‘নিজস্ব অভিধান তৈরি করা উচিত…’, জেন-জি রিলেশনশিপ প্রসঙ্গে যা বললেন অর্জুন
রিয়া চক্রবর্তী তার পডকাস্ট ‘চ্যাপ্টার ২’-এ অর্জুন রামপালকে জেন-জি রিলেশনশিপ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে, নায়ক বলেন, 'ওঁদের নিজস্ব অভিধান তৈরি করা উচিত।'
বলিউড অভিনেতা অর্জুন রামপাল তার 'ধুরন্ধর' সিনেমার জন্য চর্চায় রয়েছেন। ছবিতে তিনি আইএসআই অফিসার মেজর ইকবালের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অর্জুন রামপাল বিয়ে না করেই তার বান্ধবী গ্যাব্রিয়েলা ডেমেট্রিয়াডসের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁরা দু'জন ছয় বছর ধরে একসঙ্গে রয়েছেন। এই জুটি ২০১৮ সাল থেকে একসঙ্গে বসবাস করছেন এবং সম্প্রতি একটি পডকাস্টে তাঁদের বাগদানের ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের দুটি ছেলে রয়েছে, একজনের নাম আরিক এবং অন্যজনের নাম আরিভ।
রিয়া চক্রবর্তী তার পডকাস্ট ‘চ্যাপ্টার ২’-এ অর্জুন রামপালকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বর্তমানে জেন-জির সঙ্গে কী চলছে? আমি বেশিরভাগ মানুষের সঙ্গেই কাজ করি, এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রেমের ভাষা এবং আদর্শ আলাদা। এখন, 'এক মিনিটের সম্পর্ক' এর জন্যও একটা শব্দ আছে।' রিয়া চক্রবর্তী আরও বলেন, 'এর জন্য শব্দটা 'ন্যানোশিপ'। যদি কোনও সম্পর্ক ১০ মিনিট বা তারও বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়, তবে সেটাকে ন্যানোশিপ বলা হয়।'
এই প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন রামপাল বলেন, ‘কিন্তু সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী হয়? যদিও আমি পছন্দ করি যে ওঁরা সব কিছুরই একটা নাম দেয়। যেমন আপনি দেখেছেন, ওঁরা সব কিছুরই একটা নাম দিয়েছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে, হয়তো আপনি ১০ মিনিটের জন্য একটা সম্পর্কে থাকবেন এবং তারপর সেটা শেষ হয়ে যাবে। একটা ছোট পরিস্থিতিগত ন্যানোশিপ থাকবে। যে প্রজন্ম লেবেল দেওয়াকে ঘৃণা করে, তাঁরা সব কিছুরই অনেক নাম দিয়েছে।’
অর্জুন রামপাল আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় ওঁদের নিজস্ব অভিধান তৈরি করা উচিত।’ তিনি জেনারেল-জি-এর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথাও বলেন। তিনি বলেন, 'ওঁদের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপার হলো, ওঁরা তাড়াহুড়ো করতে পছন্দ করে না। যেমন, আমরা দিনে ২০-২০ ঘন্টা কাজ করি। যদি আমাকে কোনও কাজ দেওয়া হয়, তাহলে আমি তা শেষ না করা পর্যন্ত ঘুমাতে পারি না। ওঁরা এতটাই জেদী যে আমি কাজ ছেড়ে দেই। যদিও এটা ভালো ছিল, হিন্দিতে 'চাকরি'কে 'নৌক্রি' (চাকরি) বলা হয়, তাই আপনি একজন চাকর। বুঝতে পারছেন তো, তাই না? ওঁরা এভাবেই জিনিসপত্র রাখে।'