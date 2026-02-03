Edit Profile
    'জীবন আমার প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুর... ', মায়ের জন্মবার্ষিকীতে আবেগপ্রবণ অর্জুন

    বাবা মাকে ছাড়া জীবন সত্যিই অসম্পূর্ণ। জীবনের সমস্ত সুখ একদিকে আর মায়ের ভালোবাসা একদিকে। মাকে ছাড়া জীবন যে কতটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তা সম্প্রতি বোঝা গেল অর্জুন কাপুরের পোস্ট করা কিছু কথা থেকে।

    Published on: Feb 03, 2026 5:27 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বাবা মাকে ছাড়া জীবন সত্যিই অসম্পূর্ণ। জীবনের সমস্ত সুখ একদিকে আর মায়ের ভালোবাসা একদিকে। মাকে ছাড়া জীবন যে কতটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তা সম্প্রতি বোঝা গেল অর্জুন কাপুরের পোস্ট করা কিছু কথা থেকে। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রাম একাউন্টে মায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি একটি পোস্ট করেছেন যেখানে মাকে ছাড়া তাঁর জীবন যে কতটা বেরঙিন, সেই বর্ণনা করেছেন তিনি।

    মায়ের জন্মবার্ষিকীতে আবেগপ্রবণ অর্জুন

    অর্জুন লিখেছেন, আজ তোমাকে ভীষণ মিস করছি মা। জীবন আমার প্রতি খুব নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাও আমি মোকাবেলা করার জন্য চেষ্টা করছি। আমি জানি আমি একদিন উঠে দাঁড়াবো কারণ তুমি শিখিয়েছো কীভাবে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হয়।

    অর্জুন আরও লেখেন, খুব তাড়াতাড়ি আমাদের দেখা হবে। আমরা আবার একসঙ্গে ঘুরে বেড়াবো। তুমি আর আমি। (লাল হৃদয়ের ইমোজি)। আবার একদিন তোমার সঙ্গে তোমার জন্মদিন উদযাপন করবো। তোমার ছেলে অর্জুন।

    অর্জুনের এই পোষ্টের কমেন্ট বক্সে অনেকেই কমেন্ট করে অর্জুনের পাশে থাকার বার্তা জানিয়েছেন। কেউ কেউ আবার অন্যদের অনুরোধ করেছেন অন্তত এই পোস্টে যেন কেউ অর্জুনকে নিয়ে উপহাস না করেন। অর্জুনের এই পোস্টে খুশি কাপুর, সঞ্জয় কাপুর, রাকুল প্রীত সিং সহ আরও অনেকে লাল হৃদয়ের ইমোজি কমেন্ট করেছেন।

    গত কয়েক মাস ধরে অর্জুন এমন কিছু পোস্ট করেছেন যাতে বোঝা যায় তিনি বলিউড নিয়ে ভীষণ বিরক্ত। তিনি সর্বশেষ অভিনয় করেছিলেন মেরে হাজবেন্ড কি বিবি ছবিতে, যেখানে রাকুল প্রিত সিং এবং ভুমি পেডনাকর অভিনয় করেছিলেন অভিনেতার সঙ্গে। যদিও সিনেমাটি একেবারেই বক্স অফিসে সাফল্যে অর্জন করতে পারেনি।

    প্রসঙ্গত, অর্জুন বনি কাপুর এবং মোনা কাপুরের সন্তান। অর্জুনের এক বোন রয়েছেন যার নাম অংশুলা কাপুর। অর্জুনের মায়ের সঙ্গে দম্পতি হিসাবে বনি কাপুর ছিলেন ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। এরপর তিনি শ্রীদেবীকে বিয়ে করেন। অন্যদিকে উচ্চ রক্তচাপ এবং ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে ২০১২ সালে মারা যান অর্জুন কাপুরের মা।

    News/Entertainment/'জীবন আমার প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুর... ', মায়ের জন্মবার্ষিকীতে আবেগপ্রবণ অর্জুন
