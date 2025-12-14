Edit Profile
    অর্জুন রামপাল প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গে চুপিসারে সেরেছেন বাগদান! মুখ খুললেন নায়ক

    অর্জুন রামপাল বর্তমানে 'ধুরন্ধর' ছবির সাফল্য উপভোগ করছেন। এই সবের মাঝে, অর্জুন এমন কিছু প্রকাশ করেছেন যা শুনে তাঁর ভক্তরাও দারুণ খুশি। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবী গ্যাব্রিয়েলা ডেমেট্রিয়েডসের সঙ্গে তাঁর বাগদানের কথা নিশ্চিত করেছেন।

    Published on: Dec 14, 2025 3:09 PM IST
    By Sayani Rana
    অর্জুন রামপাল বর্তমানে 'ধুরন্ধর' ছবির সাফল্য উপভোগ করছেন। আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' ছবিতে রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না এবং আর. মাধবনের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, যা অসাধারণ সাড়া পাচ্ছে। এই সবের মাঝে, অর্জুন এমন কিছু প্রকাশ করেছেন যা শুনে তাঁর ভক্তরাও দারুণ খুশি। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবী গ্যাব্রিয়েলা ডেমেট্রিয়েডসের সঙ্গে তাঁর বাগদানের কথা নিশ্চিত করেছেন।

    অর্জুন রামপাল প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গে চুপিসারে সেরেছেন বাগদান!
    অর্জুন রামপাল প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গে চুপিসারে সেরেছেন বাগদান!

    অর্জুন রামপাল কী বলেন?

    শনিবার, রিয়া চক্রবর্তী তাঁর পডকাস্টের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে অর্জুন এবং গ্যাব্রিয়েলা একসঙ্গে আছেন এবং তাঁদের প্রেমের গল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্যাব্রিয়েলা বলেন, ‘আমরা এখনও বিয়ে করিনি, কিন্তু কে জানে?’ অর্জুন উত্তর দেন, ‘আমরা বাগদান করেছি। আমরা আপনার শোতে এটা জানাচ্ছি সকলকে।’

    গ্যাব্রিয়েলা স্বীকার করেছেন যে, তিনি অর্জুনের চেহারার জন্য তাঁর কাছে যাননি, এবং সম্ভবত অর্জুনও একই কাজ করেছিলেন। অর্জুন তখন উত্তর দেন, ‘না, না, আমি ওঁর পিছনে গিয়েছিলাম কারণ ও হট, কিন্তু তারপর আমি বুঝতে পারি যে ওঁর মধ্যে হটনেসের চেয়েও অনেক বেশি কিছু আছে।’

    গ্যাব্রিয়েলা এরপর জানান যে, কীভাবে অভিভাবকত্ব তাঁর ভালোবাসাকে নতুন করে রূপ দিয়েছে। তিনি বলেন, 'তোমার ভালোবাসার সঙ্গে শর্ত আসে, যেমন, 'যদি এই ব্যক্তি এই ভাবে আচরণ করে, তবেই আমি তাঁকে ভালোবাসবো।' কিন্তু যখন তোমার সন্তান হবে, তখন তুমি তা করতে পারবে না।'

    অর্জুন এবং গ্যাব্রিয়েলার দুই ছেলে, আরিক, ২০১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আরিভ, ২০২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

