রাহুলের মৃত্যুতে লীনার প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে FIR-এর সিদ্ধান্ত আর্টিস্ট ফোরামের!
রবিবার 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শ্যুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর মৃত্যুর পর মেগার প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে অব্যবস্থা, গাফিলতির অভিযোগ উঠে আসে বারবার। এই ঘটনায় আর্টিস্ট ফোরাম লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে স্বচ্ছ্ব উত্তরও চেয়েছিল। এবার আর্টিস্ট ফোরাম ম্যাজিক মোমেন্টস মোশন পিকচার্স প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে FIR-এর সিদ্ধান্ত নিল।
কেন FIR-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল?
প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে যে জবাব এসেছে তাতে তুষ্ট নয় ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন আর্টিস্ট ফোরাম। তাই ৩ এপ্রিল রাতে তাঁদের পক্ষ থেকে আবারও একটি মিটিং করা হয়। সেই মিটিংয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, তাঁরা ম্যাজিক মোমেন্টসের বিরুদ্ধে এফআইআর করবে। জানা গিয়েছে ৪ এপ্রিল দুপুর ২টোর পর এফআইআর দায়ের করা হবে। সেখানে প্রয়াত অভিনেতার স্ত্রী অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার উপস্থিত থাকবেন কিনা তা এখনও জানা যায়নি।
এদিনের মিটিংয়ের শেষে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ‘আমরা ১ এপ্রিল একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম একটা মোটামোটি ঠিকঠাক উত্তর পাবো। কিন্তু সেটা পাইনি। সে কারণে আমরা কাল এফআইআর করব দুপুর ২টোর পর। আমি বারবার একটাই কথা বলি, যিনি চলে গিয়েছেন তাঁকে আর ফেরানো যাবে না। আমরা প্রচুর সময় নিয়েছি এটা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন আছে। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস থাকে যেখানে আইন জড়িয়ে যায়। আর একটা বিষয়ও বুঝতে হবে আমরাও তো আঘাত পেয়েছি। আমাদের আঘাত, কষ্টটা কাটাতে, রাহুল আর আমাদের মধ্যে নেই তা বুঝতে ২ থেকে ৩ দিন লেগেছে। তারমধ্যেই এত কথাবার্তা। যাইহোক, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব আসল ঘটনাটা জানতে।’
প্রসঙ্গত, রাহুলের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যেকের বয়ানে অসঙ্গতি থাকার কারণে উঠে আসে একাধিক প্রশ্ন। প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগও ওঠে। ফলে সবটা মিলিয়ে অভিনেতা রাহুলের মৃত্যুর সময় আসলে কী ঘটেছিল তা জানতে চেয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে প্রযোজনা সংস্থাকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল বুধবার। কিন্তু তা সঠিক জবাব না পেয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম।