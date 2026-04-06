‘যখন তুমি বড় হবে, বুঝবে…’! বাবাহারা ১৩ বছরের সহজের জন্য বার্তা লীনা-পুত্র অর্কর
রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলে ডুবে মৃত্যুর পর, রীতিমতো উত্তাল টলিউড। প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসের উপর চেপেছে একগুচ্ছ অভিযোগ। তাঁদের তরফেও রাহুল মারা যাওয়ার পর, একেক সময় একেকরকম কথা বলা হয়েছে। এমনকী, লীনা খোদ বারংবার দাবি করে এসেছেন যে, তাঁর স্ক্রিপ্টে নাকি জলে নামার কোনো দৃশ্যই ছিল না! আবার কখনো দাবি, রাহুলের কথা শুনে জলে শ্যুট করা হয়, তিনিই নাকি ড্রোন শ্যুটের আইডিয়া দেন। এমনকী, রাহুলের মৃত্যুর পর, লীনার প্রযোজনা সংস্থা তড়িঘড়ি ভোলে বাবা পার করেগা-র দ্বিতীয় সিজন (যার শ্যুট করতে গিয়ে রাহুলের মৃত্যু) বন্ধ করে দেন। কোনো প্রোমো ছাড়াই, তৃতীয় সিজনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।
এবার লীনা পুত্র অর্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি পোস্ট ভাইরাল হল ফেসবুকে। কদিন আগেও শোনা গিয়েছিল যে, রাহুলের মৃত্যু ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নাকি টলিউডের বহু তারকাকে ফোন করছেন অর্ক। আর এবার ফেসবুক পোস্টে অর্কর দাবি, রাহুলের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং কীভাবে ফোন করে রাহুল তাঁদের প্রযোজনা সংস্থায় কাজ চেয়েছিলেন। কীভাবে রাহুল বারবার তাঁর সঙ্গে কাজ নিয়ে যোগাযোগ করতেন হোয়াটসঅ্যাপে।
অর্ক লেখেন কীভাবে দুজনের প্রথম দেখা হয়, আর ধীরে ধীরে গাঢ় হয় বন্ধুত্ব। শুধু তাই নয়, রাহুল তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে ম্যাসেজ করে কাজ চাইতেন বলেও দাবি করা হয় অর্কর এই পোস্টে। লীনা-পুত্র লিখেছেন, ‘রাহুলের সঙ্গে প্রথম দেখা প্রায় ১২ বছর আগে- সম্ভবত ২০১৪ বা ২০১৫ সালের দিকে। সেদিন বোধহয় সায়ন্তিকার জন্মদিন ছিল, হোটেল হিন্দুস্তানের গ্রাউন্ড ফ্লোরের ব্যাঙ্কোয়েট-এ। সেদিন রাহুলের সঙ্গে শুধু দেখা হয়েছিল, কোনো কথা হয়নি। কথা হয়েছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে। আমার ভীষণ অবাক লেগেছিল- একজন হিরোইন, যাকে এত মানুষ চেনে, সে কি না একেবারে পাশের বাড়ির মেয়ের মতো নিজে থেকেই এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে! তখন এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমাকে প্রায় কেউই চিনত না, হাতে গোনা দু-একজন ছাড়া। তখন সবে সবে কলকাতায় এসেছি। তার আগে যে শহরে থাকতাম, সেখানে বাংলা সিনেমা দেখতে পাওয়াটাই ছিল এক বিশাল ব্যাপার। তাই ওদের সিনেমা আমি তার আগে দেখেছিলাম কি না মনে পড়ে না, কিন্তু ওরা যে বেশ জনপ্রিয় মুখ, সেটা অবশ্যই জানতাম।
রাহুলের সঙ্গে আলাপ হয় তার এক বছর পরে। তখন BCL বলে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হচ্ছিল, সেখানে খেলতে গিয়ে। খুব বেশি আড্ডা হয়নি, তবে ওই দু-একবার দেখা হলে যেমন হয়, তেমনই। তুই-তোকারি সম্পর্ক হয় তার বেশ খানিক পরে- আমার কাছের বন্ধু তথাগতর মাধ্যমে। এটা বোধহয় ২০১৮ বা ২০১৯ সালের দিকে। এই সময় আমি সবে আমার প্রযোজনা সংস্থা খুলেছি। কোনো রকমে এদিক-ওদিক থেকে ধার-টার নিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করেছি, আর একটা চ্যানেল থেকে বলেছে, একটা প্রোজেক্ট দিলেও দিতে পারে, তারই ব্যবস্থা চলছে। বাজেটের খুব টানাটানি- খুব নামকরা কোনো কাস্টকে নেওয়ার সামর্থ্য নেই। প্রথম প্রোজেক্ট, তাই চ্যানেলও নিশ্চিত নয় কাজটা ভালোভাবে করতে পারব কি না। তাই স্বাভাবিক কারণেই বেশি বাজেট দেয়নি। কিন্তু আমাদের তো সেই সীমিত বাজেটের মধ্যেই ভালো করে কাজ করতে হবে। প্রোজেক্ট যদি তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, একে তো তারপর কীভাবে লোনের টাকা ফেরত দেব জানি না, তার ওপর কোনো চ্যানেল আর কোনো কাজই দেবে না।
যাই হোক, এরকমই একদিন রাহুল ফোন করে। আমি তার কিছুদিন আগে ‘খোঁজ’ বলে একটা ছবি বানিয়েছিলাম- বোধহয় সেটা দেখেই জানাতে ফোন করেছিল, বা সেরকমই কিছু একটা হবে। কথায় কথায় বলল, ওর একটা প্রোজেক্ট বেশ কিছুদিন আগে বন্ধ হয়ে গেছে, আর এখন হাতে কোনো স্থায়ী কাজ নেই। আমিও ওকে বলি - আমি একটা নতুন কোম্পানি খুলেছি, এবার ইনডিপেন্ডেন্টলি প্রোডিউস করার কথা ভাবছি। একটা ওয়েব অ্যান্থোলজি বানিয়েছি, আর বোধহয় একটা সিরিয়ালও শুরু হতে পারে। রাহুল সোজাসুজি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘এই তো, তাহলে আমাকেই নে! কেন, মানাবে না?’ এতটা ডিরেক্ট কথা শুনে প্রায় হাসিই পেয়ে গিয়েছিল। আমি বলি, ‘ভাই, আমার কাছে কি তোকে অ্যাফোর্ড করার মতো বাজেট আছে?’ রাহুল বলে, ‘আমার এখন কাজের দরকার, আর তোর প্রথম সিরিয়াল - কাজটা আমি-ই করব কিন্তু।’ তারপর একটা নাম্বার বলে, ‘এই টাকা দিতে পারবি তো? তাহলেই হবে।’ আমি জানতাম, ও সাধারণত এর থেকে অনেক বেশি পারিশ্রমিক নেয়। তার ওপর ওর মতো কাউকে নিতে পারলে প্রোজেক্টের ওজনও অনেকটা বেড়ে যাবে। তাই ও যে অ্যামাউন্ট-টা বলল, তার কাছাকাছি একটা অ্যামাউন্ট-এই আমি রাজি হয়ে যাই। মনে মনে জানতাম, চ্যানেল নিশ্চয়ই খুশিই হবে - রাহুলকে লক করতে পেরেছি শুনে। তবু বললাম, ‘একদিন সময় দে - চ্যানেলের সঙ্গে একবার কথা বলে নিই। আমাদের দিক থেকে তো লকড।’
এরপর সেদিন সন্ধে পর্যন্ত চ্যানেলে মিটিং চলছিল। হঠাৎ দেখি রাহুল ফোন করছে। ভাবলাম পরে কল ব্যাক করব, কিন্তু রাত হয়ে গেল, আর তারপর ভুলেই গেলাম। পরের দিন দুপুরে মনে পড়তেই ফোন করি। চ্যানেল থেকেও যে সবাই হাসিমুখে রাজি হয়ে গেছে - সেটাও ওকে বলার ছিল। কিন্তু ফোন করতেই বুঝতে পারি, এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি ফোন রাখতেই ওকে ফোন করেছে SVF থেকে, আর যে টাকায় আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল তার থেকে অনেকটা বেশি টাকা অফার করেছে ওকে অন্য একটা প্রোজেক্টের জন্য। তাই কী করবে বুঝতে না পেরে আমায় ফোন করছিল। টাকার অঙ্কটা শুনে আমি আর কিছু বলতে পারি না। চ্যানেলের দিদিদের মুখগুলো একবার করে মনে আসে ঠিকই, কিন্তু তারপরই মনে হয় - আমার জন্য প্রতি মাসে এতগুলো করে টাকা লস করবে? তার সঙ্গে আরও একটা পার্সোনাল সুবিধার কথা বলে - সেটা শুনেও বুঝতে পারি যে এটাও আমাদের এখানে কাজ করলেও পাবে না। রাহুল হয়তো একটু হেসিটেট করছিল, কিন্তু আমি-ই বলে দিই- ‘এতগুলো টাকা পাচ্ছিস, আর বেশি ভাবিস না, ওটাই করে নে।’
রাহুলের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে বন্ধুত্ব বোধহয় এর পর থেকেই শুরু। দুর্ভাগ্যবশতঃ SVF-এর সেই প্রোজেক্টটা কোনো কারণে খুব বেশী দিন চলে না আর আমাদের শো টা চলে যায়। এই নিয়ে অবশ্য পরে মজার ছলেই অনেকবার আফসোসও করেছে ও - আর আমিও ‘দেখ কেমন লাগে’ গোছের টিজ করে গিয়েছি।’
এখানেই শেষ নয়, অর্ক তাঁর লম্বা পোস্টে আরও লেখেন যে, এরপরও বিভিন্ন সময় রাহুলের সঙ্গে তাঁর কাজের কথা হয়েছে। এমনকী, কাজ না থাকায় যে হতাশা গ্রাশ করেছিল রাহুলকে মাঝে, সেটাও দাবি করেন অর্ক। এমনকী দাবি, ভোলে বাবা পার করেগা চরিত্রটির জন্য তিনিই রাহুলের নাম সাজেস্ট করেন মা-কে। অর্ক লেখেন, ‘আমি বললাম শিগগির মায়ের সাথে একবার যোগাযোগ কর - ভোলে বাবা-তে বোধহয় লিপ হবে। রাহুল বোধহয় কথাটা শেষ হতেই দেয় না - সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওর যে কাস্টিং হয়েছে - এটা জানতে পারি পরে। দুর্ঘটনা ঘটার জাস্ট কিছুদিন আগে। ফোন করে বলল - “একটাও এপিসোড দেখলি?” আমি অফিস-এ ছিলাম, কনটেক্সট বুঝতে না পেরে অবাক হলাম। আসলে ভুলেই গেছিলাম যে ভোলে বাবা নিয়ে ওর সাথে কোনো কথা হয়েছিল। ও বলল - “তোর জন্য কাজটা হলো আর তুই-ই দেখলি না? খুব মজার ক্যারেক্টার - জানি তুই এপিসোডস দেখিস না, কিন্তু এটা দেখিস, দেখলে বুঝবি কেন বলছি।’
তবে অর্ক তাঁর পোস্টের শেষে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন টলিপাড়ার সতীর্থ, অভিনেতাদের দিকে। লেখেন যে, যদি প্রযোজনা সংস্থার থেকে ১ শতাংশও গাফিলতি থাকে, তাহলে তিনি তদন্তের পূর্ণ সমর্থনে। তিনিও বিশ্বাস করেন যে, রাহুলের বন্ধুদের-কাছের মানুষদের সত্যি জানতে চাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু অর্কর দাবি, সেই প্রতিবাদ মিছিলের প্রথম সারিতে এমন অনেক মুখ ছিল, রাহুলের সঙ্গে যাদের ভাবনাচিন্তায় ছিল বিস্তর ফারাক। নাম না করে একহাত নেন অরিন্দম শীলকেও। লেখেন, ‘যদি অবহেলার ১% ও সম্ভাবনা থাকে, তার তদন্ত হওয়া উচিত, প্রতিবাদ হওয়া উচিত, পদযাত্রাও হওয়া উচিত। কিন্তু আপনাদের conscience-কে একবার জিজ্ঞেস করুন - যাদের প্রথম সারিতে রেখে আপনারা হাঁটলেন, তাদের দেখতে পেলে রাহুল নিজে লজ্জিত হতো না তো? ইন্ডাস্ট্রি-র মার্কা মারা serial sexual offender - যিনি কোনো পাবলিক ইভেন্ট-এ গেলে মহিলারা তার কাছাকাছি যেতে নিরাপদ বোধ করেন না, যার জন্য প্রতিবাদ করতে আপনারাই কিছুদিন আগে পথে নেমেছিলেন - তিনি নিজের ইমেজ শুধরাতে ২ মিনিটের নিম্ন মানের অভিনয় করলেন, ভালো লাগলো আপনাদের? গর্ব বোধ করলেন?’
সবশেষে সহজের উদ্দেশে অর্কর বার্তা, ‘সব শেষ এ সহজের জন্য বলি - সহজ, তুমি আমাকে কখনও দেখোনি কিন্তু তুমি আমার খুব আদরের। আমি জানি তুমি অলরেডি এক ঝটকায় অনেকটা বড় হয়ে গেছো, আরও বড় যখন হবে তখন নিশ্চয়ই পুরো বিষয়টা বুঝবে। কারুর কথা শুনে নয়, নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়েই বুঝবে। তখন হয়তো বুঝবে এই আঙ্কলটা তোমার বাবাকে আরো অনেকের মতনই ভালবাসত। অনেক আদর।’
(অর্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের পোস্টের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।)
