং যে কাজগুলি চলছিল, সেগুলি শেষ করবেন। অর্থাৎ চলতি বছরে এবং ২০২৭ সালের শুরুর দিকেও কিছু গান আসবে। ইতিমধ্যেই যার একটি ঝলক দেখা গিয়েছে আসন্ন সিনেমা ভূত বাংলা-র একটি গানে।
অরিজিৎকে ধন্যবাদ জানালেন অক্ষয়
এই ছবিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার এবং ওয়ামিকা গাব্বি। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত এই ট্র্যাকে অরিজিতের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন নিকিতা গান্ধী। তু হি দিসদা (Tu Hi Disda) ঝলক সামনে আসতেই তাই হিট। ফেসবুকে এর ঝলক শেয়ার করেন অক্ষয় নিজে। যাতে ৫০ হাজার লাইক পড়ে গিয়েছে। অক্ষয় ভিডিয়োটি শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘তোমার সঙ্গে কাজ করা সবসময়ই ভীষণ স্পেশাল! TuHiDisda-তে তোমার জাদুকরী কণ্ঠ যোগ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ অরিজিৎ সিং।’ গানটিতে সুর দিয়েছেন প্রীতম।
গায়কের অবসর ঘোষণা
২০২৬ সালের শুরুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তিনি আর প্লেব্যাক করবেন না বলে জানিয়ে দেন অরিজিৎ সিং। লেখেন, ‘এত বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে প্লেব্যাক কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আমি আর কোনও নতুন দায়িত্ব নেব না।’ কারণ হিসেবে জানান যে, তিনি আপাতত ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকের উপর মনোনিবেশ করতে চান। তাঁর প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট গান 'রয়না' ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে।
ভূত বাংলা সিনেমা সম্পর্কে
আসন্ন বলিউড সিনেমা ভূত বাংলা একটি হরর-কমেডি ঘরানার ছবি, যেখানে রহস্য, ভয় এবং হাস্যরস একসঙ্গে মিশে গিয়েছে। ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার এবং ওয়ামিকা গাব্বি। গল্পটি একটি পুরনো, রহস্যময় বাংলোকে ঘিরে, যেখানে অদ্ভুত সব অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটতে থাকে। সেই রহস্য উন্মোচনের মধ্যেই তৈরি হয় নানা মজার এবং ভয়ের পরিস্থিতি। এই সিনেমায় আরও রয়েছেন পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, টাবু প্রমুখ। বাংলার অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তকেও দেখা যাবে ভূত বাংলাতে। ২০২৬ সালের ১০ এপ্রিল সিনেমার মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
