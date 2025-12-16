Edit Profile
    মা-বাবার কোলে বসে থাকা এই খুদেকে চিনতে পারছেন? বর্তমানে ইনি ধারাবাহিকের নায়ক, তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৩টি হিট মেগা

    ছবিতে মা-বাবার কোলে বসে থাকা এই ছোট্ট বাচ্চাটিকে চিনতে পারছেন। মুখে লেগে আছে একগাল হাসি। কিন্তু এই খুদে এখন আর ছোট্টটি নেই। এখন তিনি ধারাবাহিকের নায়ক। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে তিন তিনটি হিট মেগা। প্রথম কাজেই অভিনয় দিয়ে সকলে দর্শকদের মনজয় করে নিয়েছিলেন নায়ক। বলুন তো ইনি কে? চিনতে পারলেন নায়ককে?

    Published on: Dec 16, 2025 6:48 PM IST
    By Sayani Rana
    মা-বাবার কোলে বসে থাকা এই খুদেকে চিনতে পারছেন? বর্তমানে ধারাবাহিকের নায়ক, তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৩টি হিট মেগা

    নায়ক বহুদিন থেকেই বিনোদন দুনিয়ায় জড়িয়ে। অনেক দিন থেকেই ভাগ্য পরীক্ষা করছিলেন টলিপাড়ায় কিন্তু নানা কারণে সাফল্য ধরা দিচ্ছিল না। আসলে জীবনে বড় কিছু ভালো কিছুর জন্য বোধ হয় সবুর করতেই হয়, আর তাতেই ফলে মেওয়া। নায়কের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে স্টার জলসার হাত ধরে প্রথম মেগাতে সুযোগ মেলে আর সেখানে ছক্কা হাঁকান নায়ক। রাতারাতি হয়ে ওঠেন স্বপ্নের হিরো। এবার কি আন্দাজ করতে পারলে তিনি কে?

    বেশ বেশ খোলসা করা যাক। ইনি হলেন অর্কপ্রভ রায়। 'কম্পাস' ধারাবাহিকের নায়ক'বিহান'। যদিও এর আগেও দুটি ধারাবাহিকে নজর কেড়েছিলেন অভিনেতা। তাঁর প্রথম ধারাবাহিক 'তোমাদের রানী'র হাত ধরে পেয়েছিলেন সাফল্য। নায়িকা অভীকা মালাকারের সঙ্গে তাঁর জুটি দারুণ ভাবে হিট হয়েছিল। তাছাড়াও যথেষ্ঠ চর্চায় থাকত এই মেগা। এই মেগা শেষ হলে তিনি দর্শকদের উপহার দেন 'দুই শালিখ'। সেখানেও যথারীতি তিনি নজরকাড়েন। তারপর ফেরেন 'কম্পাস'-এর হাত ধরে। তবে নায়ক সফল ভাবে অভিনয় করলেও, তিনি হতে চান একজন পরিচালক। তাঁর নিজের লেখা গল্পও রয়েছে তা নিয়েই তিনি এগোতে চান।

    মঙ্গলবার নায়ক সমাজমাধ্যমে তাঁর বেশ কিছু ছোটবেলার ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে কখনও লাল টি-শার্টে ধরা দেন, আবার কখন সোয়েটার পরে চেয়ারে বসে তাঁর দেখা মেলে। তাছাড়াও নিজের পাইমারি স্কুলের আই-কার্ডের ছবি, অন্নপ্রাশনের ছবি, কখনও মঞ্চে গান গাওয়ার ছবি ভাগ করে নেন। তাঁর জীবনের নানা বয়সের ছবি তিনি অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করেন। এমনকী তাঁর নেড়া মাথার ছবি দিতেও নায়ক দ্বিধাবোধ করেননি। ছবি গুলি পোস্ট করে নায়ক লিখেছেন, ‘১৭টা ছোটবেলা। স্টেজ স্কুল হারমোনিয়াম পোয়েট সেলফি খেলনা বাবা-মা বন্ধুরা ইত্যাদি।’

    তাঁর এই ছবিগুলি প্রকাশ্যে আসতেই নেটিজেনরা ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন। তাঁর এই পোস্টে অভীকা কমেন্টও করেছেন। তিনি লেখেন, ‘ভাই কাকুকে তো দারুণ স্মার্ট লাগছে, আর আন্টি তো ডিভা, আর তুই একটা মেয়ে।' অর্কপ্রভ আবার নায়িকাকে রিপ্লাইও দেন। তিনি লেখেন, 'মেয়ে বলেই তো জুন (আন্টি) কে ভাল লাগে।' তা দেখে নায়িকা মজা করে লেখেন, ‘দয়া করে মরে যাও।’

