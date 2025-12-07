‘বিদায় জানাতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে... ‘, 'লাবণ্য’কে হারিয়ে আবেগপ্রবণ অর্পিতা
স্টার জলসার অনুরাগের ছোঁয়া এবং জি বাংলার ফুলকি, দুটি জনপ্রিয় ধারাবাহিকের পথ চলা বন্ধ হয়েছে সম্প্রতি। খুব স্বাভাবিকভাবেই একরাশ মন খারাপ নিয়ে শেষ দিনের শুটিং সারেন ধারাবাহিকের কলাকুশলীরা।
এই ধারাবাহিকের অন্যতম একটি চরিত্র ছিল ‘লাবণ্য’, যে চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল অর্পিতা মন্ডলকে। ধারাবাহিক শেষ হতে শুটিং ফ্লোরের বেশ কিছু ছোটখাটো মুহূর্ত তিনি তুলে ধরেন সমাজ মাধ্যমে। কোনও ছবিতে পর্দার ফুলকির সঙ্গে খুনসুটি করতে দেখা যায় কখনও আবার সকলের সঙ্গে চলে খোশ গল্প।
একসঙ্গে পথ চলতে চলতে কখন যে সকলে একে অপরের বন্ধু হয়ে যায় তা যেন বোঝাই যায়। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। তাই ‘ফুলকি’ শেষ হতেই ‘লাবণ্য’ চরিত্র নিয়ে নিজের মনের কথা উজাড় করে দেন অর্পিতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী লেখেন, ‘আড়াই বছর ধরে একটু একটু করে তুমি আমার মধ্যে তৈরি হয়েছ। কত কিছু শিখেছি আমি। একজন অভিনেতার মধ্যে একটি চরিত্র যখন একটু একটু করে তৈরি হয়, সেই অভিনেতাও চরিত্রের উত্থান পতনের সঙ্গে অনেক কিছু আবিষ্কার করে।’
অভিনেত্রী লেখেন, ‘লাবণ্য আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, ধৈর্য, শক্তি, মানুষ চেনা, ভালবাসতে শেখা, প্রতিবাদ করা, আরো অনেক অনেক কিছু। তাই বিদায় জানাতেও কষ্ট তো হবেই বটেই, কিন্তু ওই যে সব শুরুর শেষ থাকে তাই আজ তোমায় বিদায় জানালাম লাবণ্য। তবে রাজেন্দ্র প্রসাদ দাদাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না কারণ ওঁর মত শিক্ষকের পাল্লায় পড়লে স্টুডেন্ট যেমনই হোক ঠিক পাস মার্কস তুলে নেবেই।’
অভিনেত্রী আরও লেখেন, ‘এই ধারাবাহিককে যাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার মিষ্টি ফুলকিকে আমার অনেক ভালোবাসা। আবার যেন একসঙ্গে কাজ করতে পারি তোমাদের সকলের সঙ্গে। সব থেকে বড় ধন্যবাদ জানাই ফুলকির সমস্ত দর্শকদের যারা এতদিন ধরে ফুলকি ধারাবাহিকটিকে ভালোবেসেছো। বিদায় লাবণ্য, আবার দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য রূপে।’