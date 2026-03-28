    Arijit Singh: অবসর ঘোষণার পর, অরিজিতের প্লে ব্যাক করা গান এল সামনে! কোন সিনেমায় রয়েছে তাঁর গলা

    প্লে ব্যাক থেকে অবসর ঘোষণার পর, অরিজিৎ সিং-এর ভক্তদের জন্য রয়েছে কিছুটা স্বস্তির খবর। কোন সিনেমায় শোনা যাবে তাঁর গান?

    Mar 28, 2026, 08:00:26 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে নতুন কোনো সিনেমায় আর কাজ করবেন না। এই ঘোষণা সংগীতজগতে রীতিমতো চাঞ্চল্যে সৃষ্টি করলেও, ভক্তদের জন্য রয়েছে কিছুটা স্বস্তির খবর।

    'আচ্ছা চলতা হুঁ….', কেরিয়ারের মধ্যগগণে কেন এই অবসর? নিজেই জবাব দিলেন অরিজিৎ সিং
    'আচ্ছা চলতা হুঁ….', কেরিয়ারের মধ্যগগণে কেন এই অবসর? নিজেই জবাব দিলেন অরিজিৎ সিং

    অরিজিতের নতুন গান

    গায়ক ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, তিনি যে কাজগুলো আগেই নিয়ে রেখেছিলেন, এবং যে কাজগুলি চলছিল, সেগুলি শেষ করবেন। অর্থাৎ চলতি বছরে এবং ২০২৭ সালের শুরুর দিকেও কিছু গান আসবে। ইতিমধ্যেই যার একটি ঝলক দেখা গিয়েছে আসন্ন সিনেমা ভূত বাংলা-র একটি গানে।

    অরিজিৎকে ধন্যবাদ জানালেন অক্ষয়

    এই ছবিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার এবং ওয়ামিকা গাব্বি। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত এই ট্র্যাকে অরিজিতের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন নিকিতা গান্ধী। তু হি দিসদা (Tu Hi Disda) ঝলক সামনে আসতেই তাই হিট। ফেসবুকে এর ঝলক শেয়ার করেন অক্ষয় নিজে। যাতে ৫০ হাজার লাইক পড়ে গিয়েছে। অক্ষয় ভিডিয়োটি শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘তোমার সঙ্গে কাজ করা সবসময়ই ভীষণ স্পেশাল! TuHiDisda-তে তোমার জাদুকরী কণ্ঠ যোগ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ অরিজিৎ সিং।’ গানটিতে সুর দিয়েছেন প্রীতম।

    গায়কের অবসর ঘোষণা

    ২০২৬ সালের শুরুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তিনি আর প্লেব্যাক করবেন না বলে জানিয়ে দেন অরিজিৎ সিং। লেখেন, ‘এত বছর ধরে শ্রোতা হিসেবে আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে প্লেব্যাক কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আমি আর কোনও নতুন দায়িত্ব নেব না।’ কারণ হিসেবে জানান যে, তিনি আপাতত ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকের উপর মনোনিবেশ করতে চান। তাঁর প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট গান 'রয়না' ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে।

    ভূত বাংলা সিনেমা সম্পর্কে

    আসন্ন বলিউড সিনেমা ভূত বাংলা একটি হরর-কমেডি ঘরানার ছবি, যেখানে রহস্য, ভয় এবং হাস্যরস একসঙ্গে মিশে গিয়েছে। ছবিতে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার এবং ওয়ামিকা গাব্বি। গল্পটি একটি পুরনো, রহস্যময় বাংলোকে ঘিরে, যেখানে অদ্ভুত সব অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটতে থাকে। সেই রহস্য উন্মোচনের মধ্যেই তৈরি হয় নানা মজার এবং ভয়ের পরিস্থিতি। এই সিনেমায় আরও রয়েছেন পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, টাবু প্রমুখ। বাংলার অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তকেও দেখা যাবে ভূত বাংলাতে। ২০২৬ সালের ১০ এপ্রিল সিনেমার মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

