    মেজাজ হারিয়ে দর্শকের দিকে থুুতু ছেটালেন গায়ক অর্পিত বালা, নিন্দার ঝড় নেটপাড়ায়

    হায়দরাবাদের এক লাইভ কনসার্টে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা ঘিরে বড় বিতর্কে জড়ালেন জনপ্রিয় গায়ক অর্পিত বালা। দর্শকদের একজনের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মঞ্চেই পারফরম্যান্স থামিয়ে দেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওতে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা—একজন শিল্পীর এমন আচরণ কতটা গ্রহণযোগ্য?

    Mar 30, 2026, 14:12:31 IST
    By Tulika Samadder
    শনিবার হায়দরাবাদের কিংডম ক্লাব অ্যান্ড কিচেনে অনুষ্ঠিত এক লাইভ কনসার্টে হঠাৎই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পারফরম্যান্স চলাকালীন দর্শকদের মধ্য থেকে কেউ একজন মঞ্চের দিকে একটি বোতল ছুড়ে দেয়। ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গেই গান থামিয়ে দেন গায়ক অর্পিত বালা এবং দর্শকদের সতর্ক করেন।

    অর্পিত বালা।
    পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন তিনি বোতল ছোঁড়া ব্যক্তিকে শনাক্ত করেন। রাগের মাথায় তিনি সেই বোতলটি আবার ওই ব্যক্তির দিকে ছুড়ে দেন এবং তার দিকে থুতু নিক্ষেপ করেন। আর পুরো ঘটনার ভিডিয়ো এসেছে সামনে। একই সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ দেন ওই ব্যক্তিকে অবিলম্বে ভেন্যু থেকে বের করে দিতে।

    এই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই বলছেন, শিল্পীর দিকে বোতল ছোঁড়া নিঃসন্দেহে ভুল এবং এতে তার রাগ হওয়াও স্বাভাবিক। তবে অন্য একাংশের মত, জনসমক্ষে একজন শিল্পীর এই ধরনের প্রতিক্রিয়া—বিশেষ করে গালিগালাজ ও থুতু নিক্ষেপ—অত্যন্ত অপেশাদার এবং নিন্দনীয়।

    উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে প্রকাশিত তার গান ‘বরগদ’ দিয়ে অর্পিত বালা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এই বিতর্কের মধ্যেও তিনি তার মিউজিক ট্যুর চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী ৯ মে মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড গার্ডেনে ‘মিউজিক্যাল্যান্ড’ অনুষ্ঠানে তাঁর পরবর্তী বড় পারফরম্যান্স হওয়ার কথা রয়েছে।

    স্টেজ থেকেই তিনি জানিয়েছেন, তার শো-তে দর্শকদের কোনও রকম অসভ্যতা বরদাস্ত করা হবে না। তবে এই ঘটনার পর তার ইমেজ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তা বলাই বাহুল্য।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

