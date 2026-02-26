Edit Profile
    'তোর সব সিক্রেট আমার কাছেই গচ্ছিত…', শ্রীমার গোপন কথা ফাঁস করার হুমকি দিল কে?

    বাংলা ধারাবাহিক তো বটেই, বড় পর্দারও খুব সুপরিচিত মুখ হলেন শ্রীমা ভট্টাচার্য। ২৬ ফেব্রুয়ারি অভিনেত্রীর জন্মদিনে মধ্যরাতে তাঁকে সারপ্রাইজ দেন বাড়ির সকলে। মা বাবা এবং ভাইয়ের সঙ্গে জন্মদিন সেলিব্রেশনের সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন অভিনেত্রী নিজেই।

    Published on: Feb 26, 2026 9:24 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    শ্রীমার গোপন কথা ফাঁস করার হুমকি দিল কে?
    শ্রীমার গোপন কথা ফাঁস করার হুমকি দিল কে?

    এবার অভিনেত্রীকে দুষ্টু মিষ্টি শুভেচ্ছাবার্তায় ভরালেন প্রিয় বন্ধু অর্কজ্যোতি পাল চৌধুরী। বন্ধুর সঙ্গে একটি মিষ্টি ছবি পোস্ট করে অভিনেতা লেখেন, ‘তোর জন্মদিন মানেই তো হল আমার কাছে একগাদা ছবির ভান্ডার থেকে সব থেকে পচা ছবিটা খুঁজে বের করার দিন।! কিন্তু যেহেতু তুই আজকে বার্থডে গার্ল তাই ভাবলাম মান সম্মানটা একটু বজায় রাখি।’

    অর্ক লেখেন, ‘আসলে আমাদের ফ্রেন্ডশিপ গোলটা অনেকটা বাংলা সিরিয়ালের মেগা এপিসোডের মতো। কখনও খুব ড্রামাটিক, কখনও ভীষণ হাসির, আর মাঝেমধ্যে তো মনে হয় তোকে এক থাপ্পড় মেরে লজেন্স খাওয়াই। লোকে বলে আমাদের বন্ধুত্ব নাকি দারুণ কিন্তু আমি জানি তোর পাগলামি সামলাতে সামলাতে আমার কত ধৈর্য লাগে।’

    সবশেষে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে অর্ক লেখেন, ‘যাইহোক তুই তো বড় হচ্ছিস, মানে বয়সে বুদ্ধিতে কবে বড় হবে জানি না। তাই একটা কথা মাথায় রাখিস তোর সব সিক্রেট আমার কাছেই গচ্ছিত আছে কিন্তু। সুতরাং আমাকে ভালো ভালো খাওয়াতে ভুলিস না নয়তো সব ফাঁস হয়ে যাবে।’

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, এই মুহূর্তে সম্পর্ক নয় বরং নিজের আগামী কাজ নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতে চান অভিনেত্রী। খুব শীঘ্রই রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন অভিনেতা। সৌভিক দে পরিচালিত এই হরর কমেডি ছবিতে একেবারে অন্যরকমভাবে সকলের সামনে ধরা দেবে অভিনেত্রী।

    আপাতত ছবির নাম ঠিক হয়েছে ‘আইসিইউ’। পরবর্তীকালে পরিবর্তন হতে পারে ছবির নাম। রাহুল এবং শ্রীমা ছাড়া এই সিনেমায় দেখতে পাওয়া যাবে আরিয়ান ভৌমিক এবং দেবরাজ ভট্টাচার্যকে।

