    ‘ভোট, তাই গাড়ি লাগবে’, বারণ করতেই ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন অরিত্র

    Mar 24, 2026, 15:19:07 IST
    By Swati Das Banerjee
    সকাল সকাল তড়িঘড়ি শ্যুটিংয়ে যাচ্ছিলেন অভিনেতা অরিত্র দত্ত বণিক। কিন্তু মাঝরাস্তায় ঘটে গেল এমন একটি ঘটনা, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিজের ভিডিয়োর মাধ্যমে তুলে ধরেন অভিনেতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় অরিত্রর পোস্ট করা সেই ভিডিয়ো ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হতেই তৈরি হয় বিতর্ক।

    কী ঘটেছে?

    অরিত্রর অভিযোগ অনুযায়ী, ২৪ মার্চ অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালবেলা ডানলপ রথতলা মোড়ে আচমকাই থামিয়ে দেওয়া হয় অরিত্রর গাড়ি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাঁর গাড়ি চান সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কর্তব্যরত এক ট্রাফিক পুলিশ। অভিনেতার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় রিক্যুশিজন স্লিপ। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতেই কর্তব্যরত ওই পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন অরিত্র।

    অরিত্র যে পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে রয়েছে অভিনেতার গাড়ি। এক কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ নির্বাচনের জন্য অরিত্রের গাড়ি চান। অভিনেতা মানা করায় তাঁকে নিয়মের কথা বলেন ওই ট্রাফিক পুলিশ। কিন্তু অরিত্রর বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে না চান তাহলে কেউ কখনও জোর করে তাঁর গাড়ি নিতে পারেন না ভোটের কাজে। অবশেষে কিছুটা বলপূর্বক গাড়ি চালিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান অরিত্র।

    এই প্রসঙ্গে সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালকে অরিত্র জানান, শ্যুটিংয়ের কাজে তিনি ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। রথতলার মোড়ে ডানলপ ট্রাফিক পুলিশ তাঁর গাড়ি থামিয়ে দেন। গাড়িটিকে নির্বাচনের জন্য চাওয়া হয়। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে রিক্যুশিজনে তিনি গাড়ি দিতে পারবেন না। এরপর রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রিক্যুশিজন স্লিপ ধরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর হাতে। তবে কিছুক্ষণ বচসা করার পরেও ওই গার্ড তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি নিতে পারেননি।

    মঙ্গলবার অরিত্রর এই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রথমে সরকারি এবং তারপর বেসরকারি গাড়ি ব্যবহার করা হয় ভোটের জন্য। কিন্তু মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট অনুযায়ী, ব্যক্তিগত গাড়ি যেহেতু ভাড়ার কাজে ব্যবহার করা যায় না তাই নির্বাচনের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ি নেওয়া মানে আইন লঙ্ঘন করা।

    এছাড়াও সেকশন ১৬০ (২) আরপি অ্যাক্ট অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত গাড়ি নেওয়ার আগে ওই ব্যক্তির বাড়িতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা নির্বাচন আধিকারিককে একটি লিখিত নির্দেশ পাঠাতে হবে। লিখিত নির্দেশ ছাড়া গাড়ি নেওয়ার আইন নেই। যদিও প্রতিবছর ভোটের আগে এইভাবে বলপূর্বক গাড়ি চাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে বহু নেটিজেন মন্তব্য করে লেখেন।

