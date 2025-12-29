রাইমা-কনীনিকাকে বিয়ের পর পর্দায় পরকীয়া অর্জুনের! ৬ বছর পর ফিরে বড় চমক নায়কের

রাইমা-কনীনিকাকে বিয়ের পর পর্দায় পরকীয়া অর্জুনের! ৬ বছর পর ফিরে বড় চমক নায়কের
প্রায় ছ’বছর পর ফিরছেন অর্জুন চক্রবর্তী। এবার তিনি নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবির নায়ক। নতুন বছরেই শুরু হবে ছবির শ্যুটিং। জানা গিয়েছে ৪ জানুয়ারি থেকে উইন্ডোজ় প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে তিনি কাজ শুরু করবেন।
জানা গিয়েছে এই ছবিতে জমিদারের চরিত্রে দেখা যাবে অর্জুনকে। ইতিমধ্যেই তাঁর ‘লুক’ সেট হয়ে গিয়েছে। ধাক্কাপাড় ধুতি, সুতোর কাজের পাঞ্জাবি, হাতে ছড়িতে তাঁকে দেখা গিয়েছে। তাঁর চরিত্রের বয়স তাঁরই মতো।
আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক বললেন, ‘ইচ্ছে করেই অবসর নিয়েছিলাম। বরাবর ভীষণ ভাল ছবিতে অভিনয় করেছি। তাই যে কোনও চরিত্রে মুখ দেখাব না বলেই এত দিন দূরে ছিলাম। নন্দিতা-শিবুর সঙ্গে ৩০ বছরের বন্ধুত্ব। এই প্রথম কাজ।’
জানা গিয়েছে, ছবিতে অর্জুনের চরিত্রর দুটো বিয়ে। তারপর আবার তৃতীয় বার অর্জুনের বিয়ের পিঁড়িতে বসবে। শুধু তাই নয় জমিদারের একজন রক্ষিতাও রয়েছে! অভিনেতার দুই বৌয়ের একজন রাইমা সেন অন্য জন কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোনা গিয়েছে, কনীনিকারও লুক সেট হয়ে গিয়েছে।
