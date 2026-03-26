    Shirin Paul Birthday: ‘তোর মতো বন্ধু থাকাটা ভাগ্যের ব্যাপার’, শিরিনের জন্মদিন, অপর্ণাকে নিয়ে আবেগঘন অর্কজ্যোতি!

    Mar 26, 2026, 12:30:28 IST
    By Priyanka Mukherjee
    বাইরে থেকে জগতটা ঝকঝকে মনে হলেও, পর্দার পেছনের গল্পটা অন্যরকম। সকাল থেকে রাত অবধি স্ক্রিপ্টের চাপে নাজেহাল অবস্থা, লাইটের তাপ আর রিটেকের জ্বালা—এই সবকিছুর মাঝেই যদি কোনও ‘পাগল’ বন্ধু থাকে, তবে কাজটা সহজ হয়ে যায়। অভিনেত্রী শিরিন পাল-এর জন্মদিনে ঠিক এইভাবেই মনের কথা উজাড় করে দিলেন তাঁর সহ-অভিনেতা অর্কজ্যোতি। পর্দায় তাঁদের রসায়ন বেশ জটিল। অপর্ণা তাঁর দিদির পুর্নজন্ম নাকি জামাইবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী? তা বলা মুশকিল। কিন্তু পর্দার বাইরে অর্কজ্যোতি আর শিরিন এখন 'জিগরি দোস্ত'।

    পর্দার পেছনের ‘হার্ডশিপ’ ও ইমোশনাল রোলারকোস্টার:

    অর্কজ্যোতি তাঁর বার্তায় জানিয়েছেন, গাদা গাদা মেকআপ আর হাসিখুশি পোজের আড়ালে লুকিয়ে থাকে রাতজাগা ক্লান্তি আর ‘পরের সিনটা ঠিক হবে তো?’—এমন দুশ্চিন্তা। শিরিনের সঙ্গে কাজ করা মানেই নাকি এক অদ্ভুত রোলারকোস্টার রাইড। কখনো সিনের গভীরতায় ডুবে থাকা, আবার কখনো ডিরেক্টরের ‘অ্যাকশন’ বলার ঠিক আগে শিরিনের কোনো ফালতু জোক শুনে হাসি চেপে রাখা—যা অর্কজ্যোতির কাছে অলিম্পিক মেডেল জেতার চেয়েও কঠিন!

    ঝগড়া, মান-অভিমান আর খাবারের সমালোচনা:

    শুটিং সেটের একঘেয়েমি কাটাতে শিরিনের রসিকতা আর লেগ-পুলিংই নাকি অর্কজ্যোতির প্রধান অক্সিজেন। সারাদিন কাজের প্রেশারের মাঝে দুজনে মিলে বসে সেই একই রোজকার খাবারের মেনু নিয়ে সমালোচনা করা আর মান-অভিমানের পালা—এই নিয়েই তাঁদের শুটিং জীবনের অন্দরমহল। যদিও তাঁদের গোপন আলোচনার বিষয়গুলো অর্কজ্যোতি রহস্য হিসেবেই চেপে গিয়েছেন!

    জন্মদিনের বিশেষ উইশ:

    শিরিনের এই বিশেষ দিনে অর্কজ্যোতি প্রার্থনা করেছেন যেন তাঁর অদম্য এনার্জি আর সেন্স অফ হিউমার আজীবন অটুট থাকে। মজা করে তিনি এও লিখেছেন: ‘অনেক বড় হ, অনেক ভালো কাজ কর, আর সেটে আমার লেগ-পুলিং করাটা একটু কমালে মন্দ হয় না (যদিও জানি সেটা হবে না)!’

    ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এর জনপ্রিয়তা:

    উল্লেখ্য, এই ধারাবাহিকে ‘অপর্ণা’ চরিত্রে অভিনয় করে শিরিন দর্শকদের ঘরে ঘরে জায়গা করে নিয়েছেন। অর্কজ্যোতি ও শিরিনের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রির পাশাপাশি অফস্ক্রিন এই গভীর বন্ধুত্বই প্রমাণ করে দেয় কেন তাঁদের কাজ এত সাবলীল হয়।

      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

