    ‘ও নিজের জগতেই থাকে…’, অক্ষয়ের উদাসীন মনোভাব নিয়ে মুখ খুললেন আরশাদ

    আরশাদ ওয়ারসি অক্ষয় খান্নার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, তাকে একজন গম্ভীর ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন যিনি জনসাধারণের মতামতের তোয়াক্কা করেন না।

    Published on: Dec 28, 2025 5:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    একটা মানুষ যখন বছরের পর বছর একটি অধ্যাবসায়ের মধ্যে থাকে তখন একটা সময় সফলতা তার কাছেই নিশ্চয়ই ধরা দেয়, এই কথাটি সত্যি করে দেখিয়েছেন অক্ষয় খান্না। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ধুরন্ধর’ ছবিতে রেহমান ডাকাইতের চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছেন তিনি।

    .অক্ষয়ের উদাসীনতা নিয়ে মুখ খুললেন আরশাদ
    তবে ধুরন্ধর ছবির পরেই আবার ‘দৃশ্যম ৩’ সিনেমা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কিছুটা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে অভিনেতাকে। এই ছবির প্রথম দুই পর্বে অভিনয় করলেও তৃতীয় পর্বে বেশ কিছু শর্ত দিয়েছিলেন অক্ষয় খান্না যা মেনে নিতে নারাজ ছিলেন পরিচালক এবং প্রযোজক, ফলস্বরূপ ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি।

    আরও পড়ুন: 'আপনারা তো পশু…', বেপরোয়া দর্শকদের ধমকে থামালেন কৈলাস খের

    কিন্তু এই সমালোচনা বা প্রশংসা কোনটাই অক্ষয়কে ছুঁতে পারে না কারণ তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এবং সবার থেকে নিজেকে সবসময় আড়াল করে রাখতেই ভালোবাসেন। অক্ষয়ের ব্যক্তিগত জীবন এতটাই ব্যক্তিগত যে তার নাগাল পায় না মিডিয়া। অক্ষয়ের এই উদাসীনতা সম্পর্কে সম্প্রতি কথা বললেন আরশাদ ওয়ারশি, যিনি ২০০৯ সালে ‘শর্টকাট’ ছবিতে অক্ষয় খান্নার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

    সম্প্রতি লাল্লানটপের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে আরশাদ বলেন, ‘অক্ষয় ভীষণ সিরিয়াস একজন মানুষ। ও নিজের জগতে বাস করে। বাইরে দুনিয়ায় কি হচ্ছে তা নিয়েও বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। ও আপনাকে বা আমাকে কাউকেই পাত্তা দেবে না। ও শুধুমাত্র ওর জীবন নিয়েই ব্যস্ত থাকে। পি আর অথবা অন্য কিছু নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায়নি অক্ষয়।’

    আরও পড়ুন: লগ্নজিতার পর এবার মধুবন্তী, ‘কুঞ্জ সাজাও’ গান গাইতেই কেড়ে নেওয়া হলো মাইক্রোফোন

    প্রসঙ্গত, অক্ষয় ‘দৃশ্যম ৩’ চুক্তি স্বাক্ষর করার কিছু সময় পরেই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে আসা সিদ্ধান্ত নেন। জানা গিয়েছে, অক্ষয় পরচুল পরে অভিনয় করার কথা বলেছিলেন যা, মানেননি পরিচালক কারণ এর আগের দুই পর্বে অক্ষয়কে পর চুল পরানো হয়নি। এছাড়াও চিত্রনাট্য নিয়েও কিছু বদল করতে চেয়েছিলেন অক্ষয়, যার ফলে মতবিরোধ তৈরি হয়।

    উল্লেখ্য, আগামী দিনে প্রশান্ত ভার্মা পরিচালিত ‘মহাকালী’ ছবিতে অক্ষয় খান্নাকে অভিনয় করতে দেখা যাবে। এই সিনেমায় শুক্রাচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করবেন তিনি। ইতিমধ্যেই অক্ষয়ের যে লুক সামনে এসেছে তা দেখে মুগ্ধ দর্শকরা।

