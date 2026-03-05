Arjun Tendulkar Wedding: বিয়ে হয়ে গেল অর্জুনের! সচিনের চেয়ে বয়সে বড় অঞ্জলি,বউমা ছেলের থেকে কত বড় জানেন?

Arjun Tendulkar Wedding: বিয়ে হয়ে গেল অর্জুনের! সচিনের চেয়ে বয়সে বড় অঞ্জলি,বউমা ছেলের থেকে কত বড় জানেন?
ক্রিকেট মাঠ থেকে এবার সোজা বিয়ের পিঁড়িতে। সচিন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর জীবনের এক নতুন ইনিংস শুরু করলেন। দীর্ঘদিনের বান্ধবী সানিয়া চন্দক-এর সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন তিনি। লাল রঙের সাবেকি সাজে এই নবদম্পতির লুক এখন নেটপাড়ায় সুপারহিট।
পূর্ণতা পেল অর্জুন তেন্ডুলকরের প্রেমের গল্প। মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরের ছেলে অর্জুন তেন্ডুলকর গাঁটছড়া বাঁধলেন দীর্ঘদিনের বান্ধবী সানিয়া চান্দোকের সঙ্গে। মুম্বইয়ের এক অভিজাত অনুষ্ঠানে সাবেকি রীতি মেনে সম্পন্ন হলো তাঁদের বিয়ে। বিয়ের থিম থেকে শুরু করে নবদম্পতির পোশাক— সবকিছুতেই ছিল লাল রঙের আভিজাত্য।
সাবেকিয়ানায় মোড়া সাজ:
বিয়ের দিন অর্জুনকে দেখা গেল এক রাজকীয় লাল শেরওয়ানিতে। তার ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং ম্যাচিং পাগড়ি তাঁকে এক্কেবারে ‘রয়্যাল’ লুক দিয়েছিল। অন্যদিকে, কনে সানিয়া পরেছিলেন একটি গাঢ় লাল রঙের ভারী কাজের শাড়ি। গলায় জড়োয়া হার আর হালকা মেকআপে সানিয়ার দিক থেকে চোখ ফেরানো দায় ছিল। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একে অপরের হাত ধরে যখন তাঁরা মঞ্চে প্রবেশ করছেন, তখন চারিদিকে খুশির আমেজ।
চাঁদের হাট:
তেন্ডুলকর পরিবারের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেট ও বিনোদন জগতের একঝাঁক তারকা। বাবা সচিন তেন্ডুলকর এবং মা অঞ্জলি তেন্ডুলকরকে দেখা গেল অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকতে। বোন সারা তেন্ডুলকরের সাজও ছিল নজরকাড়া। তবে সব আলো কেড়ে নিলেন নবদম্পতিই। তাঁদের মালাবদলের ভিডিওটি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখে ফেলেছেন।
বিয়ে মিটতেই হোটেলের লবিতে এসে পাপারাৎজিদের ক্যামেরার জন্য পোজ দেন অর্জুন ও সানিয়া। বউকে ফলো করে হাত জোড় করে শুভেচ্ছা বিনিময় করে দিলেন অর্জুন। লাজুক সচিন পুত্র ক্যামেরার সামনে একেবারেই সপ্রতিভ নন, এদিনও সেই জড়োতা চোখে পড়ল।
ছেলের বিয়েতে আইভরি-গোল্ডেন বন্ধগলা শেরওয়ানিতে সাজলেন সচিন। গোলাপি শাড়িতে ঝলমলে অঞ্জলি। বোন সারা তো বেবি পিঙ্ক শাড়িতে লাস্যময়ী লুকে ধরা দিলেন।
কে এই সানিয়া?
সানিয়া চন্দক পেশায় একজন পেশাদার এবং অর্জুনের দীর্ঘদিনের বন্ধু। মাঝেমধ্যেই তাঁদের একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেত। তবে ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালে রাখতেই পছন্দ করতেন তাঁরা। অবশেষে সব গোপনীয়তা সরিয়ে এই রাজকীয় পরিণয়।
কীভাবে শুরু অর্জুন-সানিয়ার প্রেম?
সানিয়া এবং অর্জুন ছোটবেলার বন্ধু। সেখান থেকেই শুরু প্রেমের। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল, যার ছবি সামাজিক মাধ্যমে বেশ ভাইরাল হয়েছিল।
মজার ব্য়াপার হল, অর্জুনের মা অঞ্জলি তেন্ডুলকর বরের চেয়ে বয়সে প্রায় দু-বছরের বড়। সেই ট্রেন্ড ফলো করেছেন অর্জুনও। ২৬ বছর বয়সী অর্জুন মালা দেবে সানিয়ার গলায়, তিনিও বয়সে সচিন-পুত্রের চেয়ে প্রায় ১৫ মাসের বড়।