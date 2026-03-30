মেজাজ হারিয়ে দর্শকের দিকে থুুতু ছেটালেন গায়ক অর্পিত বালা, নিন্দার ঝড় নেটপাড়ায়

মেজাজ হারিয়ে দর্শকের দিকে থুুতু ছেটালেন গায়ক অর্পিত বালা, নিন্দার ঝড় নেটপাড়ায়
হায়দরাবাদের এক লাইভ কনসার্টে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা ঘিরে বড় বিতর্কে জড়ালেন জনপ্রিয় গায়ক অর্পিত বালা। দর্শকদের একজনের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মঞ্চেই পারফরম্যান্স থামিয়ে দেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওতে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা—একজন শিল্পীর এমন আচরণ কতটা গ্রহণযোগ্য?
শনিবার হায়দরাবাদের কিংডম ক্লাব অ্যান্ড কিচেনে অনুষ্ঠিত এক লাইভ কনসার্টে হঠাৎই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পারফরম্যান্স চলাকালীন দর্শকদের মধ্য থেকে কেউ একজন মঞ্চের দিকে একটি বোতল ছুড়ে দেয়। ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গেই গান থামিয়ে দেন গায়ক অর্পিত বালা এবং দর্শকদের সতর্ক করেন।
পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন তিনি বোতল ছোঁড়া ব্যক্তিকে শনাক্ত করেন। রাগের মাথায় তিনি সেই বোতলটি আবার ওই ব্যক্তির দিকে ছুড়ে দেন এবং তার দিকে থুতু নিক্ষেপ করেন। আর পুরো ঘটনার ভিডিয়ো এসেছে সামনে। একই সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ দেন ওই ব্যক্তিকে অবিলম্বে ভেন্যু থেকে বের করে দিতে।
এই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই বলছেন, শিল্পীর দিকে বোতল ছোঁড়া নিঃসন্দেহে ভুল এবং এতে তার রাগ হওয়াও স্বাভাবিক। তবে অন্য একাংশের মত, জনসমক্ষে একজন শিল্পীর এই ধরনের প্রতিক্রিয়া—বিশেষ করে গালিগালাজ ও থুতু নিক্ষেপ—অত্যন্ত অপেশাদার এবং নিন্দনীয়।
উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে প্রকাশিত তার গান ‘বরগদ’ দিয়ে অর্পিত বালা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এই বিতর্কের মধ্যেও তিনি তার মিউজিক ট্যুর চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী ৯ মে মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড গার্ডেনে ‘মিউজিক্যাল্যান্ড’ অনুষ্ঠানে তাঁর পরবর্তী বড় পারফরম্যান্স হওয়ার কথা রয়েছে।
স্টেজ থেকেই তিনি জানিয়েছেন, তার শো-তে দর্শকদের কোনও রকম অসভ্যতা বরদাস্ত করা হবে না। তবে এই ঘটনার পর তার ইমেজ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তা বলাই বাহুল্য।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।