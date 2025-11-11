Edit Profile
    সুনিতার সঙ্গে অবশেষে গোবিন্দার ভাগ্নে কৃষ্ণার বিরোধের অবসান হল? মুখ খুললেন আরতি

    গোবিন্দার স্ত্রী সুনিতা আহুজা এবং ভাগ্নে কৃষ্ণা অভিষেকের মধ্যে বহু বছর ধরে পারিবারিক কলহ চলছে, তা কারুর অজানা নয়। তবে, সুনীতা আহুজার সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি অতীত নিয়ে আর পড়ে নেই। কৃষ্ণার বোন তথা অভিনেত্রী আরতি সিং সুনীতার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    Published on: Nov 11, 2025 8:14 PM IST
    By Sayani Rana
    গোবিন্দার স্ত্রী সুনিতা আহুজা এবং ভাগ্নে কৃষ্ণ অভিষেকের মধ্যে বহু বছর ধরে পারিবারিক কলহ চলছে, তা কারুর অজানা নয়। তবে, সুনীতা আহুজার সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি অতীত নিয়ে আর পড়ে নেই। কৃষ্ণার বোন তথা অভিনেত্রী আরতি সিং সুনীতার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। আরতি বলেছেন যে, তিনি সুনীতার সাক্ষাৎকার দেখেছেন এবং এই বিরোধের অবসান হয়েছে জেনে তিনিও খুশি।

    সুনিতার সঙ্গে অবশেষে গোবিন্দার ভাগ্নে কৃষ্ণার বিরোধের অবসান হল? মুখ খুললেন আরতি
    সুনিতার সঙ্গে অবশেষে গোবিন্দার ভাগ্নে কৃষ্ণার বিরোধের অবসান হল? মুখ খুললেন আরতি

    সম্প্রতি পারস ছাবরাকে দেওয়া একসাক্ষাৎকারে সুনিতা কৃষ্ণ সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘কৃষ্ণ আমার, বিনয়, ডাম্পি এবং আমার শ্যালকের ছেলের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। আমার কাছে ওঁরা সবাই আমার সন্তান। অতীতে যা ঘটেছিল তা আমি ভুলে গিয়েছি। এখন আমি কেবল চাই সব শিশু হাসুক, খেলুক এবং সুখী থাকুক। আমি সকলকে আশীর্বাদ করি।’

    এইচটি সিটিকে এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে আরতি সিং বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি সেই সাক্ষাৎকারটি দেখেছিলাম। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম! আমরা সব সময়ই ওঁর সন্তান-সম ছিলাম। মন থেকে আমি সব সময় বিশ্বাস করতাম যে তিনি আমাদের ভালোবাসেন। বছরের পর বছর ধরে যাই ঘটুক না কেন, আপনারা আমার কাছ থেকে কিছু শোনোনি। কৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি যা বলেছে তা শুনে আমি খুশি হয়েছি, আমি সত্যি এটাই শুনতে চেয়েছিলাম। ও কিছুই বলেনি, কিন্তু আমি এটা শুনে স্বস্তি পেয়েছি যে তিনি আর কৃষ্ণের উপর রেগে নেই।’

    কিন্তু কী নিয়ে দানা বেঁধেছিল বিতর্ক?

    জানা যায়, একটি অনুষ্ঠানে কৃষ্ণ তাঁর মামা গোবিন্দ বেফাঁস সম্পর্কে মন্তব্য করার পর থেকেই দু'জনের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। সুনিতা এটা পছন্দ করেননি। তাছাড়া, কাশ্মীরা শাহ নাম উল্লেখ না করেই ব্যঙ্গ করে বলেন যে, অভিনেতারা টাকার জন্য বিয়েতে নাচেন। এর ফলে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। তবে সুনিতার সাক্ষাৎকারের পর থেকে যে এই বিরোধ মিটেছে তা আশা করছেন অনুরাগীরা।

