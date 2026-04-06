    'খুব লজ্জিত হই যখন...', বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে কেন ‘মৃতপ্রায়’ আখ্যা দিলেন অর্জুন?

    বাংলা ইন্ডাস্ট্রির টানাপোড়েন নিয়ে কিছুদিন আগেই কথা বলেছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী অপর্ণা সেন। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বাইরের প্রযোজকরা অর্থ লগ্নি করতেই চান না, এমনটাও শোনা যায় অভিনেত্রীর মুখে। এবার প্রায় একই রকম কথা বলতে শোনা গেল অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তীকে।

    Apr 6, 2026, 10:04:00 IST
    By Swati Das Banerjee
    বাংলা ইন্ডাস্ট্রির টানাপোড়েন নিয়ে কিছুদিন আগেই কথা বলেছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী অপর্ণা সেন। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বাইরের প্রযোজকরা অর্থ লগ্নি করতেই চান না, এমনটাও শোনা যায় অভিনেত্রীর মুখে।কিঞ্চিৎ বিরক্ত এবং অনুযোগের সুরেই তিনি কথাটি বলেছিলেন। এবার প্রায় একই রকম কথা বলতে শোনা গেল অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তীকে।

    বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে কেন ‘মৃতপ্রায়’ আখ্যা দিলেন অর্জুন

    অর্জুন চক্রবর্তী, যিনি খুব সম্প্রতি অভিনয় করেছেন শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা পরিচালিত ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’ ছবিতে। ইতিমধ্যেই অভিনেতার প্রথম লুক প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন পরিচালকরা, যা দেখে বেশ আশাবাদী দর্শক।

    কিছুদিন আগে রাহুলের সঙ্গে মর্মান্তিক যে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে, তাতে অনেকেই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে ঘটে চলা অব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলেছেন। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন অর্জুন চক্রবর্তীও। সোশ্যাল মিডিয়া একটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘আমি একজন এমন অভিনেতা যে কারও ক্ষতি করিনি, কাউকে মাড়িয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করিনি, পেশাগত ছুরি মারিনি কারও পিঠে বরং অন্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’

    কিন্তু অভিনয় পেশায় যে এই অনুভূতিগুলি একেবারে বেকার, সেটা তিনি বুঝেছেন অনেক পরে। কিন্তু যদি সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার চেষ্টা করতেন তাহলে হয়তো বাংলা ইন্ডাস্ট্রি আরও অনেক বড় জায়গা অর্জন করতে পারত। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে যখন মানুষ হাসাহাসি করে, তখন একজন বাঙালি অভিনেতা হয়ে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায় অর্জুনের।

    অভিনেতা বলেন, ‘খুব লজ্জিত হই যখন বাইরে গিয়ে তাঁদের হাসির খোরাক হতে হয়।তাঁরা নাম করে গাল পাড়ে। কিন্তু ওই যে বললাম, আমাদের তাতে কিছু যায় আসে না।যারা নিঃস্ব, যাদের খোয়াবার কিছু নেই তাদের কাছে মান অপমানের প্রসঙ্গ ফালতু।’

    অভিনেতার কথায়, এই মুহূর্তে শিল্পীরা শুধুমাত্র নিজেদের দিকেই তাকাতে ব্যস্ত। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন তাঁরা। দামি গাড়ি, দামি বাড়ি এইসব নিয়েই অভিনেতারা এতটাই মগ্ন হয়ে থাকেন যে কোথাও না কোথাও অভিনয় সত্তাই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই সমস্ত যদি না হতো তাহলে হয়তো বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অন্য ইন্ডাস্ট্রির ঈর্ষার কারণ হতে পারত বলেই মনে করেন অর্জুন চক্রবর্তী।

