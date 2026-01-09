Payal Malik Baby Bump: সতীনের সাথে সুখে সংসার, তৃতীয়বার প্রেগন্য়ান্ট পায়েল, খোলা স্ফীতোদরে আঁকিবুঁকি আরমানের বউয়ের

Payal Malik Baby Bump: সতীনের সাথে সুখে সংসার, তৃতীয়বার প্রেগন্য়ান্ট পায়েল, খোলা স্ফীতোদরে আঁকিবুঁকি আরমানের বউয়ের
Payal Malik Baby Bump: ফের মা হচ্ছেন পায়েল মালিক। এই নিয়ে তৃতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা আরমান মালিকের প্রথম স্ত্রী।
দুই স্ত্রীকে নিয়ে এক ছাদের তলাতেই বসবাস করেন জনপ্রিয় ইউটিউবার আরমান মালিক। এমনকী আরমানের দুই স্ত্রী কৃতিকা এবং পায়েল বছর দুয়েক আগে একইসঙ্গে প্রেগন্যান্ট হয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হিসাবে দারুণ জনপ্রিয় এই দুই সতীন পায়েল মালিক, কৃতিকা মালিকও। টলিউডের কোনও নায়িকারও ওতো ইনস্টা ফলোয়ার নেই যতজন এই দুই সতীনকে ফলো করেন ইনস্টাগ্রামে। দুই সতীনের গলায় গলায় ভাব।
প্রথম স্ত্রী পায়েলের বেস্ট ফ্রেন্ড কৃতিকাকে বিয়ে করেন আরমান। সেই বিয়ে করতে মুসলিম ধর্মও গ্রহণ করেছিলেন। এই ত্রয়ীর চার সন্তান। এবার নাকি পঞ্চমবার বাবা হতে চলেছেন আরমান! তৃতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা তাঁর প্রথম স্ত্রী পায়েল।
আরমান ও পায়েলের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে চিরাউ মালিক, এরপর ২০২৩ সালে যমজ কন্য়া সন্তানের (তুবু-আয়ু) মা হন পায়েল। একই সময়ে ফুটফুটে পুত্র (জাইদের) সন্তানের জন্ম দেন পায়েলের সতীন কৃতিকাও। চার ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার দুজনের। আবারও প্রেগন্যান্ট পায়েল।
নিজের জীবনের এক সুন্দর পর্যায় উপভোগ করছেন পায়েল। কোনওরকম আইভিএফ নয় বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কেরামতি নয়, প্রাকৃতিকভাবেই এবার অন্তঃসত্ত্বা পায়েল। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন বেবি বাম্পের মিষ্টি ছবি।
এবার খোলা স্ফীতোদরে আঁকিবুঁকি এঁকে মিষ্টি ফটোশ্যুট সারলেন পায়েল। এই ফটোশুটের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল পায়েলের ‘বেবি বাম্প’। তিনি তাঁর পেটে আঁকিবুঁকি করেছেন। আজকাল স্ফীতোদরে পেন্ট করা নতুন ট্রেন্ড। মাস কয়েক আগে স্ফীতোদরে জগন্নাথ দেবের মূর্তি এঁকে সমালোচিত হয়েছিলেন বাংলার এক সোশ্য়াল মিডিয়া ইনফ্লুয়েসার। দুর্ভাগ্য়বশত নিজের সন্তানকে হারান সোহিনী। পায়েল অবশ্য় কোনওরকম ধর্মীয় ছবি নয়, বেবি বাম্পে স্মাইলি এঁকেছেন।
ছবিতে আরমান মালিককে অত্যন্ত যত্নশীল অবস্থায় পায়েলের সঙ্গে পোজ দিতে দেখা গেছে। দম্পতির এই মিষ্টি মুহূর্তগুলো তাঁদের আসন্ন সন্তানের আগমনের আনন্দকে ফুটিয়ে তুলেছে। পলিগামী বা বহুগামিতাকে প্রোমোট করার জন্য বারবার নেটিজেনদের রোষানলে পড়েছেন পায়েল-কৃতিকা-আরমান। তবে বিতর্ক নিয়ে বিশেষ ভাবিত নন তাঁরা। এই ইউনিক কপলের ভক্ত সংখ্য়াও কম নয়। তাঁরা নতুন অতিথির আগমনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পায়েল-আরমানকে।