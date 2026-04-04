    রাহুলের মৃত্যুতে লীনার প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে FIR করতে আর্টিস্ট ফোরামের সঙ্গে থানায় হাজির প্রিয়াঙ্কা! আর কে কে এলেন?

    'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শ্যুটিং করতে গিয়ে তালসারিতে মৃত্যু হয় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুক্রবার রাত্রে আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই মেগার প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে FIR করা হবে। এবার আর্টিস্ট ফোরাম থানায় হাজির হল।

    Apr 4, 2026, 15:19:48 IST
    By Sayani Rana
    'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শ্যুটিং করতে গিয়ে তালসারিতে মৃত্যু হয় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর মৃত্যুর পর মেগার প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে অব্যবস্থা, গাফিলতির অভিযোগ উঠে আসে। শেষে শুক্রবার রাত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই মেগার প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টস মোশন পিকচার্সের বিরুদ্ধে FIR করা হবে। তবে সেখানে প্রয়াত অভিনেতার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার থাকবেন কিনা তা জানা যায়নি। এবার আর্টিস্ট ফোরামের সঙ্গে থানায় গেলেন তিনি।

    রাহুলের মৃত্যুতে FIR দায়ের করতে আর্টিস্ট ফোরামের সঙ্গে থানায় হাজির প্রিয়াঙ্কা!

    আরও পড়ুন: রাহুলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে ডাকা শনিবারের পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে না আর্টিস্ট ফোরাম! নেপথ্যের কারণ কী?

    শুক্রবার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছিল ৪ তারিখ অর্থাৎ শনিবার দুপুর ২টোর পর থানায় যাওয়া হবে আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে। সেই ভাবেই শনিবার রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা-সহ আর্টিস্ট ফোরাম পৌঁছল কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায়।

    আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়, ভরত কল, সৌরভ দাস, যিশু সেনগুপ্ত, ইন্দ্রাশীষ রায়-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

    কেন FIR-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল?

    শুক্রবার বৈঠকের পর জানানো হয়েছিল প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে যে জবাব এসেছে তাতে তুষ্ট নয় আর্টিস্ট ফোরাম। তাই ৩ এপ্রিল রাতে তাঁদের পক্ষ থেকে আবারও একটি মিটিং করা হয়। সেই মিটিংয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, তাঁরা ম্যাজিক মোমেন্টসের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হবে।

    আরও পড়ুন: রাহুলের মৃত্যু বিতর্কে বন্ধ 'চিরসখা'র শ্যুটিং? 'কল টাইম এখনও পাইনি', যা বললেন পর্দার 'স্বতন্ত্র' সুদীপ

    শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসেনজিৎকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'আমরা ১ এপ্রিল একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম একটা মোটামোটি ঠিকঠাক উত্তর পাবো। কিন্তু সেটা পাইনি। সে কারণে আমরা কাল এফআইআর করব দুপুর ২টোর পর। আমি বারবার একটাই কথা বলি, যিনি চলে গিয়েছেন তাঁকে আর ফেরানো যাবে না। আমরা প্রচুর সময় নিয়েছি এটা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন আছে। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস থাকে যেখানে আইন জড়িয়ে যায়। আর একটা বিষয়ও বুঝতে হবে আমরাও তো আঘাত পেয়েছি। আমাদের আঘাত, কষ্টটা কাটাতে, রাহুল আর আমাদের মধ্যে নেই তা বুঝতে ২ থেকে ৩ দিন লেগেছে। তারমধ্যেই এত কথাবার্তা। যাইহোক, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব আসল ঘটনাটা জানতে।’

    প্রসঙ্গত, রাহুলের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেকের বয়ানে অসঙ্গতি থাকার কারণে উঠে আসে একাধিক প্রশ্ন। প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগও ওঠে। ফলে সবটা মিলিয়ে অভিনেতা রাহুলের মৃত্যুর সময় আসলে কী ঘটেছিল তা জানতে চেয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে প্রযোজনা সংস্থাকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল বুধবার। কিন্তু তা সঠিক জবাব না পেয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

